15+ человек, чье остроумие бьет не в бровь, а в глаз

"я забыла" - жерьва маткринской любви к сериалам. Прежде чем двть имя ребенку, подумайте раз пять , кау ему с этим именем жить
Изабелла, Изаура - сложнопроизносимые имена. Равно как Фекла и Ефросинья.
-
-
Ответить
Есть такой «эффект лестницы» — это когда остроумный ответ приходит в голову уже после того, как ситуация разрешилась, и блистать юмором не перед кем. Героям и героиням нашей сегодняшней подборки такой психологический эквилибр неведом, ведь нужное словцо у них само слетает с языка. Да еще и в самый подходящий момент.
"я забыла" - жерьва маткринской любви к сериалам. Прежде чем двть имя ребенку, подумайте раз пять , кау ему с этим именем жить
Изабелла, Изаура - сложнопроизносимые имена. Равно как Фекла и Ефросинья.
Для всех, кто восхищается умением ответить мгновенно и с юмором, у нас несть еще немало материалов: