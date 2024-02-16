16 доказательств того, что мир интернет-продаж — тот еще цирк

Те, кто хоть раз продавал или покупал товары в интернете, точно в цирке не смеются. А все потому, что в этом мире иногда бурлят такие страсти, что любой бразильский сериал отдыхает в сторонке. А особо внимательные пользователи сети не упускают возможности сохранить такие моменты и продемонстрировать их миру.