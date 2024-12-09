12 человек, чей путь к успеху не был усыпан лепестками роз

Фраза «добился всего сам, без пап, мам и кредитов» стала уже насмешливым намеком на то, что это обычному человеку не под силу. Но герои этой статьи не только пришли к успеху сами, но и сделали это в зрелом, а то и в пожилом возрасте, когда у других на их месте уже руки бы опустились.

Кэти Бэйтс

Кэти Бэйтс родилась в семье домохозяйки и инженера, и путь к славе для нее не был простым. Когда она переехала в Нью-Йорк, чтобы сделать актерскую карьеру, она некоторое время была вынуждена перебиваться случайными заработками, в частности работать кассиром и официанткой. А агенты по кастингам женщину воспринимали в штыки, считая ее недостаточно привлекательной для актерской работы. 2 года Кэти Бэйтс отчаянно пыталась стать актрисой, а потом из-за кучи отказов психанула и уехала в родной городок. Но после жизни большого города там стало скучно и тесно. Она вернулась обратно в Нью-Йорк и, чувствуя себя все более толстокожей и нечувствительной к отказам, продолжала ходить на кастинги. И постепенно начала получать роли — в основном женщин намного старшего возраста или каких-то странных персонажей. И успех постепенно пришел. Кэти Бэйтс стала одной из лучших театральных актрис, доставались ей и роли в кино. Но настоящий прорыв у актрисы случился лишь в 42 года, когда она сыграла главную роль в фильме «Мизери» (1990), за которую получила премию «Оскар».

Шерил Стрэйд

До того как книга Шерил Стрэйд «Дикая. Опасное путешествие как способ обрести себя» и ее экранизация с Риз Уизерспун сделали писательницу знаменитой, Шерил перепробовала множество профессий. Она была журналисткой, официанткой, офисным клерком, работала на скорой помощи. И много путешествовала. Но главным потрясением для будущей писательницы стал момент, когда ее мама ушла из жизни. О своем горе Шерил писала в каждой книге и в каждом эссе. Первый свой роман «Факел» Шерил Стрэйд опубликовала в 2006 году, когда ей было 38 лет. Он был воспринят очень тепло. А вышедшая 6-ю годами позднее книга-мемуары «Дикая» стала тем хитом, что сделал писательницу известной на весь мир.

Грета Понтарелли

Грета с молодости занималась гимнастикой, танцами и йогой, однако в ней жила мечта покорить Эверест. Однако с возрастом она стала страдать от заболевания, разрушающего кости — остеопороза. Об покорении горного пика не могло идти и речи: женщине стало не то что трудно совершить восхождение, она не могла даже долго ходить. И Грета стала искать тренировки, которые смогут заставить ее мышцы работать в полную силу. Так она наткнулась на акробатику на пилоне. В 59 лет она пришла в тренировочный зал, и первые занятия были ей не по зубам. Но женщина не сдалась, и смогла натренироваться так, что не только восстановила здоровье и приобрела хорошую физическую форму, но и выиграла 13 чемпионатов по танцам на пилоне. Сейчас ей больше 70 лет, но она продолжает тренироваться и вдохновлять своими успехами других людей.

Андреа Бочелли

У Андреа с детства было ослаблено зрение из-за врожденной глаукомы. И единственным, что могло быстро успокоить ребенка, была музыка. Его мать вспоминала, как после операции на глазах ее 8-месячный сын безутешно плакал. Но стоило какому-то ребенку включить пластинку с классической музыкой, как он мгновенно умолк. С 6 лет Андреа Бочелли охотно стал обучаться игре на фортепиано, позже освоил флейту, саксофон и другие музыкальные инструменты. С 7 лет уже пытался подражать известным певцам. Но в 12 лет с Андреа случилось несчастье: он окончательно потерял зрение, когда получил травму головы, играя в футбол. Желая освоить дело, которое обеспечит его, он после окончания школы поступил в университет изучать право, закончил его и даже проработал год в качестве адвоката, назначаемого судом, а также подрабатывал, выступая в пиано-барах. Но 1992 году итальянскому певцу улыбнулась удача. Автор песен Зуккеро записывал демо-версию своей песни «Miserere», которую намеревался предложить Лучано Паваротти и искал для этого теноров. Выбор пал на 34-летнего Андреа Бочелли. Но, когда Паваротти услышал запись, он заявил: «И прекраснее быть не может», — и уговорил Зуккеро записать песню с самим Бочелли. А она стала хитом во всей Европе.

Джуди Денч

Джуди Денч начала свою актерскую карьеру с работы в театре, а возрасте около 30 дебютировала в кино в фильме «Третий секрет» (1964). После этого у нее было несколько ролей в фильмах, за которые она удостаивалась похвал критиков и получала премии BAFTA. Но эти роли, как правило, были второстепенными, и широкая публика о Джуди Денч ничего не знала. Лишь в 1995 году, в возрасте 60+ лет, Джуди Денч стала известна на весь мир, когда сыграла начальника Джеймса Бонда, М., в фильме «Золотой глаз».

Харриет Томпсон

Харриет всю жизнь была пианисткой, исполнявшей классическую музыку. Однако в 67 лет не стало ее любимого мужа из-за рака, эта же болезнь подкосила здоровье ее сына, да и самой Харриет пришлось проходить лучевую терапию. Так что намерение пробежать марафон было для женщины не просто прихотью и способом поддерживать здоровый образ жизни: благодаря ему она собрала $ 100 000, которые передала в фонд лечения лейкемии. В 92 года она пробежала марафон за 7 часов 24 минуты 36 секунд, став старейшей женщиной мира, совершившей это, а в 94 года — полумарафон. Любопытно, что сама Харриет не считает преодоление дистанции в 42 км достижением. По ее словам, игра на пианино требует куда больше дисциплины и выдержки, чем бег.

Пэдди Джонс

Пэдди с раннего детства училась балету, а с 15 лет — и другим танцевальным направлениям. С 12 лет она уже работала в театре пантомимы, но в 22 года вышла замуж, родила четырех детей, и ей пришлось отказаться от любимого дела. Пэдди не жалела о своем выборе: ей хотелось проводить время с мужем, а он приходил с работы как раз тогда, когда ее вечернее выступление только начиналось. Но, когда Пэдди исполнилось 69 лет, ее мужа не стало. Пытаясь отвлечься от скорби, она снова решила заняться танцами, по которым так скучала. Так она начала заниматься акробатической сальсой вместе со своим партнером и наставником Нико, который младше ее на 40 лет. А после того как пара по инициативе Нико приняла участие в британском талант-шоу Britain’s Got Talent, Пэдди Джонс стала известна на весь мир. К тому времени неугомонной бабушке 7 внуков и одного правнука стукнуло 79. А сама Пэдди была внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая старая в мире танцовщица акробатической сальсы.

Бо Гилберт

Журнал Vogue в честь своего 100-летия выпустил рекламу с участием необычной модели — 100-летней женщины. Бо Гилберт была выбрана в качестве модели за ее любовь к моде: она, несмотря на возраст, никогда не выходит из дома без макияжа и носит каблуки. Любопытно, что самым ярким моментом в мире моды для Бо за все 100 лет жизни стал тот, когда она впервые увидела в далеких 50-х годах женщину, идущую по улице в брюках.

Лора Инглз-Уайлдер

Автор серии детских книг «Маленький домик в прериях» Лора Инглз-Уайлдер начала зарабатывать деньги для своей семьи с 15 лет, работая учителем. Этот труд был ей не по душе, но ее родные были стеснены в средствах, а возможностей заработка у женщины в конце XIX века было не так много. После того, как Лора вышла замуж, она оставила работу, так как ее муж достиг определенного благосостояния. Но вскоре несчастья стали сыпаться на молодоженов одно за другим: из-за приступа дифтерии ее муж стал частично парализованным, их дом и амбар с зерном и сеном сгорели в пожарах, а несколько лет засухи привели к тому, что они погрязли в долгах. Но пара не отчаялась и начала жизнь на новом месте. Одно время жили только за счет продажи дров. Извлекали уроки из ошибок, которые допускали прежде при работе на ферме. А когда родители мужа передали в их собственность дом, смогли поправить свои дела и постепенно превратить свою ферму в процветающую. Лоре Инглз-Уайлдер было уже 54 года, когда в 1911 году ей предложили вести фермерскую колонку в журнале, и она писала на протяжении лет. Но лишь в 1930 году, после очередной потери сбережений, она решилась достать на свет свои заметки из детства и превратить их в книгу «Маленький домик в Больших Лесах», которая превратила ее в успешную писательницу.

Тао Порчон-Линч

В 8 лет, в далеком 1926 году маленькая Тао увидела группу людей, выполняющих движения йоги на пляже. Ее так впечатлило это, что она начала изучать асаны сама, несмотря на то, что ее тетя заявила, что йога предназначена для мужчин. Повзрослев, Тао стала работать моделью в Европе, выступала в кабаре и даже в 50-х годах снималась в голливудских фильмах. Но любовь к йоге в женщине не угасала: в перерывах между съемками она давала бесплатные занятия другим актерам и актрисам. Тао было почти 50 лет, когда она наконец-то решилась полностью посвятить себя любимому занятию. 15-ю годами позднее, в 1982 году она основала институт йоги, в котором теперь занимаются студенты из разных уголков земного шара. В 93 года ее признали старейшим преподавателем йоги в мире. Она прожила до 101 года, и все это время вела занятия, так как пообещала, что будет преподавать, пока будет дышать.

Сьюзан Бойл

Сьюзан с раннего детства увлекалась пением, а с 12 лет стала участвовать в школьных музыкальных постановках. Ее талант отмечали и поощряли учителя, а вот дети девочку не жаловали: из-за синдрома Аспергера учеба ей давалась тяжело. Повзрослев, Сьюзан старалась развивать свой талант и зарабатывала деньги, выступая в караоке-барах, на фестивалях, в церковном хоре. Как-то она потратила все свои накопления на профессиональную запись, которую разослала звукозаписывающим, теле- и радиокомпаниям. Но дважды она на время бросала свою мечту, когда она переживала из-за потери вначале сестры, а потом матери. Но в 2008 году она взяла себя в руки в память о маме, которая обожала шоу Britain’s Got Talent, пошла на прослушивание. Судьи и зрители отнеслись к 47-летней женщине неартистической внешности скептически. Но стоило ей спеть арию из «Отверженных», как зал аплодировал стоя, доказав, что внешность — не главное, важен лишь талант. А сама Бойл не только стала звездой, которую узнали и полюбили во всем мире, но и заняла 2-е место в шоу.



Рэймонд Чандлер

Известный писатель и один из основателей жанра крутого детектива начинал свою карьеру как государственный служащий, но такая работа ему была не по душе. После этого он работал журналистом, писал стихи, собирал фрукты, натягивал теннисные ракетки, трудился на молочном заводе, да и чем только не занимался. Ему приходилось экономить на всем. В 1922 году, когда ему было 34 года, он устроился в нефтедобывающую компанию в качестве бухгалтера. И удача ему наконец-то улыбнулась: 9 годами позднее его сделали вице-президентом. Вот только Чандлер пошел во все тяжкие: кутил, крутил романы с сотрудницами и прогуливал работу, за что был уволен год спустя. От безденежья бывший журналист окунулся в писательскую работу, надеясь подзаработать денег. И в 1933 году, в 45 лет, ему наконец-то удалось опубликовать свой первый рассказ. А 6-ю годами позже вышел роман «Глубокий сон», который, как и многие последующие произведения писателя, не только стал популярным, но и был экранизирован.