20 историй о бабушках, в чью любовь и заботу можно укутаться как в плед

Бабушки — это не только источник бесконечных советов, теплых супов и напоминаний о шапке в морозный день. Бабушки — это настоящий океан тепла и любви, готовый принять кого угодно, будь то медсестра в больнице, соскучившаяся по домашним огурчикам, или девушка в автобусе, выбравшая неудобные туфли. Они всегда верные соратники своих внуков для каких-то хитростей и проказ. Ну и да, у них всегда найдется пирожок для вечно голодных кровиночек.

«Она в школе нарисовала дизайн свитера. А бабушка связала его для нее»

«Мой пес очень нервничает в машинах. Поэтому бабуля села с ним на заднее сиденье. Всю дорогу я слышала: „Все хорошо, мы почти приехали, храбрый мальчик“»

«Бабуля с гордостью показывает мне подушку, которую заказала для себя онлайн»

Ох уж эта молодежь, совсем в свой аппетит не верят

Я как-то попросил бабушку сварить мне «ну штучек 30-35 пельменей, больше не съем». Бабуля сварила, и присела рядышком смотреть как внучок кушает. Внучок, то есть я, кушал, кушал, кушал, кушал...насилу доел и встать не смогу из-за стола. Бабуля: «Ну молодец, доел, а я думала влезет в тебя или нет. Влезло!» Оказывается она сварила 55-57 штук. С аргументом: «Ну а что оставлять-то 20. Ни уму, ни сердцу, а так — новых налепим». © ***** / Pikabu

«Каждые выходные я езжу к бабуле на обед. И она собирает мне еду на ужин. А сейчас она укатила в отпуск. Так что я обнаружил подготовленные ужины»

«Впервые за 6 лет мне удалось увидеться с прабабушкой»

По ее взгляду на тебя видно, насколько сильно она тебя любит! © emorat***** / Reddit

«Бабушки такие бабушки»

«Я сказала своей семилетней дочке, что Панди не может пойти с ней в школу, потому что у него нет обуви и шляпы от солнца. В следующий раз, когда я забирала дочь и Панди от бабушки, игрушка предстала в таком виде... Хорошо сработано, ребенок! Не представляю теперь под каким предлогом в следующий понедельник оставить Панди дома».

Видимо, бабушки считают, что внуков, как и детей — чужих не бывает

Возвращалась с корпоратива домой, ноги от каблуков уже просто ломило с непривычки. Бухнулась в автобусе на сиденье, скинула туфли и наконец-то выдохнула. Напротив меня сидела бабуля, смерила меня взглядом, поджала губы и, наклонившись ко мне, достала из своей котомки шерстяные самодельные следочки. Говорит, мол, внучке везла в подарок, но ничего, новые ей свяжу, а ты ноги держи в тепле, а то застудишься босиком, такая молодая-то.

«Я стараюсь следить за калориями, но у моей бабули были другие планы»

«Бабуля учила меня вязать когда я была в 6 классе. Недавно вон решилась вспомнить ее уроки»

Линара Кузнецова 2 часа назад Это ещё ладно, как к сожалению умерла моя бабушка.Так я главный специалист по вязанию шерстяных носков и варежек. Остальные просто не умеют, а меня она ещё и прясть научила

Бабушки бесконечно очаровательны даже в своем стремлении ради внуков подружиться с новомодной техникой

Приехали к бабуле с женой на юбилей, она у нас в деревне живет и бытовой техники особо никакой толком не видела. Подарить решили стиральную и посудомоечную машины, порадовать бабушку в таком возрасте. Сначала говорила, зачем такие подарки дорогие, а потом все-таки попросила научить пользоваться. Я попросил жену, она все рассказала и объяснила. Наутро проснулись от грохота посуды. Бабушка перепутала, в какую машину, что нужно положить. Обещали на ближайший праздник подарить сервиз, ведь предыдущий отстирался до неузнаваемости. © Палата № 6 / VK

«Моя младшая сестра обожает крыс, но у нее аллергия. Так что бабушка связала для нее крыску и даже наряды, чтобы сестра могла играть»

«Мы с бабушкой вместе приготовили яблочный пирог! Она меня научила и теперь мы всегда печем вместе»

Отправить «голодающему» внуку еды — базовый минимум для бабули

Самый ужасный день для моей бабули — это когда ее внуки голодные. Поэтому она всегда приходила к родителям и приносила мне что-то из еды. Каждые два-три дня, то пирожки, то суп какой-то, то сладости, то мясо или колбаски. Но не так давно я переехал в другую квартиру, для бабушки это стало настоящим шоком, настолько большим, что она научилась отправлять посылки почтой! И в первый раз мне пришло примерно 10 килограмм различной еды. Замороженные котлеты, пирожки, вареники, голубцы, банки с вареньем, компотом, огурцами и помидорами... Я был в полном шоке, но бабушка всегда остается бабушкой. И ничего с этим не поделать! © Палата № 6 / VK

«Моя бабушка готовит лучшие завтраки!»

С ума сойти. Мне кажется, только твоя бабуля додумалась до такого завтрака. © Unknown author / Reddit

«Бабуля всучила мне немного меда с семейной фермы»

Друг к дружке они проявляют столько же внимания, сколько и в своим внукам

Бабуля у меня медсестрой работает, поэтому часто приносит домой разные шоколадки, коробки конфет и всякое такое, что ей приносят в благодарность клиенты. Две недели назад у них была пожилая женщина на приеме, опять же, принесла шоколад, чтобы выразить благодарность, а коллега бабушки сказала ей: «Ой, у нас уже животы болят от этих сладостей. Вот баночку огурчиков бы, это было бы отлично!» Уже на следующий день та женщина принесла каждой медсестре по баночке домашних огурчиков. Все они были на седьмом небе от счастья, ведь правда устали от сладостей. Секрет того, как осчастливить целый отдел в больнице. © Палата № 6 / VK

«Моей бабушке 91 год. Только посмотрите, какой свитер она мне связала!»

Бабушки помнят про нас все в мельчайших деталях. Даже то, что мы сами давно забыли

Перед родами мы с мужем не могли определиться с именем для сына. Списки составляли, спорили, вычеркивали, возвращались к началу. Вроде бы и красивые варианты были, но не «цепляли». После родов муж приехал в палату, я еще уставшая, но с улыбкой говорю: «Матвей. Его зовут Матвей». Он удивился — такого имени мы даже в списках не обсуждали. Но спорить не стал, сказал, что ему нравится, раз я так уверена. Через пару дней к нам в роддом приехала бабушка — моя. Заглянула в колыбель, посмотрела на малыша и сразу сказала: «Ну конечно Матвей». Мы переглянулись с мужем, немного в шоке. Она засмеялась и сказала: «Ты же все детство мечтала, что у тебя будет сын Матвей. Даже на школьных тетрадках писала: ’Мама Матвея’». И вот тогда меня прям затопило каким-то родным, теплым чувством. Видимо, сердце помнит то, что разум забыл. © Мамдаринка / VK