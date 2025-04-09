18 человек, которые просто зашли в метро, а вышли с ворохом впечатлений
Иногда можно позавидовать людям, которые не особо часто пользуются общественным транспортом. Никакой тебе давки, очередей и боязни опоздать. А потом думаешь: «Зато у них нет таких эпичных историй о метро и попутчиках, которые так и тянет рассказать коллегам в обеденный перерыв».
- Сегодня в метро меня преследовала какая-то бабушка. Я не на шутку испугался. Но когда она подошла ближе - я крикнул: "Кто вы и что вам нужно?!" Она за секунду поменялась в лице, и смеясь, ответила: "Да расслабься! Я просто угораю". Что у этих бабок на уме?! © Палата № 6 / VK
- Еду в метро вечером, когда в вагоне почти нет пассажиров. В один момент замечаю, что напротив меня сидит молоденькая парочка. Они кажутся очень милыми, обнимаются, целуются. В какой-то момент молодой человек протягивает своей спутнице пирожок. Она берет его и говорит: "С укропом сверху? Я его не люблю..." Парень открывает пирожок, забирает весь укроп, съедает его и отдает пирожок назад: "Все для тебя". Девушка довольная, а парень улыбается во все 32. И у него укроп торчит из передних зубов. Эх, любовь, романтика. © Палата № 6 / VK
- Метро. Час пик. Освобождается место, но, так как я весь день просидел, решил я постоять. Предложил рядом стоящей девушке присесть. Она отказывается по аналогичной причине и, в свою очередь, предлагает сесть рядом стоящей женщине. Та тоже отказывается. Предлагает мужику. И он отказывается. Так и едем до конечной — вагон забит до состояния кильки в томате, народ стоит, место пустует. © Подслушано / Ideer
- Со мной в метро ехал старик с живой вороной на руке. Она была привязана к этакому поводку. А еще он был похож на какого-то волшебника. А вот фото. © bagireck / Reddit
- В прошлом году ехала рано утром в метро. Села в угловой части вагона. Ехать до конечной, поэтому я достала носочки и продолжила их вязать. На следующей остановке зашла бабуля. Села напротив меня, достала свой шарф, тоже начала вязать. Пялимся друг на друга, не сговариваясь даже начинаем вязать все быстрее и быстрее. Бабуля была опытнее, мне сложно было ее обогнать. Но так интересно я давно не соревновалась с кем-то! Как не пыталась догнать бабулю, но не смогла. Она торжественно вышла перед конечной остановкой, улыбаясь и держа спинку ровно. © Палата № 6 / VK
- У замши есть такое свойство: если по ней провести рукой против "ворса", на ней остается след. Мы с подругами приспособили дубленку одной из нас под игру в крестики-нолики! Начертили пальцем на ней "поле" и рубились у нее на спине, пока ехали в метро. Итог: подняли окружающим настроение и себя развлекли. © Подслушано / Ideer
- Однажды я видел, как два ливанца устанавливали палатку на двух человек посреди вагона метро около 6 часов вечера. Я спросил их, мол, что они делают? А они ответили, что каждый год делают это, чтобы отпраздновать свой день рождения. © damanic / Reddit
- Однажды в начале недели я ехала в автобусе и заметила, как мне улыбается незнакомый парень. К слову, в тот день я выглядела хорошо, поэтому его улыбка мне льстила. Мы зашли в метро, он придержал мне двери, зашел за мной в вагон, опять смотрел на меня и улыбался. Но в метро наши пути разошлись. Всю неделю я хотела снова его увидеть и улыбнуться, но не увидела. И в субботу, идя в универ без макияжа, в очках и с хвостиком, с ужасным настроением я зашла в метро. Угадайте, кого я увидела? Он меня не узнал. © Подслушано / Ideer
Только в Reddit можно встретить такую историю про два ливанца. Где бы это у нас в метро, в 6 часов вечера, в час "пик", можно было устанавливать палатку?! Смешно.
"Сейчас еду в метро, вижу как девушка просто подходит и вручает парню его портрет. Сидела напротив и написала за пару станций. Удивительно и приятно, наверное!" © AlexandrZayac / Pikabu
- Ехал с учебы в метро. Возле меня сидела девушка и перебирала в телефоне галерею (удаляла лишнее). Я как-то невольно внаглую залип в ее экран. Она подвинулась ближе и что-то сказала. Я вытащил наушник и понял, что она уже показывает мне фото своей кошки. Поскольку я был очень сонный, меня это даже не смутило и я просто стал смотреть фотографии. Среди них были фотографии и маленьких котят. Они были такие прикольные - рыже-белые. Спросил что за котята, она сказала, что 2 недели назад кошка родила. Я давно хотел себе рыжего кота и спросил, продает ли она их. Оказалось, что отдает даром. В общем, мы договорились и уже через месяц у меня дома появился малыш Декстер. По такой вот счастливой случайности уже год у меня живет мой милый пушистый друг. © Палата № 6 / VK
- Еду как-то в метро и вижу компанию парнишек-школьников старших классов. Спускаются по эскалатору, все улыбаются, смеются. И общаются на языке жестов. И не было никакой жалости или смущения. Так тепло в этот момент стало, тоже захотелось вместе с ними улыбаться. Потому что каждый из нас понимает язык улыбок. Это самый добрый язык на свете. © Подслушано / Ideer
- Трое парней зашли в вагон метро перед самым длинным отрезком между станциями. А затем они устроили самое потрясающее шоу брейк-данса, которое я когда-либо видел. Они хотели таким образом прорекламировать свое предприятие и попытаться получить несколько концертов. На самом деле это был брейк-данс вперемешку с акробатикой - и все это в тесном вагоне метро. В общем, это было действительно круто. © Unknown author / Reddit
- Ехала в метро утром, еще полусонная. Вдруг рядом садится парень, ну такой, что глаз не оторвать: высокий, ухоженный, да еще и с одной из моих любимых книг в руках. Он начинает открывать книгу, листает, сидит. А я подглядываю, очень интересно посмотреть где же он там остановился. Он останавливается, что-то долго смотрит, потом достает ручку и начинает разрисовывать портрет. Мое сердце разбито. © Палата № 6 / VK
"Ехал с этим дедушкой в вагоне, он всю дорогу смотрел сериал "Теория большого взрыва" и плакал от смеха. Бугагашенька!" © AntonioDryakhlov / Pikabu
- Еду в метро, поезд еще даже не вышел из туннеля, а меня уже настойчиво кто-то толкает в спину. Первые раза четыре не обращала внимания, но потом уже стало больновато, и я обернулась. Вижу раздраженный взгляд женщины 40+ лет. Поезд в это время начинает уже подходить к станции:
- Женщина, зачем вы меня толкаете?
- А чего ты не выходишь?!
- Так двери закрыты!
- И че?
И все. Я зависла. В тот день вышла из метро я другим человеком. © Miss.Moore / Pikabu
- Еду в метро в час пик, народу куча, все стоят как селедки в банке, тесно, душно. Доезжаю до своей станции, поезд замедляется, двери открываются, но я не могу выйти. Просто физически застряла между людьми. Начинаю протискиваться, но бесполезно. Паника нарастает, потому что дверь сейчас закроется, и я поеду дальше, к черту на кулички. И тут в голове срабатывает инстинкт выживания, и я как заору: "Я застряла! Помогите! Толкайте меня!" В этот момент рядом со мной раздается тихий, но очень уверенный голос крупной женщины: "Сейчас я тебя…" Я еще не успела ничего осознать, как почувствовала мощный толчок в спину. Полетела, как будто меня катапультировали, пробив толпу, и вылетела из вагона, как пробка. Очнулась уже возле эскалатора, а за спиной слышу, как вагон весело хлопает дверями и уезжает. © Палата № 6 / VK
- Это был день святого Патрика, метро было переполнено. Мы приехали на станцию и тут на нас налетела толпа ирландских парней очень приятной наружности, около 15 человек. Поезд трогается, и они все начинают петь, это было потрясающе. К концу все в поезде пели! © Booyou79 / Reddit
- Мне было года 3 и мы с мамой ехали в метро. Рядом с нами сидела экстравагантная женщина с очень броским макияжем: огромные стрелки, густые тени, яркая помада. Я пялилась на нее с открытым ртом. А потом я изрекла с придыханием, но во весь голос: "Мама, смотри! Ко-ро-ле-ва!" Женщина расцвела. © Zombachko / Pikabu
А вот подборочка историй про попутчиков, которые сделали все, чтобы поездка запомнилась надолго.