19 человек вспомнили своих соседей по общаге, с которыми скучно не было никогда

20 ярких историй из аэропортов и самолетов, которые затмят любой сериал
2 месяца назад
Жизнь в общаге — это когда каждый день как маленькое приключение. Соседи становятся то главными героями, то спутниками в авантюрах, а то и злодеями. Точно можно сказать одно — годы, прожитые в общежитии, запоминаются навсегда и спустя десятилетия вызывают легкую ностальгическую улыбку.
У вас есть собственные истории про общажную жизнь, которыми руки так и чешутся поделиться? Не стесняйтесь и пишите в комментариях!
