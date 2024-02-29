18 человек, которые просто сделали заказ и не были готовы к такому развитию событий
К сожалению, никто не застрахован от некачественного обслуживания. На него можно наткнуться как в сети, так и просто придя в заведение и соблазнившись красивым фото из меню. И герои нашей статьи после таких случаев теперь сто раз подумают, прежде чем еще раз что-то заказать, не проверив все досконально.
«Вот что обнаружилось в запечатанном пакете вместе с платьем, которое мы заказали»
«То, за что я заплатил, и то, что они доставили моей жене на День святого Валентина»
«Заказал салат на вынос, и вот что я получил»
«Заказала пирожные. Думала, что они такого же размера, как было в меню, а они оказались вот такими малюсенькими»
«Мы попросили добавить шпинат в пиццу. А они положили лишь малюсенькую часть листа шпината»
«А в объявлении писали, что книга в „отличном“ состоянии»
«Мой совсем недешевый круассан с «шоколадом»
«Заказал я, значит, бутерброд с грудинкой за 11 долларов»
«Сверху цвет тестера, а снизу цвет краски, которую нам прислали. Это не один и тот же цвет!»
«Вместе с пиццей получил бесплатный шуруп»
«Ну, хотя бы я это заказывал ради розыгрыша»
«Такого хамства я точно не ожидала»
«Жена заказала книгу с узорами для бисероплетения, но вместо узоров она содержит только письменные инструкции ИИ о том, как сделать такую книгу»
«И это малиновый кекс?! Даже вкуса особо не чувствовалось»
«Лампа, которую заказал мой друг, и то, что он получил»
«И почему это больше похоже на кусочки яблока?»
«Заказал наполнитель для туалета, а получил манекена»
Обидно, да.
Я как-то заказала патчи под глаза за 200 рублей, а получила набор корейской уходовой косметики за 3500. Заказала те же патчи снова, решила: если опять придёт набор - верну оба, т.к. очевидно пересорт на складе..., но второй раз пришли заказанные патчи. Так я разжилась набором корейской уходовой косметики.
«Заказал себе пирожное на День святого Валентина в местном кафе»
- Что-то я не чувствую здесь любви. © pomegranate7777 / Reddit
Мир интернет-продаж может принести кучу сюрпризов: можно наткнуться на неадекватных покупателей или случайно найти шедевр среди отзывов. И такого добра в нашей подборке немало.
Комментарии
Редакция, манекен - это живое существо? почему получил "манекена", а не " манекен"?
Круто, брошку добавили, заботливые.