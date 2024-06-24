А вообще, в таком случае - нет ничего такого купить нормальный такой парик на важный день, носить парики это даже модно, заодно примерить на себя новый образ. А брата с семьёй после выпускного и поступления всё равно особо видеть не придётся, поступай, переезжай.
15 историй о том, что быть родителями подростков — то еще испытание
Истории
1 час назад
Растить детей — очень длинный и сложный квест. Когда родители уже думают: «Фух, сейчас будет легче», — наступает пубертатный период. И даже если каждый день напоминать себе о том, что мы тоже были подростками и нужно просто потерпеть, все равно можно нехило так поседеть. Благо поводов для гордости у мам и пап в это время тоже хватает.
- Я в разводе, но мы с бывшим мужем вместе воспитываем дочь. Она с 5 лет мечтает стать ветеринаром, но месяц назад ее отец заявил, мол, подарю машину и квартиру, если поступишь в юридический. Месяц я наблюдала, как мой ребенок колеблется, а вчера она вдруг принесла мне заявление в ветеринарную академию. Сказала, что у отца не получится купить ее выбор. Очень горжусь своей девочкой и пока что держу в тайне, что на 18-летие я сама подарю ей квартиру и машину. © Палата № 6 / VK
- Когда моя мама волновалась о том, что мы с сестрой поздно возвращаемся домой, а на улице опасно и ночь, мы закатывали глаза. Мол, ну мама, ложись спать и не волнуйся. А сегодня моя 16-летняя дочь впервые отпросилась гулять до полуночи. Она на дне рождения подруги. Родители подруги потом развезут всех по домам. Но мы с мужем все равно волнуемся и не можем уснуть. Завтра на работу вставать в 5 утра, а мы сидим на кухне и пазлы собираем. Жесть какая-то. А нам всего-то по 36 лет. Очень стыдно перед мамой, и так хочется сказать, что теперь я ее понимаю. © Мамдаринка / VK
- Моя младшая сестра подросток. Я ее обеспечиваю сама, родители наши на это не способны. Так она начала просить ей покупать дорогие вещи и манипулирует тем, что уйдет из дома, если не получит их. Но мы и так еле сводим концы с концами. Когда я ей предлагаю найти подработку и тогда закрывать все свои хотелки, она начинает давить на то, что еще ребенок. Зато когда ей хочется дорогую одежду, косметику или телефон, то она уже взрослая. Я знаю, что она это перерастет, но уже устала от скандалов. © Подслушано / Ideer
- Одноклассник 13-летнего сына позвал весь класс на день рождения. Сын учится в элитном лицее в компании откровенных мажоров. Но дело в том, что за учебу полностью платит мой отец. Он мечтал, чтобы у внука было именно такое образование. А мы с женой обычные люди: я работаю на заводе, супруга сидит в декрете с маленькой дочкой. Мы боялись, что подарок сына будет недостаточно дорогим и над ребенком будут смеяться. Но жена додумалась положить в подарочную коробку тетрис, йо-йо, тамагочи и бумажные фишки (такие раньше были у каждого ребенка). Все это личные раритетные вещи жены. Подарок стал просто изюминкой вечеринки! Богатенькие детки никогда не играли в подобные игры. Им было так интересно, что даже расходиться по домам не хотели. Не все потеряно в наших детях! © Палата № 6 / VK
- У меня 3 сына, и они скоро сведут меня с ума. Сегодня старший поцапался с кем-то из-за девушки. Средний сбежал с уроков, чтобы поехать с друзьями в соседний город на какие-то компьютерные соревнования. А младший притащил домой дворовую собаку весом в 45 кг и ростом с меня!
Со старшим обсудили его поведение, а еще любовь и первые чувства. Завтра его девушка впервые придет к нам в гости. Потом я съездила за средним сыном в другой город. Отчитала его, но даже сильно ругать не получилось, ведь он занял первое место на тех соревнованиях, и я горжусь. Приехали домой. Собаку выкупала и накормила, завтра утром повезу к ветеринару.
Только села отдыхать и заварила себе кофе, как пришел с работы муж и заявил, что купил дачу. Видели бы вы мою нервную улыбку. Но муж обещал, что моя основная задача на даче — лежать возле бассейна и загорать. Новость перестала быть такой ужасной. Тем более что будет где выгуливать нашу новую собаку. Кстати, муж еще не заходил в комнату младшего и не видел пушистый сюрприз. © Мамдаринка / VK
- Когда мы семьей едем куда-то на общественном транспорте, дочь (ей 15) отказывается сидеть с нами и забирается как можно дальше. А еще у нее есть гадкая привычка вставить в уши наушники и ни на что не обращать внимание. Нам с мужем приходится протискиваться сквозь битком набитый автобус и говорить, что пора выходить. Мы кучу воспитательных бесед с дочкой проводили, объясняли, почему игнорировать все на свете опасно. Но, конечно, как о стенку горох. © mynameissntsophia / Reddit
- Вчера моему младшему брату пришла в голову гениальная идея. Добавить в мой шампунь суперклей. Представляете, веселье-то какое? А самое «прекрасное» в этой истории то, что сегодня у меня выпускной. Трудно объяснить, в каком состоянии сейчас мои волосы. Точнее то, что от них осталось. А родители брата даже ругать не собираются. Говорят, мол, ребенок просто балуется. Ребенку, между прочим, 14 лет! © Карамель / VK
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- 15-летняя дочь вернулась с прогулки и сообщила нам с женой, что у нее случился первый поцелуй. Это ее первые отношения, встречается с одноклассником. Дочь рассказала, что они сходили в кино, а потом он провел ее домой. Было прохладно, она шла в его куртке. И когда возле дома дочь хотела вернуть ему куртку, он наклонился и ее поцеловал. Ей понравилось, она счастлива. Я, как отец, очень переживаю, но никогда не признаюсь в этом ни жене ни дочери. При этом я безумно счастлив от осознания того факта, что мы построили отношения, при которых дочь может без стыда или вины нам такое рассказать. С моими родителями я никогда не делился ничем подобным. © Палата № 6 / VK
- Заехала за малым в школу. Ко мне подошла мама одноклассницы и говорит: «Слушай, твой сын ухаживает за моей дочкой». Я не знала, что и ответить. А она смотрела на меня так, будто я должна как-то отреагировать. Потом добавила: «Ну поговори с ним, чтобы он такого не делал». Я не поняла, чего «такого», но оказалось, что она вообще против ухаживаний. И хочет, чтобы я запретила 13-летнему парню ухаживать за одноклассницей. Странные в их семье взгляды. © Мамдаринка / VK
- Был я в торговом центре, сел на лавочке возле какого-то дорогого магазина одежды. Случайно подслушал разговор отца с сыном-подростком. Батя грустно сообщал, что сыночке придется праздновать свой день рождения в этом году не в Майами. Пацан еще так расстроился, психанул, погнал один куда-то вперед. М-да, а я в его возрасте радовался, что пацанов на день рождения смогу угостить Pepsi. © Палата № 6 / VK
- Дочке 12, у нее начались месячные. Я в тот момент была на работе, а дочь растерялась и испугалась. Дома был муж. Я разволновалась и отпросилась, но когда пришла, все уже было хорошо. Дочь с мужем смотрели мультфильм, она была веселой и спокойной. Я спросила, чем помочь. А дочь без стеснения сказала, что папа уже все сделал. Объяснил, как пользоваться прокладкой, как прицепить ее к белью. Еще раз рассказал о том, что это признак взросления. Что не нужно бояться, все нормально. Потом муж заказал пиццу, сделал доченьке ромашковый чай с мятой, и они сели смотреть мультик. Весь вечер я лежала вместе с ними, обнимала дочь, держала мужу за руку и не могла поверить, что мне так повезло. В моем детстве тема месячных была абсолютным табу для мужчин. Я до сих пор помню, как со стыдом проскакивала в ванную мимо отца, держа прокладку в руках. А муж мой - современный человек. Он сделал для девочки главное: не пристыдил ее за физиологию, а помог принять и осознать ее. Горжусь нашей семьей. © Мамдаринка / VK
- Сын (13 лет) ходил погулять во дворе со своей двоюродной трехлетней сестрой. Малышка взяла на прогулку любимого мишку, но они забыли его в песочнице. Когда вернулись, мишка был очень грязным и даже в нескольких местах порванным. Дети пошли к нам домой, мы с сестрой были в то время на работе. Так сынок постирал игрушку и высушил ее феном, потом аккуратно зашил. Стежки получились просто профессиональные, я не знала, что сын вообще умеет шить. Когда я спросила его, почему просто не отдал мишку мне или тете, сынок ответил: «Сестренка расстроилась. А я не хотел, чтобы она грустила. Я очень ее люблю и решил не ждать, пока вы придете с работы». Верю, что сын станет прекрасным мужчиной, и думаю, что кому-нибудь очень с ним повезет. © Палата № 6 / VK
- У мужа есть 16-летняя дочь от бывшей. Она ездит в «Диснейленд» раз по 5 в год. В начале августа муж, я и двое наших детей едем в другой тематический парк. Решили, что поедем без дочки мужа. А то она постоянно только жалуется и ноет. Как-то вообще выключила телефон и убежала. Мы долго ее искали, в итоге нашли, то день в аквапарке уже был испорчен. Я объяснила мужу, почему против того, чтобы снова брать ее с собой. А он заявил, что я несправедливо отношусь к его дочурке. © FrequentCoyote9636 / Reddit
- Пришла вчера домой после долгого рабочего дня, уставшая и без сил. Когда открыла дверь, почувствовала запах чего-то вкусного. Захожу на кухню, а там моя дочка, которой всего 12 лет, приготовила ужин. Оказалось, она нашла рецепт в интернете, сходила в магазин и все сама сделала. Встретила меня с улыбкой и сказала: «Мама, я все сама приготовила!»
Мы сели за стол, и я просто не могла скрыть свою гордость. Еда была вкусной, но самое главное — это ее старание и желание сделать мне приятно. После ужина она предложила посмотреть вместе фильм, который сама выбрала. Мы устроились на диване, укутались в плед, ели попкорн и смеялись над сценами. Этот вечер был особенным. Я поняла, как важно уделять время друг другу и наслаждаться простыми радостями жизни. Моя малышка растет и становится самостоятельной, и за этим так приятно наблюдать. © Мамдаринка / VK
- Когда мне было 15 лет, я был страшным раздолбаем, да и сейчас ничего не изменилось. Помню, родители как-то уехали на 3 месяца отдыхать, дали мне деньги и велели купить молоко, кефир и ряженку. Всего 25 пакетов. Я запомнил только 25 пакетов и ряженку. Вот и представьте себе: 3 месяца, каждый день ряженка. Мне сейчас 37 лет, и меня при слове «ряженка» мутит, как на корабле в шторм. Жена пользуется этим и ставит в холодильник ряженку, чтобы я не открывал его и не ел на ночь. © Подслушано / Ideer
Воспитание детей и так не самое простое занятие в жизни, а уж когда мнения по этому вопросу в семье разделяется, все становится в разы сложнее.
Комментарии
Уведомления
А что, существует ульрапастеризованная ряженка? 🤔 или он два с половиной месяца пил просроченную? ))
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