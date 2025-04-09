18 человек, которые просто зашли в метро, а вышли с ворохом впечатлений

Иногда можно позавидовать людям, которые не особо часто пользуются общественным транспортом. Никакой тебе давки, очередей и боязни опоздать. А потом думаешь: «Зато у них нет таких эпичных историй о метро и попутчиках, которые так и тянет рассказать коллегам в обеденный перерыв».