18 доказательств того, что добро часто приходит без стука

Мой сын очень общительный, поэтому начал болтать с ним. В какой-то момент он собрался уходить, а мы только заканчивали трапезу…
Сын собрался уходить, не закончив трапезу?)
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В нашей жизни далеко не каждый день становится радужным и светлым. Но один человек, сделавший добрый поступок, может вызвать улыбку. А таких крутых людей в мире хватает. И вот подборка о них в доказательство.
Мой сын очень общительный, поэтому начал болтать с ним. В какой-то момент он собрался уходить, а мы только заканчивали трапезу…
Сын собрался уходить, не закончив трапезу?)
Добрых историй много не бывает. Поэтому держите еще несколько подборок:
Вот верю я всем историям из этой подборки. Бывают придуманные розовые сопельки, а тут все жизненно… Как хорошо, что есть такие люди!