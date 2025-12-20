19 человек вспомнили своих соседей по общаге, с которыми скучно не было никогда

Жизнь в общаге — это когда каждый день как маленькое приключение. Соседи становятся то главными героями, то спутниками в авантюрах, а то и злодеями. Точно можно сказать одно — годы, прожитые в общежитии, запоминаются навсегда и спустя десятилетия вызывают легкую ностальгическую улыбку.