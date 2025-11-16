16 человек, для которых работа — сплошное приключение с сюрпризами за каждым углом

После прочтения этих историй - пришло на ум стихотворение:
От работы дохнут кони
Ну, а я - бессмертный пони.
Есть просто работа, а есть работа, после которой нужен отдельный отпуск или сеанс у психотерапевта. Это когда твой самый адекватный коллега — фикус в углу, а клиенты и начальство как будто соревнуются, кто придумает задачку поабсурднее.
Кажется, после прочтения этой статьи многие из нас с облегчением выдохнут и произнесут: «Как же хорошо, что это был не я!». Эти истории — идеальное напоминание, что иногда самая сложная часть работы — это не дедлайны, а общение с людьми.
Теперь ваша очередь. Расскажите, что самое непредсказуемое или нелепое случалось на вашей работе?
