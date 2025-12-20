19 человек вспомнили своих соседей по общаге, с которыми скучно не было никогда

Истории
3 часа назад
19 человек вспомнили своих соседей по общаге, с которыми скучно не было никогда

Жизнь в общаге — это когда каждый день как маленькое приключение. Соседи становятся то главными героями, то спутниками в авантюрах, а то и злодеями. Точно можно сказать одно — годы, прожитые в общежитии, запоминаются навсегда и спустя десятилетия вызывают легкую ностальгическую улыбку.

  • Позвала меня как-то первая красотка общаги повесить карниз в комнате девчонкам. Стою, прибиваю. И тут одна из соседок просит у красавицы стакан. Тот стоит на подоконнике, на донышке вода плещется. Красотка его хватает и вдруг резко выплескивает воду прямо на раскаленную электроплитку. Шипенье, клубы пара поднимаются кверху и исчезают где-то под потолком. Такого странного поступка я не ожидал, у меня аж сразу весь интерес к ней угас. В благодарность она меня чаем угостить хотела, но я отмазался и ушел к себе.
    © mubaraksyzdykov
  • С другом познакомились с девушками. Оказалось, что они живут в общежитии, и у них очень суровая вахтерша. Распрощались, но тут я: «А давай через балкон?» И вот лезу я на балкон, а новые белые джинсы снял, чтобы не запачкать. Тут вдруг дверь балкона открывается. На меня смотрят именно те девушки, с которыми мы и познакомились. Я стою в трусах, с джинсами в правой руке и ботинками в левой руке. Не придумал ничего лучшего как сказать: «А вот и я!» Так я и встретил вашу маму, детки (на самом деле нет). © Svast2006 / Pikabu
  • С девушкой жили в разных общежитиях. После 22:00 к ней не пускали, а видеться хотелось. И вот как-то ползу я на балкон ее общежития. В зубах роза. Тут вдруг на балкон выходит комендант общежития — видная дама. Смотрит на меня и выдает: «Любишь ее?» Я судорожно кивнул. «Залезай, по лестнице пройдешь». Уже позднее выяснилось, что муж коменданта тоже когда-то залезал к тогдашней студенточке Ольге по балконам. © ozymandia / Pikabu
  • Жили с парнем в блочном общежитии. И вот как-то приходит он с работы, и с порога мне заявляет: «Что, дорогая, изменяешь мне, пока я на работе?» Впадаю в ступор. И тут он как начнет угорать. Оказалось, соседка у подъезда ему ехидно так: «Ты бы с работы так поздно не приходил бы, да за девахой своей приглядел. А то водит к себе всяких Антонов. Лично сегодня слышала, как она с подружкой рассказывала о каком-то Антоне, и как они развлекались!» Мой говорит: «Ужас какой! Обязательно разберусь». А с ним еще друг рядом был — как раз Антон. Ничего не понимает и стоит столбом.
    В общем, мои бабуля и дедуля оставили мне на три дня своего кота Антона. На второй день пребывания кота у нас дома приходит ко мне подруга. И я рассказываю ей примерно так: «Представь себе, что Тоха учудил сегодня! Играюсь я с ним его любимой игрушкой. А он разыгрался не на шутку, глаза полны энергии. Прыгает на меня, я от удивления падаю на кровать, он на меня снова набрасывается, да так, что рвет колготки! Я испугалась, на него накричала. В угол потом забился и не вылезал оттуда еще около часа». Вот, видимо, что-то из этого соседка и услышала. Парень потом долго еще своего друга подкалывал. © Esmys / Pikabu
  • Жили в общаге с соседями Лехой и Димой. Диме родители привезли кастрюлищу пирожков. Забежал кто-то, попросил пирожком угоститься. Мы сказали сразу — с Димой сам разбирайся потом. И вот приходит Дима с пар. Копошится в кастрюльке и вдруг как заорет: «Кто ел мои пирожки?» Мы смотрим — кастрюля на вид такая же полная! И тут Дима: «Я когда уходил, их посчитал. Было 67, а сейчас 64». Занавес, у нас с Лехой истерика, а у Димы кличка «64 пирожка», потом превратившаяся просто в «Пирожок». © alex70888 / Pikabu
  • Еду я как-то вечером после игры в волейбол. В вагон заходит соседка моей девушки по общаге. Болтаем, и тут я решил пошутить: «Забыл, а как зовут парня, который с моей гуляет, пока я там с мячом скачу?» А она внезапно как ляпнет: «Сережа. А ты откуда знаешь?» В общем, удивился я еще больше, чем она. С тех пор я реже шучу. © Xrus007 / Pikabu
  • Чего только в общаге не было: то наш суп ребята пересолят, то выловят мясо. И вот однажды приезжаю я из дома в общагу. А на плите у парней варится сгущенка. Торт готовят. На кухне не сидят, ушли к себе. И тут мы с соседкой сбегали в магазин, купили 2 банки тушенки из конины, содрали этикетки и положили в воду вместо сгущенки. Банки ничем не отличались. Варилась «сгущеночка» несколько часов. Хотела бы я тогда посмотреть на их лица. Но орали знатно! © KRYZHiK / Pikabu
  • Общага, первый курс. Задерживают стипендию. Денег нет совсем, но есть мука, подсолнечное масло и мак. Не спрашивайте, откуда — он просто был. И сахар. Мы пекли «оладьи» из этих продуктов две недели. Ели только на завтрак и ужин вчетвером, и больше ничего. Пока нам не дали стипендию. © natka_o_kino
  • Когда учился в университете, у нас в общаге был один парень. Он с собой из своего поселка привозил домашнюю еду. А борщ привозил в закатанной трехлитровой банке. Когда мы впервые увидели это, то спросили: «Почему так?» Он ответил, что у него мать ленивая и варит борщ один раз в год. Но сразу 200 литров, а потом закатывает по банкам. И мы верили. Только через месяца два он признался, что нас просто троллил. © Подслушано / Ideer
  • Когда я только переехал в общежитие, сразу столкнулся с проблемой в виде огромного количества тараканов. Мы не оставляли продукты, регулярно убирались, травили их, но они исчезали на пару недель, а потом снова откуда-то появлялись в больших количествах. Один старшекурсник, живущий в соседнем блоке, посмеялся и посоветовал просто повесить записку на холодильник: «Здесь живут нормальные пацаны». Я тоже посмеялся, от отчаяния повесил такую записку и до пятого курса ни разу не видел у нас тараканов. © Не все поймут / VK
  • Помню, когда жили в общежитии, решили устроить вечеринку. Было очень весело и громко, пока не пришел комендант. Мы долго с соседями не думали и спрятали гостей в ванную. Заходит комендант и молча идет в сторону ванны и открывает дверь, а там десять человек в темноте сидят, притворяются, что их здесь нет. Комендант только вздохнул и сказал: «Вы думаете, я совсем дурак, что ли? Тараканы, а ну быстро по своим норкам!»
  • Живу в общаге блочного типа, четыре комнаты на одну кухню. Моющее средство все покупают себе на комнату. Стало оно у нас как-то быстро уменьшаться в объеме. Решили проучить хитрюгу и налили зеленку в моющее. А на следующий день руки были зеленые у половины нашего блока, так еще и у соседнего тоже. Общага...© Подслушано / Ideer
  • Я училась в горном институте. Пятница. Вечер. Общага. Собрались с девчонками в блоке — слово за слово, и как договорились до этой темы, уже не вспомню. Начали обсуждать: «Есть ли нефть в Антарктиде?» По этому вопросу существовало много теорий — какие вспомнили, те и проговорили, но к общему мнению не пришли. В понедельник одна из подруг сдавала реферат профессору и заодно решила узнать его мнение: «Мы в пятницу вечером с девочками обсуждали тему, есть ли нефть в Антарктиде. Что вы думаете по этому вопросу?» Он помолчал, посмотрел на нее и спокойно сказал: «Маша, в пятницу вечером общайся, пожалуйста, с мальчиками!» © Подслушано / Ideer
  • Я — лунатик. На 3 курсе универа поехала по обмену на полгода за рубеж. Заселили меня в общагу, в комнате со мной была девушка. Первая ночь. Сразу выдаю фокус: встаю со своей кровати, сажусь на ее диван, поворачиваясь к ней, при этом говорю: «Там кто-то под твоей кроватью. Не советую вставать раньше утра». Просто ухожу и ложусь спать. Стоит ли говорить, что я до жути ее напугала? © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
  • Соседка по комнате в общаге выглядит и ведет себя как типичная блогерша-фифа. У нее суперстильная одежда и актуальный макияж. Она читает популярные книги, делает томные фоточки, всегда активная и позитивная. Но только я знаю, что как только закрывается дверь, она превращается в хмурую даму в махровом халате, которая слушает шансон, ест макароны прямо из кастрюли и смеется над такими же фифами из социальных сетей. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
  • Живу в общаге. Как-то раз наткнулась на статью, где написано, что если ты ешь в компании, то можешь похудеть. И вот у меня осталась одна лишняя порция, я решила рискнуть. В коридоре крикнула: «Первый человек, который прибежит на кухню, будет накормлен!» Так началась моя история. Теперь у меня много полезных знакомств, смешных историй и друзей. И я реально похудела. Один раз даже ужинала с учителем, которого каким-то ветром занесло в наше общежитие. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
  • Прошлой зимой в общежитии у меня произошла неприятная ситуация. Мой сосед по комнате выбросил мои «помидоры», заявив, что они испортились и немного воняли. Я был в шоке, ведь это была хурма, которую я недавно только купил. Оказалось, что он впервые видел такой фрукт. Чувак всю жизнь живет в столице и за свои 20 лет впервые увидел хурму. © Не все поймут / VK
  • Живем в общаге на пятом этаже. Печенье, орешки и всякая мелочевка типа крупы лежат на холодильнике, подоконнике и столе. Уходя на учебу, оставляем открытую форточку, потому что очень душно. Приходим мы однажды, а пакетики все в дырках, вокруг крошки, печенье валяется на полу. Сначала подумали, что мыши, поставили мышеловку, два дня караулили — никого нет, а дырявые пакеты и крошки появлялись заново каждый день. Так и не знали, кто это все делает. И вот у нас отменили пары, мы остались в общаге. Сидим, смотрим фильм, и в окно залетает птичка — прямо к печенью, но, увидев нас, сразу вылетела обратно. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
  • Живу в общаге. В комнате напротив живет мужик, ему лет 40–45, в общем, не похож на студента. Как-то разговорились с ним. Оказалось, он работает бухгалтером в довольно крупной компании. Зарплата у него вдвое больше средней зарплаты в городе. На вопрос, почему же живет в общаге, ответил, что увлекается альпинизмом и путешествиями. Общага позволяет ему экономить. Объездил весь мир. Этим летом на месяц поедет в Чили, а зимой в Новую Зеландию. А между этими поездками — Сицилия. © Подслушано / Ideer

У вас есть собственные истории про общажную жизнь, которыми руки так и чешутся поделиться? Не стесняйтесь и пишите в комментариях!

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее