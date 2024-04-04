Исключая подачу, это и есть салат капрезе. Хотя зелень пожухлая
18 человек, которые сделали покупку и опешили от неожиданности
Иногда кажется, будто вселенная обожает преподносить сюрпризы, даже если речь идет всего лишь о покупке чего-либо. Внезапно шоколадный торт, как заявлено на упаковке, оказывается совсем не шоколадным. Или, наоборот, пачка со вкусняшками весит гораздо больше, чем ожидалось.
«Салат „Капрезе“, который я купил в пиццерии. Надо было сначала проверить отзывы»
«Внутри моего чизбургера оказался стикер»
«Жена заказала салат. Его принесли без листового салата»
«Открываю я, значит, банку, а там вместо помидоров это»
А тут наоборот — помидоры вместо кокосового молока
Они из прошлого фото. Теперь осталось найти в какой банке прячется кокосовое молоко🤔
«Мой йогурт был в горшочке!»
«Мой пакет с чипсами почти в два раза тяжелее, чем заявлено»
«Чесночный хлеб за 10 долларов, который я купила сегодня вечером»
«Мой йогурт не знает точно: он клубничный или черничный»
«Клубника»
«Они должны быть одинакового размера»
Я однажды покупала кожаную куртку в небольшом магазине, где большинство товаров из Китая. Примерила размер М (который обычно ношу) - будто сову на глобус натягиваю. L - тоже ни в какую. Продавщица оглядела меня так, словно я пришла на шоу "моя 600-фунтовая жизнь" и сижу в коляске с трубкой для кислорода в зубах.
Принесла 3XL. Подошло.
«Купила объектив за 650 долларов, и вот как он был упакован»
Зато упаковку ватных палочек упакуют так, что каждая палочка будет в отдельной пластиковой упаковке с пупырками)
«Вообще-то я покупал шоколадный торт»
Вы посмотрели на эту красоту, и решили, что хорошая идея ее купить? Смело)
«Заказал я, значит, крылышки»
Отстаньте, курица не обязана делать шугаринг ради ваших нереалистичных представлений о красивой еде. Она бодипозитивная
«Вот так наполнили начинкой мой тако»
«Купил пакетик с луковыми кольцами, открываю, а там вообще ничего нет»
Я знаю как это работает теперь! Луковые кольца в пакете чипсов, который оказался вдвое тяжелее нормы
«Мне пришли шахматы только с черными фигурами»
Время такое. Белые должны быть скромнее и извиняться перед черными фигурами. Посмотрите кино любое
«Мои контактные линзы пришли вместе с таким вот сюрпризом. С очками для предстоящего солнечного затмения»
«Гляньте, вам сюрприз!»
«Вот что можно купить в ресторане быстрого питания на $ 1,5. Три дольки яблока»
- Так выглядит чистая жадность. © ImDonaldDunn / Reddit
А в этой подборке люди просто сделали заказ, а получили какую-то ерунду и клопа в придачу.