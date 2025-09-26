Про занятую парковку, обосранный собакой газон, про ворон и подлого соседа. Нет слов описать изобретательность автора- привлечь ворон для борьбы с наглым соседом? Да это же высший пилотаж и даже попахивает ( в прямом и переносном смысле) биологической войной. Сегодня пернатые гадят на его машину, а завтра того и гляди и самого удобрением отметят.
20 человек так ответили обидчикам, что те их теперь за версту обходить будут
Истории
36 минут назад
Есть на свете люди, с которыми не связываются даже матерые наглецы. Ведь за обиду прилетит такая ответочка, что мама не горюй.
- Мой муж не создан для мужской работы. Недавно поставил новый кран. К вечеру он уже тек, а утром я вызвала мужа на час, пока мой был на работе. Все шло хорошо, пока он внезапно не явился домой... Вроде стерпел, а через два дня отомстил и вызвал уборщицу. Только вот я была не против. Пока она убиралась, я прогулялась, отдохнула. Говорю мужу: «Давай ее раз в неделю приглашать». Задумался. © Мамдаринка / VK
- Дело было в лаборатории. Парень на работе вечно хвастался, какой он красавчик, сколько жмет в спортзале и так далее. Как-то я пошел и закрутил крышки у всех его баночек и скляночек. Долго потом смеялся, наблюдая, он не может их открыть и просит помощи у других коллег. © hmfiddlesworth / Reddit
- Сосед постоянно занимает своими машинами (у него их несколько) все свободное место на парковке. А еще он собаке разрешает ходить в туалет на моем газоне и катается по нему на своем велике. Было решено задружиться с семейством местных ворон путем подкармливания. Теперь напротив моего дома на деревьях всегда сидят штук 5-6 птиц, ожидая еду. Любопытно, что на мою машину они ни разу не нагадили! © TooManyJulies / Reddit
«Запер кота в ванной, чтобы он не мешал готовить ужин. Отместка не заставила себя ждать»
- Был у меня коллега противненький такой — весь из себя высокомерный. Как-то я взял и подключил вторую мышку к его компьютеру про блютусу. Мышку спрятал себе в ящик. Иногда шевелил ей — она тут же подключалась к его компу. Остановился я через два месяца, когда коллега уже терял разум, пытаясь понять, почему компьютер его не слушается. © Unknown author / Reddit
- В юности подрабатывала в компании, которая сдавала автомобили в аренду. Пришли парень с девушкой возвращать машину. А у них просрочка — за это начисляются пени. Парень выдал слезливую историю, что автомобиль сломался в дороге и поэтому не вышло вернуть его вовремя. Ну, я пожалела их и отменила штраф. И тут он поворачивается к своей девушке и по-испански говорит: «Вот видишь, она повелась. Я же говорил, что сработает». А я испанский знаю. Вернула им пени в счет, в общем. © coldcoldmidnight / Reddit
- Муж обожает отпускать стереотипные шутки про женщин. Когда я получила права пару месяцев назад, сразу стала поводом для шуток. Блондинка за рулем и все такое. А вчера мой благоверный поехал на рыбалку с друзьями, позвонил мне и попросил за ним заехать. Ну, а я сказала, что не получится, ведь я блондинка — педали перепутаю или врежусь куда-то, а то и вообще заблужусь среди двух сосен. Приехал домой на маршрутке, злющий и обиженный. © Карамель / VK
«Сегодня моя собака наконец отомстила коту и заняла его лежанку!»
- Учился я с парнем, который постоянно прогуливал, а потом просил у меня списать конспекты. У нас тогда как раз был групповой проект, и этот кадр ничего не сделал — а препод такой, мол, ну, что поделать, не повезло тебе. Вместо того чтобы сказать «нет» на очередную просьбу списать, я начал давать ему на списывание отредактированные тексты. С какими-то нелепыми ошибками, искаженным смыслом и так далее. Если бы он хоть читал, что пишет, то сразу бы просек фишку, но он и этого не делал. Короче, экзамен по предмету одногруппник не сдал и пришлось ему курс проходить по новой. © failing_forwards / Reddit
- Я всегда съедал остатки торта из холодильника, а родителям говорил, что это младший брат. Недавно он ночью съел пирожные и обмазал мне лицо кремом. Утром все подумали, что это я съел. Потом весь день ходил и смеялся. 1:1. © Не все поймут / VK
- У знакомой муж задерживался на работе и ходил с телефоном в туалет. Она сразу смекнула, что дело нечисто, но виду не подала. И тут собралась вся семья. Муж говорит тост: «Спасибо жене за любовь». А она: «У меня тоже для тебя кое-что есть», — и достает пульт, включает телевизор, показывает слайд-шоу. Его переписка с любовницей, фотки и чеки. Родители в шоке, друзья молчат, муж красный как рак. © _ari_dem_
«Коллега закрыл меня в туалете и пошел обедать. За мной ведь не заржавеет...»
План мести: подсыпать ему слабительное и закрыть этот биотуалет на замок.
- Муж начал возить соседку. И ладно бы сказал, а то я узнала случайно. Подумала: нет машины — нет соседки. Переписала на себя автомобиль, мужа посадила на автобус. На соседку посмотрела одним пронзительным взглядом, выходя со стороны водителя. Как ветром сдуло! © mirtanmir
- Попросила у очень молодого на вид покупателя паспорт, чтобы возраст проверить. А он устроил истерику, мол, уже лет так сто у него никто не просит документы и все такое. Ну, теперь я каждый раз спрашиваю у него паспорт, который он с собой обычно не носит. И нет, фото паспорта не принимается. © llexii_writes / Reddit
- Начали удаляться некоторые фото с моего аккаунта. Причем, те, где я лучше всего получилась — обидно! Поменяла пароль. Помогло, но ненадолго. Только когда я и на почте поменяла пароль, все прекратилось. Как потом выяснилось, я забыла выйти из аккаунта на папином планшете и он «чистил» мою страничку от фото, где у меня что-то там не то видно. Я отомстила. Зашла в его аккаунт и поудаляла посты о достижениях в его любимой игре. Теперь никто не узнает, что он достиг там 623 уровня! © Не все поймут / VK
«Пес сегодня наконец отплатил кошке, украв ее лежанку»
- Бывшая мне изменила с женатым мужичком (тот еще типчик, ну да ладно). Они сейчас живут вместе. У нее была приставка для записи телепередач, а у меня оставался логин с паролем. Я авторизовался и удалил все ее передачи, закачав на приставку реалити-шоу про изменщиков. © redman2532 / Reddit
- Первый парень у меня был странненький. Сначала он мне названивал каждый вечер, а потом внезапно взял и пропал. Мое юное сердце было разбито. Пару лет спустя он вдруг объявился и говорит такой, мол, я соскучился, давай увидимся. Согласилась. Помурыжила его немножко, потом договорились о встрече. И вот когда он написал, что уже на месте, я взяла и навсегда пропала. © Ithought_usaid_weast / Reddit
- У меня тетя была — огонь-женщина. Мужей у нее было очень много, но вот богатых как-то не попадалось. И тут она знакомится с дедом, старше ее на 30 лет, но с харизмой и деньгами. Водил ее в театры и на выставки. Через два года умер. Все затаили дыхание. Ну, и досталось тете всего только кресло-качалка и письмо: «Ты подарила мне два лучших года жизни. Но ты не любила меня, ты играла. А за игру — кресло, как на сцене. Остальное — детям». Мы с мамой тихонько ржали. © ШКогвартс / VK
«У друга кошка носит конус. И есть у меня стойкое ощущение, что она хотела бы за этот конус поквитаться»
- Узнал, что девушка изменяла мне со своим бывшим. Ничего ей не сказал, а через пару недель расстались по обоюдному согласию. Она тут же побежала к нему. Прошел месяц. Мне в руки случайно попадает номер ее парня, и в голове рождается гениальный план. Даю знакомой девчонке этот номер и прошу сыграть роль любовницы. В течение недели она ему названивает и написывает. Тексты она писала вроде «не могу дождаться, пока твоя девушка свалит на работу, и мы наконец увидимся». Неделю спустя мы ехали мимо их дома, увидели его машину и что окно открыто. Подкинули женское белье в салон. А еще через пару дней звонит мне бывшая и говорит, что передумала и хочет вернуться. Разумеется, я ее отверг. © Unknown author / Reddit
- Нравились мне одни печеньки в местной пекарне. Я покупала целый пакет и съедала по одному в день как лакомство. А вот мой муж и его друзья сметали весь пакетик и разрешения не просили. Купила я, короче говоря, печенье для собак и оставила на видном месте. Пришли мужики и начали их есть. Спрашивают такие, мол, а не просроченное ли печенье, а то вкус странный, но есть продолжают. Сказала им правду. Больше мои печеньки никто и никогда не трогал. © Unknown author / Reddit
«Когда рыжий был котенком, нижний кот на него вечно ложился и придавливал своим весом. Не учел котик, что рыжий вымахает в мейн-куна и отплатит той же монетой»
- Бывшая изменяла мне, и мы развелись. Дети остались со мной, а она упорхнула строить любовь. Через пару недель у нее как раз был день рождения, и я купил ей в подарок ожерелье. Носила она его несколько месяцев, не догадываясь, что подвеска в виде буквы «A» — это вовсе не первая буква ее имени, а та самая алая буква. © badawfulperson / Reddit (Примечание редакции: история отсылает к знаменитому роману «Алая буква», в котором символ «A» носят персонажи, совершившие адюльтер).
- Когда была в 4-м классе, у нас в школе был конкурс «кто больше всех соберет макулатуры». Я собрала 15 кг, а парень с 5 класса — 35 кг. Прошло 15 лет, и так уж получилось, что я вышла замуж за того парня. Вчера он, сидя в туалете, попросил принести ему бумагу. На что я, хохоча, кричала: «Бумаги тебе?! А вот фиг! Не надо было в 5 классе всю бумагу из дома выносить, чтобы выиграть у бедной девчонки!» © Палата № 6 / VK
- Мы с мамой сидим в машине. Звонит папа, и они ругаются. Мама бросает трубку. Отец тут же перезванивает и, как только мама отвечает, в отместку тоже бросает трубку. 35 лет брака, а ведут себя как дети. © underthetootsierolls / Reddit
В последней истории они ведут себя не как дети, а как старые идиоты)
