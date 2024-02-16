16 доказательств того, что мир интернет-продаж — тот еще цирк
Народное творчество
2 часа назад
Те, кто хоть раз продавал или покупал товары в интернете, точно в цирке не смеются. А все потому, что в этом мире иногда бурлят такие страсти, что любой бразильский сериал отдыхает в сторонке. А особо внимательные пользователи сети не упускают возможности сохранить такие моменты и продемонстрировать их миру.
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- У подруги дома ремонт, выставила шкаф на продажу, а потом и вовсе предложила даром, только забрать нужно. И тут посыпались звонки, но люди наглые до жути: то им спустите этот шкаф, то погрузите, то привезите, а то сами не могут. Но лидирует дама, которая все-таки забрала. Она позвонила и попросила, чтобы они приехали и собрали этот шкаф, сама она не может! © Подслушано / Ideer
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- Перебрала шкаф, решила отдать вещи дочери пяти лет. Написала в местной группе — реально нуждающимся. Одна дама начала придираться, почему на такой рост детские вещи такие узкие. Написала, что дочь худощавая. В ответ: «Ну что же вы, мамаша, ребенка кормить надо!». Объявление удалила, из группы вышла. Лучше выброшу. © Подслушано / Ideer
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- Разместили объявление, что отдадим диван бесплатно. Диван жизнь повидал, но еще товарный вид не потерял. Сразу откликнулась семейная пара. Приехали муж с женой. Посмотрели, слезно просили никому не отдавать, мол, заберут вечером. По рукам.
— Только кого-то с собой возьмите. Диван большой.
Вечером приезжает муж. Один.
— Вы один? А как диван будете с 5 этажа спускать?
— Ээээ.
— Ну ладно, проходите, разбирайте. Инструменты есть?
— Нет.
— А как вы его разбирать собрались?
— Эээээ.
— Берите мои инструменты. Не благодарите.
Долго мужик мучался, пришлось помочь. Разобрали, все вынесли. А где же транспорт?
— Где ваша машина?
— У меня нет. Друг уже давно должен был подъехать.
— Может, позвоните ему.
— Точно.
Не знаю, сколько он там еще стоял. Не было никакого желания дожидаться развязки.© DoctorHype / Pikabu
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- Листая список контактов, в мессенджере у мужа нашла молодую девушку под странным именем «Трусы». Внутри все похолодело, кровь бросилась в голову, одна мысль: «Измена! Развод!!». Пока не дошло, что это он покупал трусы для приучения к горшку нашему ребенку! © Подслушано / Ideer
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А если вам не хватило персонажей, шокирующих своим поведением, то вот вам подборка историй о наглецах, которым точно пора отправиться на перевоспитание.
Комментарии
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Опять шаловливые ручки улучшайзеров (читать ухудшайзеров) добрались до сайта
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А сделайте, пожалуйста, чтобы теги можно было заблокировать
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