16 доказательств того, что мир интернет-продаж — тот еще цирк

Народное творчество
2 часа назад

Те, кто хоть раз продавал или покупал товары в интернете, точно в цирке не смеются. А все потому, что в этом мире иногда бурлят такие страсти, что любой бразильский сериал отдыхает в сторонке. А особо внимательные пользователи сети не упускают возможности сохранить такие моменты и продемонстрировать их миру.

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  • У подруги дома ремонт, выставила шкаф на продажу, а потом и вовсе предложила даром, только забрать нужно. И тут посыпались звонки, но люди наглые до жути: то им спустите этот шкаф, то погрузите, то привезите, а то сами не могут. Но лидирует дама, которая все-таки забрала. Она позвонила и попросила, чтобы они приехали и собрали этот шкаф, сама она не может! © Подслушано / Ideer

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  • Перебрала шкаф, решила отдать вещи дочери пяти лет. Написала в местной группе — реально нуждающимся. Одна дама начала придираться, почему на такой рост детские вещи такие узкие. Написала, что дочь худощавая. В ответ: «Ну что же вы, мамаша, ребенка кормить надо!». Объявление удалила, из группы вышла. Лучше выброшу. © Подслушано / Ideer

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  • Разместили объявление, что отдадим диван бесплатно. Диван жизнь повидал, но еще товарный вид не потерял. Сразу откликнулась семейная пара. Приехали муж с женой. Посмотрели, слезно просили никому не отдавать, мол, заберут вечером. По рукам.
    — Только кого-то с собой возьмите. Диван большой.
    Вечером приезжает муж. Один.
    — Вы один? А как диван будете с 5 этажа спускать?
    — Ээээ.
    — Ну ладно, проходите, разбирайте. Инструменты есть?
    — Нет.
    — А как вы его разбирать собрались?
    — Эээээ.
    — Берите мои инструменты. Не благодарите.
    Долго мужик мучался, пришлось помочь. Разобрали, все вынесли. А где же транспорт?
    — Где ваша машина?
    — У меня нет. Друг уже давно должен был подъехать.
    — Может, позвоните ему.
    — Точно.
    Не знаю, сколько он там еще стоял. Не было никакого желания дожидаться развязки.© DoctorHype / Pikabu

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  • Листая список контактов, в мессенджере у мужа нашла молодую девушку под странным именем «Трусы». Внутри все похолодело, кровь бросилась в голову, одна мысль: «Измена! Развод!!». Пока не дошло, что это он покупал трусы для приучения к горшку нашему ребенку! © Подслушано / Ideer

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А если вам не хватило персонажей, шокирующих своим поведением, то вот вам подборка историй о наглецах, которым точно пора отправиться на перевоспитание.

Комментарии

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Криптокартограф даркнета
23 часа назад

А что с носом у девушки с ребенком? Это нейросеть лажанула, или он деформирован визуально от прижимания к ребенку?😁
Ну и лейкопластырь на тканевой основе — тейп. Есть тейпы, которые и клюют на лицо, чтобы избежать морщин и ради прочих косметологических целей. Такшта ничего такого в сообщении нет.

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