20 человек так ответили обидчикам, что те их теперь за версту обходить будут

Про занятую парковку, обосранный собакой газон, про ворон и подлого соседа. Нет слов описать изобретательность автора- привлечь ворон для борьбы с наглым соседом? Да это же высший пилотаж и даже попахивает ( в прямом и переносном смысле) биологической войной. Сегодня пернатые гадят на его машину, а завтра того и гляди и самого удобрением отметят.