18 человек, которые сделали покупку и опешили от неожиданности

Иногда кажется, будто вселенная обожает преподносить сюрпризы, даже если речь идет всего лишь о покупке чего-либо. Внезапно шоколадный торт, как заявлено на упаковке, оказывается совсем не шоколадным. Или, наоборот, пачка со вкусняшками весит гораздо больше, чем ожидалось.

«Салат „Капрезе“, который я купил в пиццерии. Надо было сначала проверить отзывы»

«Внутри моего чизбургера оказался стикер»

«Жена заказала салат. Его принесли без листового салата»

«Открываю я, значит, банку, а там вместо помидоров это»

А тут наоборот — помидоры вместо кокосового молока

«Мой йогурт был в горшочке!»

«Мой пакет с чипсами почти в два раза тяжелее, чем заявлено»

«Чесночный хлеб за 10 долларов, который я купила сегодня вечером»

«Мой йогурт не знает точно: он клубничный или черничный»

«Клубника»

«Они должны быть одинакового размера»

© MissMarvel21 / Reddit Поющий Енот 10 минут назад Я однажды покупала кожаную куртку в небольшом магазине, где большинство товаров из Китая. Примерила размер М (который обычно ношу) - будто сову на глобус натягиваю. L - тоже ни в какую. Продавщица оглядела меня так, словно я пришла на шоу "моя 600-фунтовая жизнь" и сижу в коляске с трубкой для кислорода в зубах.



Принесла 3XL. Подошло. - - Ответить

«Купила объектив за 650 долларов, и вот как он был упакован»

«Вообще-то я покупал шоколадный торт»

«Заказал я, значит, крылышки»

«Вот так наполнили начинкой мой тако»

«Купил пакетик с луковыми кольцами, открываю, а там вообще ничего нет»

«Мне пришли шахматы только с черными фигурами»

«Мои контактные линзы пришли вместе с таким вот сюрпризом. С очками для предстоящего солнечного затмения»

«Гляньте, вам сюрприз!»

«Вот что можно купить в ресторане быстрого питания на $ 1,5. Три дольки яблока»

Так выглядит чистая жадность. © ImDonaldDunn / Reddit