Истории
4 часа назад
16 человек, для которых работа — сплошное приключение с сюрпризами за каждым углом

Есть просто работа, а есть работа, после которой нужен отдельный отпуск или сеанс у психотерапевта. Это когда твой самый адекватный коллега — фикус в углу, а клиенты и начальство как будто соревнуются, кто придумает задачку поабсурднее.

  • Работаю в штате провайдера. Прилетела заявка, мол, плохо работает ТВ. Приехали. Хозяин нажимает кнопки пульта — тишина. Поменяли батарейки, пульт заработал! Спросили, почему он сам не мог заменить? Дядька похлопал глазками и выдал: «А что, я это сам должен делать?» При том, что в пульте пара обычных батареек ААА. © Дим Димыч / Dzen
  • Работал за копейки менеджером в общепите. Наш начальник смены ругал меня за то, что я раздаю клиентам слишком много пакетиков с кетчупом. Тут многие сломались бы, но не я. Эпичный конец истории наступил через 2 недели, когда приехал человек, который проверяет, как мы работаем, что-то вроде тайного покупателя. Он подъехал, заказал еду, я вручил ему мешок, доверху набитый пакетиками с кетчупом. Тот рассвирепел: «Какого рожна?» Помню, даже ножками затопал. А я просто сказал: «Я ухожу отсюда». И вышел. © Charizarlslie / Reddit
  • Мой друг занимался фрилансом — делал сайты. Один клиент внес аванс, и друг выполнил заказ. А потом клиент подумал-подумал да и не стал платить оставшуюся сумму. Стал избегать общения: не отвечал на звонки и игнорировал электронные письма. Фишка в том, что у друга был письменный контракт со всеми условиями оплаты, которые клиент согласовал и подписал. Он подождал месяца 3 да и отключил сайт. И что вы думаете? Контора-должник подала на него в суд. И суд постановил, что они потеряли клиентов из-за неработающего сайта и теперь фрилансер им должен, но и они должны ему по договору. В итоге оба долга просто аннулировали. © Mike Barlow / Quora
  • Пошла в бухгалтерию. Иду по коридору. Вижу, в сторону выхода идет мужчина, а вокруг умопомрачительный аромат! Зашла к бухгалтерам, рассказала про мужчину и его парфюм. А одна из женщин смущенно произнесла, что вообще-то это она в туалете новый дезодорант опробовала. Почему я не спросила, как он называется, сама не знаю. Но сколько потом ни покупала, такого никогда не попадалось. © Лидия Сергеева / Dzen
  • Работаю формовщиком на крупном предприятии по изготовлению железобетонных изделий. Захотел увеличить доход. Зашел на сайт по поиску работы, составил резюме. Первое же объявление: мое предприятие ищет человека на мою же должность, зарплата от ₽ 40 тыс. до ₽ 80 тыс. Я работаю уже год за ₽ 30 тыс., с подработкой можно и 45 получить плюс пару грыж да нервный срыв. Я сначала подумал кинуть отклик, но что-то меня остановило. На следующий день вижу это же объявление, но зарплата уже от ₽ 50 тыс. до ₽ 80 тыс. Я не удержался и теперь жду звонка от HR. Интересно, каким образом будет строиться разговор. © FunVik / Pikabu
  • Работал на начальника, который не повышал мне зарплату, не давал бонусов, но при этом ожидал, что я буду присутствовать на всех вечеринках в нерабочее время. И мне еще должно было это нравиться. Я просто высказал ему все в лицо и здорово всех удивил. © Jim105 / Reddit
  • Искала ассистента. На собеседование пришел парень. Взяла его. Первый месяц — полет нормальный. Потом Витя начал творить всякую дичь! То пропадет, то опоздает. Уволила. На следующий день пришла в офис, а там меня встретили мама и сестра Витечки. Устроили мне разборки в духе: «Витя такой талантливый мальчик!» Вызвала охрану, чтобы их вывели, ибо вообще не хотелось вступать с ними в диалог. © semenovaoly
  • Работаю юристом в провинциальном городке с зарплатой 20 тыс. Сейчас серьезно думаю сменить квалификацию — стать мастером маникюра. Они за рабочий день в среднем получают 2 тысячи. И для чего, спрашивается, мои 2 «вышки», 6 лет учебы и 10 лет стажа? © Подслушано / VK
  • Работаю руководителем отдела в одной очень крупной фирме. Люблю свою деятельность, люблю своих сотрудников в отделе, но терпеть не могу эту компанию: начальство много требует, треплет нервы, не соблюдает субординацию, да еще и мало платит. Коммерческий отдел постоянно обращается ко мне так, будто я все и всем должна в любое время дня и ночи. Работы много, премий нет, а оплату переработок выпросить — это надо через все круги ада вымаливаний пройти. © Подслушано / VK
  • В подростковом возрасте я работала на заправке. Нужны были деньги, а вариантов оказалось немного. Каждую неделю я трудилась минимум 50 часов, а платили мне только за 30. При этом кормили обещаниями, что все исправят и заплатят. Дошло до того, что вызывали работать каждый выходной, а если я отключала телефон, то подсылали ко мне сотрудников, чтобы те сопроводили меня на заправку. В мой день рождения, на который я заранее взяла выходной, мой телефон просто разрывался от просьб и звонков. То же повторилось на Пасху. Я хотела провести праздник в кругу семьи и приехала к родителям, так начальник узнал телефон моей мамы и названивал ей. В конце концов я взяла трубку и сказала что-то вроде: «Директор? Отвали, ты, директор». Ни одно предприятие не сравнится с тем ужасным местом. Конечно, я все бросила и ноги моей больше там не было. © secretagentbride / Reddit
  • Как-то работала вместе с мужем. Сначала даже было прикольно, но все изменилось, когда меня повысили. Зарплата больше, я — замдиректора. Командую, а мужу это очень не нравится. Так он взял и уволился, и теперь работает продавцом в супермаркете возле нашего дома. Его зарплата стала еще меньше. Его все устраивает. Говорит: «Хотя бы там ты не командуешь мной», а я думаю, что вышла замуж за дурака. © Комната сплетен / VK
  • Искали курьера в офис. На собеседование пришла девушка на высоченных каблуках. Спросила, сколько придется объезжать мест. Мы говорим: «Два-три, в редких случаях до шести». Она такая: «Ой, это что же, к концу дня так ноги заболят! Можно тогда на следующий день не выходить? Брать отгул?» Сказали, что нет. Девушка обиделась и ушла. © Ольга Дока / Dzen
  • Устраивалась в турфирму. Они начали работать с нуля, клиентской базы не было. Только офис сняли, даже мебель еще не завезли. Начальник заливался соловьем о том, как мы все станем королями рынка. Вот только первый месяц придется поработать бесплатно. Я не шучу. © KeraTamara / Pikabu
  • Устроилась на работу, руководительница сказала: «Чтобы удержаться, надо себя зарекомендовать». 2 года не разгибаясь пахала, пропускала выходные и дни рождения детей. А на днях она говорит: «Пиши по собственному». Оказалось, что все это время они даже и не рассматривали меня как своего сотрудника. Просто подруга директрисы была в декрете, а на время ее отсутствия взяли меня. Копейки платили, а у той зарплата на порядок выше. © Подслушано Верхняя Пышма и Среднеуральск / VK
  • Устроился в такси. Однажды повез хозяина по делам. И тут он заявил: «Назначу тебя старшим над всеми водителями! Сам будешь их набирать, сам все контролировать». Спрашиваю, какая зарплата. Он недоуменно посмотрел и выдал: «Вообще-то я тебе должность предлагаю, а ты мне про деньги». © Летчик / Dzen
  • Пришел к бабульке класть ламинат. Договаривались обо всем с внуком. Звоню ему, говорю, не хватило ламината. Он сказал, что сейчас купит. Рассказал бабуле, она как давай орать, что внука побеспокоил. А через 5 минут бабуля с медовой улыбкой позвала меня обедать. Я в недоумении, говорю: «Что это вы, тетя?» Она в ответ выдала: «Ну и что, работа — это одно, а еда — совсем другое. Иди кушать». © Владислав Золотов / Dzen

Кажется, после прочтения этой статьи многие из нас с облегчением выдохнут и произнесут: «Как же хорошо, что это был не я!». Эти истории — идеальное напоминание, что иногда самая сложная часть работы — это не дедлайны, а общение с людьми.

Теперь ваша очередь. Расскажите, что самое непредсказуемое или нелепое случалось на вашей работе?

