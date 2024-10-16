18 доказательств того, что добро часто приходит без стука

Истории
48 минут назад

В нашей жизни далеко не каждый день становится радужным и светлым. Но один человек, сделавший добрый поступок, может вызвать улыбку. А таких крутых людей в мире хватает. И вот подборка о них в доказательство.

  • Пару лет назад я забыла кошелек на машине и уехала. На улице был сильный ливень. Естественно, кошелек упал, а мои банковские карты и документы разлетелись по улице. Женщина, которая ехала за мной, увидела это, остановила свою машину и под проливным дождем собирала все мое добро. А потом по документам нашла меня в соцсети, написала мне и все вернула. Как же повезло, что я тогда ехала рядом с ней! © Sufficient_Wafer6322 / Reddit
  • Есть у нас бабушка Шура, ответственная за работу уличного фонаря, который находится в пятистах метрах от ее дома. Я называю ее «лучом света в темном царстве», потому что в любую погоду, каждый день, бабушка Шура утром фонарь выключает, а вечером включает. Делает она это для односельчан, живущих на этой улице, ведь других желающих бегать к фонарю дважды в день не нашлось. Эта старушка со своим фонарем для меня — как символ добра. Нет возможности помочь другим — помогай чем можешь. Например, просто вовремя включай для людей уличный фонарь. © Tandem.dvoe / Pikabu
  • Был с девушкой в магазине, выбирали ей куртку. Не нашли. Нужно было повесить все, что не подошло, на место, и я попросил помочь девушку, громко крикнув: «Помоги мне». Рядом проходила маленькая девочка со своей мамой, и их диалог согрел мою душу до конца дня. Девочка:
    — Мне нужно им помочь!
    — Кому?!
    — Друзьям! — и побежала в мою сторону.
    Побольше бы таких моментов. © Soullarias / Pikabu
  • Я пошла на собеседование в новой обуви на каблуках, а после возвращалась домой с остановки. Тротуар был настолько горячим, что хоть яичницу на нем жарь, поэтому снять обувь я не могла — обожглась бы сразу. Мои бедные ноги страдали, и ни одно такси не останавливалось (служб тогда еще не было). Но одна сердобольная женщина остановилась и отвезла меня домой, а потом уже поехала по своим делам. Прошло 15 лет, а я до сих пор вспоминаю о ее доброте. И о том, как же сильно болели мои ноги. © candynickle / Reddit
  • Переживала тяжелое расставание. Захотелось йогурта, пошла в магазин. Девушка, которая меня обслуживала, видимо, тоже переживала непростое время. Она посмотрела на меня и спросила: «Мне грустно. Тебе тоже грустно?» Я ответила: «Да». Она взяла и отдала мне йогурт бесплатно. © guacsolid / Reddit
  • Дело к обеду, заехал на рынок, а там вагончик с вывеской: «Шашлычок». Встречает радушный шашлычник. Он говорит, пятнадцать — двадцать минут, и вкуснейший обед будет на столе. Шикарный шашлык был съеден не до конца, полкило не влезли. Спрашиваю пакетик для остатков, мол, отвезу собаке на работу. И этот радушный человек достает огромный пакет с мясом и говорит: «Уважаемый, отвези собаке вот этот пакет. Я мясо больше двух суток не держу, пусть собачка порадуется!» Решил всегда у него обедать. Большой, добрый и хлебосольный мужик! © Papovito2 / Pikabu
  • Я обедала со своими детьми, рядом с нами сидел мужчина лет восьмидесяти, который ел один. Мой сын очень общительный, поэтому начал болтать с ним. В какой-то момент он собрался уходить, а мы только заканчивали трапезу, и мы, в особенности сын, мило с ним попрощались. Когда я попросила счет, официантка сказала, что этот мужчина уже все оплатил. Он сделал мой день! © yourockmysocks / Reddit
  • Отдыхали в Греции. Взяли с женой машину напрокат. Навигатора тогда не было, заблудились. Встретили местного дедушку, адрес называем, он кивает, объясняет, руками машет. Мы его не понимаем, очень запутанно. Он рукой махнул, сел с нами. Стал руками показывать, куда ехать. Увезли его на другой конец города. Доехали до отеля, я ему деньги предлагаю — он ни в какую. Нахмурился, пальцем погрозил и улыбнулся. © Unknown author / Pikabu
Rose1
14 минут назад

Мой сын очень общительный, поэтому начал болтать с ним. В какой-то момент он собрался уходить, а мы только заканчивали трапезу…

Сын собрался уходить, не закончив трапезу?)

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  • Мой сын родился на шесть недель раньше срока, мы были в больнице. И кто-то оставил нам корзину с едой, подарочными картами на бензин и детской одеждой. Как-то она просто оказалась в палате. Там была записка, в которой было написано: «Поддержка в тяжелую минуту». Мы с женой практически жили в больнице, пока сын находился в отделении интенсивной терапии. И после нескольких дней в страхе и усталости такой жест согрел душу. © Unknown author / Reddit
  • Гуляла с ребенком, чтобы он хотя бы пару часиков поспал, ну и мать отдохнула. Перед тем как пойти домой, я сажусь на скамейку. Вокруг тишина. Напротив стоит дворник с граблями, смотрит на меня, улыбается и говорит: «Я боюсь, что ребенок проснется, поэтому пока прекратил шуметь». © Nothayam / Pikabu
  • Был на пробежке в парке. Почти закончил, решил пройти остаток маршрута пешком. Мимо меня пробегал пожилой человек. Он обернулся, широко улыбнулся и сказал: «Я дотащу тебя до финиша!» Мы оба рассмеялись, и он помахал рукой на прощание. У меня были тяжелые времена, и эта его выходка сделала мой день лучше. © d***********ie / Reddit
  • Только начал ходить в тренажерный зал. Чувствовал себя неуверенным и слабым по сравнению с остальными ребятами. И как-то, когда я закончил приседать, ко мне подошел парень постарше и сказал: «Эй, парень, с твоего первого появления здесь ты стал сильнее». Это было мощное подстегивание моей уверенности в себе. © Illovemom3 / Reddit
  • Случайно пополнила банковскую карточку другому человеку. Заметила не сразу, но когда увидела, отправила туда же копейки с пометкой: «Верните, если можете. Я ошиблась». Через час возвращаются только эти копейки с подписью: «Простите, пожалуйста. Но я уже купил себе покушать». Ничего другого не ожидала. Расстроилась, забила и забыла. Спустя две недели приходит уведомление — пришла вся сумма до копейки, плюс пометка: «Очень выручили тогда. Спасибо». © Палата № 6 / VK
  • Шла на важную деловую встречу. Подвернула ногу, каблук вдребезги, сижу и плачу. Ко мне подошла девушка, пожалела, узнала, что я опаздываю на встречу, а денег на новые туфли нет. Спрашивает: «Какой у тебя размер?» Ответила, что 38. Девушка улыбнулась, достала из сумки туфли и протянула мне, а они, ну, просто идеально подходят под мое платье. Вот теперь еду к ней домой туфли возвращать и домашним тортиком угощать. Если бы не она, то босиком бы клиентов встречала. © Палата № 6 / VK
  • Спешила, вызвала такси. Приехала, поняла, что забыла деньги, а телефон разрядился. Вдруг подбежал мужчина. Он спешил и решил заплатить за меня. Я поблагодарила, он записал мне номер карты и уехал. Позже я взяла ту бумажку. Там был адрес. Приехала и увидела здание благотворительного фонда по защите бездомных животных. Я отдала долг. © Палата № 6 / VK
  • Мама — повар в кафе. В детстве она голодала, поэтому очень трепетно относится к малоимущим и иногда подкармливает их, готовя что-то простое из ненужных остатков. Узнал директор, выгнал со скандалом. Мама плакала несколько дней, пока к нам домой не приехал владелец кафе с букетом и извинениями. Сказал, что узнал не сразу и очень уважает ее доброту. Рассказал историю, что сам когда-то выжил благодаря такой женщине. Маму вернули на работу, того директора перевели в другое кафе, да и к тому же теперь владелец выделяет ежемесячно небольшую сумму на продукты людям, которым помогала мама. Сейчас даже идут разговоры, что тот мужчина хочет оформить опеку на одного из ребят. Горжусь мамой и невероятно счастлива, что есть такие люди. © Палата № 6 / VK
  • Переехала в новую квартиру, все хорошо было. Только вот сверху будто слоны ходили: что-то падает, громыхает, телевизор орет. Через неделю не выдержала и пошла ругаться. Трезвонила в дверь, пока мне не открыла бабуля... Одинокая старушка, у которой сломались очки, поэтому она все трогает и постоянно что-то роняет. Сломался слуховой аппарат, а дети помогать не хотят, вот и накручивает громкость. Поговорила с соседями по бокам от бабули — им шум тоже уже надоел. Ну и решили и себе, и бабуле жизнь облегчить. Скинулись на слуховой аппарат — не на самый дорогой, но неплохой. Я с ней в оптику сходила, стекла в оправе сменила. И нам хорошо, и ей. © Палата № 6 / VK
  • Покупала туфли. Пока мерила, сумку оставила возле пуфика, купила, расплатилась, уехала. И уже в дороге поняла, что сумку забыла. Вернулась, залетаю в магазин, а там с ней сидит парень. Отдал, сказал, что ждал, когда вернусь. Позже, открыв сумку, обнаружила шоколадку, на которой написано: «Для забывчивой девушки в синем платье». Весь день ходила и улыбалась. © Подслушано / Ideer

Добрых историй много не бывает. Поэтому держите еще несколько подборок:

Комментарии

Уведомления
Melancholy
9 часов назад

Вот верю я всем историям из этой подборки. Бывают придуманные розовые сопельки, а тут все жизненно… Как хорошо, что есть такие люди!

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