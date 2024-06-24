15 историй о том, что быть родителями подростков — то еще испытание

Растить детей — очень длинный и сложный квест. Когда родители уже думают: «Фух, сейчас будет легче», — наступает пубертатный период. И даже если каждый день напоминать себе о том, что мы тоже были подростками и нужно просто потерпеть, все равно можно нехило так поседеть. Благо поводов для гордости у мам и пап в это время тоже хватает.