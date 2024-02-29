18 человек, которые просто сделали заказ и не были готовы к такому развитию событий

Народное творчество
7 часов назад

К сожалению, никто не застрахован от некачественного обслуживания. На него можно наткнуться как в сети, так и просто придя в заведение и соблазнившись красивым фото из меню. И герои нашей статьи после таких случаев теперь сто раз подумают, прежде чем еще раз что-то заказать, не проверив все досконально.

«Вот что обнаружилось в запечатанном пакете вместе с платьем, которое мы заказали»

«То, за что я заплатил, и то, что они доставили моей жене на День святого Валентина»

«Заказал салат на вынос, и вот что я получил»

«Заказала пирожные. Думала, что они такого же размера, как было в меню, а они оказались вот такими малюсенькими»

«Мы попросили добавить шпинат в пиццу. А они положили лишь малюсенькую часть листа шпината»

«А в объявлении писали, что книга в „отличном“ состоянии»

«Мой совсем недешевый круассан с «шоколадом»

«Заказал я, значит, бутерброд с грудинкой за 11 долларов»

«Сверху цвет тестера, а снизу цвет краски, которую нам прислали. Это не один и тот же цвет!»

«Вместе с пиццей получил бесплатный шуруп»

«Ну, хотя бы я это заказывал ради розыгрыша»

«Такого хамства я точно не ожидала»

«Жена заказала книгу с узорами для бисероплетения, но вместо узоров она содержит только письменные инструкции ИИ о том, как сделать такую книгу»

«И это малиновый кекс?! Даже вкуса особо не чувствовалось»

«Лампа, которую заказал мой друг, и то, что он получил»

«И почему это больше похоже на кусочки яблока?»

«Заказал наполнитель для туалета, а получил манекена»

squirrel
2 часа назад

Обидно, да.
Я как-то заказала патчи под глаза за 200 рублей, а получила набор корейской уходовой косметики за 3500. Заказала те же патчи снова, решила: если опять придёт набор - верну оба, т.к. очевидно пересорт на складе..., но второй раз пришли заказанные патчи. Так я разжилась набором корейской уходовой косметики.

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«Заказал себе пирожное на День святого Валентина в местном кафе»

Мир интернет-продаж может принести кучу сюрпризов: можно наткнуться на неадекватных покупателей или случайно найти шедевр среди отзывов. И такого добра в нашей подборке немало.

Фото на превью vulcan_on_earth / Reddit

Комментарии

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Алина
1 час назад

Редакция, манекен - это живое существо? почему получил "манекена", а не " манекен"?

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