15+ человек, чье остроумие бьет не в бровь, а в глаз

Истории
4 часа назад
15+ человек, чье остроумие бьет не в бровь, а в глаз

Есть такой «эффект лестницы» — это когда остроумный ответ приходит в голову уже после того, как ситуация разрешилась, и блистать юмором не перед кем. Героям и героиням нашей сегодняшней подборки такой психологический эквилибр неведом, ведь нужное словцо у них само слетает с языка. Да еще и в самый подходящий момент.

  • Перед началом экскурсии раздаю школьникам наушники. Один мальчишка громко спрашивает: «О, мы будем музыку слушать?» Я отвечаю, мол, нет, к сожалению, вы будете слушать меня через наушники. Пацан не растерялся и вальяжно так протянул: «Ваш голос для меня как музыка!» А ты хорош, маленький дамский угодник! © nika.us
  • Стою в магазине лицом к витрине, разглядываю часики. Проходит мужик, задевает меня случайно. Потом берет за талию сзади и крутит меня в разные стороны. Я понять ничего не могу. Поворачиваю голову, а он отпрыгнул назад и со страхом говорит: «Я думал, манекен, и поправлял, чтобы не упал!» © Подслушано / Ideer
  • Ехала сегодня в такси. Водитель был очень вежлив и приветлив. Даже вышел из машины и галантно открыл мне дверь. Едем. Он рассказывает мне какую-то историю о том, как он на днях съездил на рыбалку; спросил, какую музыку мне поставить; а на светофоре вдруг замолчал и странно посмотрел мне прямо в глаза через зеркало заднего вида. Загорается зеленый, он трогается и говорит: «Знаете, вот интуитивно чувствую, что вчера вы ехали с другим водителем. Скажите, чем он лучше меня?!» © Не все поймут / VK
  • Иду вечером по улице. Вижу, что на остановке мерзнут молодые девчонки. Тут вдруг подруливает к ним крутой «порш», и из окошка парень высовывается: «Девчонки, транспорт уже не ходит. Давайте подвезу!» Сидящая на лавке бабулька подрывается и кричит: «Сынок, меня до дома подвези!»
  • Настроение сегодня не очень, попросила мужа сказать мне что-нибудь приятное. Разворачивается диалог:
    — Ты у меня такая красивая.
    — Нет, скажи просто что-нибудь хорошее, но не про меня!
    — Я у тебя такой красивый. © mari.gvrl
  • Мой муж — это тот парень из мема, где сначала он был против животного, а потом стал его лучшим другом. Я до вчерашнего дня не видела особой любви мужа к нашему коту и даже малейшего проявления заботы. Но вчера отправила мужа в магазин за шампунями для меня и для питомца. Муж купил два — все как надо, но вот только мне он купил шампунь за сотку, а коту — аж за 400! На мои претензии ответил: «А что тебе не нравится?! Просто помоешь голову шампунем для кота». © Не все поймут / VK
  • Вызвала такси. Диспетчер сказала, что через 2 минуты приедет розовый «Опель». Через 2 минуты приезжает машина, но не «Опель», а сильно потрепанный жигуль. Из окна высовывается мужик в кепке и, залихватски подмигивая, шепчет: «Я „Опель“». Глядя на мое лицо, добавляет: «Сам в шоке!»
  • После универа работал в экспедиции. Бороду отрастил и не стригся полгода — выглядел на все 45. Тут настал отпуск, и я приехал на базу. Показался и пошел бороду брить. Потом прихожу отпускные получить, а бухгалтерша и спрашивает: «Тебе чего, мальчик?» © nikolai29041
  • Есть у меня сестра, которой 5 лет, и она уж очень любит смеяться надо мной и моим парнем. Как только нас видит, сразу начинает кричать любимое всеми детьми: «Жених и невеста, тили-тили-тесто!» Я решила над ней посмеяться. Сестра пришла из садика и продолжила свою коронную фразу, а я сказала: «Да, жених! А у тебя жениха нету! Так и останешься одна до старости!» На следующий день она пришла с игрушечным колечком и заявила, что теперь они со Славиком из ее группы помолвлены, и у них уже двое детишек (два пупса): «А сегодня мне Славик колечко подарил! А тебе твой жених подарил?» И с победной физиономией удалилась кормить своих детей... © Карамель / VK
  • Сегодня была ситуация, которая надолго подняла мне настроение. Забираю сына из садика. Помогаю ему одеваться. А рядом с ним сидит девочка с мамой — собираются. Я спрашиваю у девочки, как ее зовут. На что она отвечает: «Я забыла». Тут мать девочки устало поясняет: «Ее зовут Изабелла. Просто она так произносит, что всем кажется „я забыла“». © Мамдаринка / VK
  • Помогал 9-летней дочке прибираться в ее комнате. Говорю такой: «Что-то у тебя игрушек многовато, не думаешь?» А она мне: «У меня денег нету, так что не я их покупаю». 1:0. © just_call_me_oche
  • Завели с мужем попугая. Через несколько месяцев попугай начал воспроизводить фразы типа «слышь», «покорми кота» и прочее — ничего криминального. Пару недель назад узнала, что беременна. Муж был в командировке. Решила сообщить ему, как вернется. Пригласила домой подругу. Мы с ней все это бурно обсуждали, и первое, что услышал муж по приезде от Фомы (попугай): «Костя офигеет!» Костя — мой муж. Пришлось рассказать, что же так повергнет его в шок. © Подслушано / Ideer
Кошачья прислуга
21 час назад

"я забыла" - жерьва маткринской любви к сериалам. Прежде чем двть имя ребенку, подумайте раз пять , кау ему с этим именем жить
Изабелла, Изаура - сложнопроизносимые имена. Равно как Фекла и Ефросинья.

-
-
Ответить
  • Мой муж — умный мужчина: занимает высокую должность, но иногда такое учудит, что хоть стой, хоть падай. Один раз я погладила ему рубашку, но в спешке повесила ее, вывернутую наизнанку, на вешалку. Через пару дней мужу понадобилась именно эта рубашка. Одевается он значит в спешке, а я на кухне. Вдруг слышу крик возмущения вперемешку с руганью. Все бросаю, вбегаю в комнату. А этот кадр стоит в рубашке шиворот-навыворот, поднимает на меня глаза, полные отчаяния и ужаса, и произносит: «Пуговицы пропали...» © Мамдаринка / VK
  • Помню, лежим с сыном в роддоме, малыш только родился. Звоним сообщить радостную новость нашему папочке, а он на полном серьезе спрашивает: «Какое первое слово сын сказал?» От радости крыша, видать, поехала. © Подслушано / Ideer
  • Я лысый. У меня есть дочь, ей 7 лет. Каждое утро она прибегает ко мне, гладит мою лысину и приговаривает: «Что ждет меня сегодня, шар судьбы?» © Подслушано / Ideer
  • Муж всегда учил сына не давать себя в обиду и защищаться. С детства начал обучать приемам всяким, чтобы малыша не обижали. Вчера котофей сделал свои дела в обувь мужа. Сын увидел, что муж ругается. И после всей тирады сказал: «Папа, ты же говорил, что нужно давать сдачи, если тебя обидели?» Муж отвечает: «Да, конечно...». А сын продолжает: «Ну вот, пришла твоя очередь!» И принес мужу лоток... © Мамдаринка / VK
  • Во время собеседования сегодня у меня громко заурчал желудок. Рекрутер спрашивает: «Вы что, не обедали?» «Да что вы, — отвечаю,— это я просто до успеха так голодна». Наняли! © sabi_vs_sabrina
  • Сижу в автобусе, народу много, вот-вот отъедем. Вдруг забегает бабушка и кричит: «Коля! Коля! Зубы забыл!» И вручает деду вставную челюсть в пакетике. © Подслушано / Ideer
  • Работаю оператором. На днях опрашивали детей. Так вот, один мальчик молчал как партизан аж целых 15 вопросов, а на последний «Чего бы ты хотел сейчас?» четко и ясно сказал: «В туалет!» Вся площадка лежала в конвульсиях на полу от смеха. © Подслушано / Ideer

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее