15 историй, которые доказывают, что в мире больше хороших людей, чем кажется
Добро
1 час назад
Хорошие поступки — это не про «ангельскую натуру». Чаще всего это просто здоровая реакция нормального человека на небольшую чужую проблему, которую можно решить за минуту. Это не подвиг, это — адекватность. Вот 15 историй про обычных людей, после которых можно либо облегченно вздохнуть: «Ок, люди в норме», либо начать размышлять, как низко мы опустили планку. В любом случае, станет ясно: хороших людей — большинство. И это главное.
- Еду на работу. Вышла из метро, захожу в маршрутку, хочу оплатить проезд и понимаю, что кошелька-то у меня нет. Говорю об этом водителю, он и слышать не хочет, мол, платите или выходите. И тут толпа школьников, которые едут на учебу, скидываются понемногу и оплачивают мне проезд. А говорят, что в подрастающем поколении не осталось ничего человечного. Так вот, это не так! © Не все поймут / VK
- Однажды попали на загородной трассе ночью в жуткий густой, как кисель, туман. Даже противотуманки дорогу не просвечивали. Видно метра 2-3 впереди. И остановиться переждать не было возможности. Медленно и напряженно продираемся. Выматывает. Тяжело. Еду, и вдруг сбоку пристраивается еще одна машина. С двух машин светим чуть больше, и ехать чуть проще. Так и ехали. Когда один водитель уставал — отставал. И на его место в «упряж» становился другой. В такие моменты так хорошо знать, что ты не один! © Подслушано / Ideer
- Сегодня утром проснулась от какого-то запаха. Захожу на кухню — а там мой семилетний сын в фартуке, с гордостью стоит посреди хаоса. На столе омлет, сгоревший почти до уголька, и бутерброды с огурцами и вареньем. Он говорит: «Мам, я сам сделал, потому что ты теперь здорова». И вот тут я реально разрыдалась. Потому что последние четыре месяца я провела в больнице. А он все это время жил у бабушки, скучал, ждал. И вот я наконец дома, в своей кухне, а мой ребенок готовит мне завтрак. Готовит, потому что рад, что мама снова рядом. Пусть даже у него соль вместо сахара. Это было лучшее утро в моей жизни. © Мамдаринка / VK
- Любовь всей моей жизни забрал ключи и выставил меня из дома. Я стояла под дождем и ждала такси, как вдруг ко мне подошел мужчина 40-50 лет и спросил, есть ли где мне жить, но самое интересное было то, что он был скромно одет и явно не очень хорошо обеспечен, но меня так растрогало его желание помочь... Сколько много добрых людей вокруг. Несмотря на то, что я напугано ответила отказом от помощи, я до сих пор вспоминаю его добрые глаза. Теперь и я стараюсь чаще творить хорошие дела. © Подслушано / Ideer
- Работаю в фотостудии. Пришeл солидный, серьeзный мужчина, заказал распечатать фотографии. Пока они печатались, мы начали разговаривать про его собаку, про то, как он с отцом ходит в лес, про грибы и ягоды. Я сказала, что после этого разговора теперь очень захотелось лесных ягод! Фотографии отдала, он поблагодарил за очень милый разговор, а через два часа принeс мне банку черники! Сказал, что весь район обегал в поисках бабушки, которая её продает. Потом до конца дня не могла перестать улыбаться...© Подслушано / Ideer
- Возвращалась с работы поздно вечером. Как на зло, шел дождь, а я забыла зонтик. Иду вся, мерзну, как вдруг из окна выглядывает женщина лет 50 и кричит мне: «Дочка, подожди, остановись на секунду!». Я стою под балконом, она куда-то отходит, а потом возвращается и скидывает мне вниз новенький целлофановый плащ. Блин, не важно, что я намокла уже и до дома мне оставалось меньше 500 метров, просто так приятно, что незнакомые люди проявляют о тебе заботу. © Палата № 6 / VK
- Летом попала под ливень, промерзла до самых костей. Забежала в троллейбус, сижу, трясусь как заячий хвост. И тут внезапно становится так тепло! Поднимаю голову, а меня какая-то бабушка пушистой шалью укутала и такая: «Грейся, грейся, детка». Разговорились. А спустя 10 месяцев внезапно у меня свадьба с ее внуком. Я тогда доехала с бабулей до ее остановки, он там ее встречал — ну и понеслось. © Палата № 6 / VK
- Дождь. Спешу из магазина к машине. В руках две сумки с продуктами, младенец и зонт. Пытаюсь открыть багажник с этой конструкцией на руках. Вдруг ко мне на всех парах подбегает бородатый и длинноволосый мужчина. Сам он был без зонтика. Он открывает багажник, держит зонт над младенцем и мной, пока я загружаю продукты. Потом он вернул зонт и сказал: «Когда дочка вырастет, скажи ей, что тебе помог старый хиппи!» И убежал в закат. © sauron-lorenson / Reddit
- Однажды, когда я ехала на работу, решила взять кофе. У меня было такое хорошее настроение, что я улыбнулась мимо проходившему парню. Мы шли в одно кафе. Там он купил мне кофе и сказал, что у него выдалось паршивенькое утро, но моя улыбка подняла ему настроение. Я была очень рада, что смогла сделать чей-то день лучше. © madlymusing / Reddit
- Когда была маленькой, у нас было не очень много денег. Мама покупая книги, выбирала самые дешевые. И когда мы поехали в книжный, то я просто влюбилась в одну книгу, но она была очень дорогая. Я обещала маме никогда не пить свой любимый квас, если она ее купит. Рядом стоял старичок и все слышал. Потом просто взял у меня из рук ту самую книгу, оплатил и отдал мне. Мы даже отблагодарить его не успели, быстро ушел. Только маме он сказал, что зовут его Вячеслав. Мир не без добрых людей. Спасибо, дедушка Вячеслав, ведь до сих пор, спустя столько времени и став взрослой, я не могу забыть вашу доброту. © Палата № 6 / VK
- Выиграла в тире огромную мягкую игрушку — синего Соника. Везла на автобусе домой. Пока ехала, мне казалось, что незнакомый мужик на меня подозрительно поглядывает. Оказалось, он смотрел на Соника. Вышел на одной остановке со мной и попросил отдать ему игрушку. Рассказал, что едет к дочке на шестой день рождения, а зарплату задерживают третий месяц. Показал дешевый торт, было видно, что ему очень стыдно просить. Отдала без дальнейших расспросов, он был рад. Очень приятное воспоминание. © Подслушано / Ideer
- Коллега — очень красивая девушка. Поклонников куча. Кабинет у нее расположен ровно напротив моего. Стала свидетелем, как однажды к ней на работу пришел парень и принес две огромные упаковки сухого корма. Думаю, мало ли, в магазин не успевает человек, и заказала доставку. Оказалось, это действительно курьер, только посылка эта от одного из поклонников. С третьего свидания, если встречи продолжаются, просит мужчин дарить не цветы, а корм для животных, который потом увозит в приют. © Подслушано / Ideer
- Как-то задержалась на работе, поздно, холодно, стою, жду автобус, а его и не предвидится, даже машин на дороге нет. Денег на такси нет, а живу в отдалённом районе города, никому со мной не по пути. В общем, ситуация почти безвыходная. Тут останавливается машина, парень с девушкой, спрашивают, куда мне. Я говорю туда-то, но у меня денег нет. «Садись, довезем». Села, разговорились, а они, оказывается, просто катаются и подвозят заодно таких опоздашек, как я. Как вспомню, тепло на душе. © Подслушано / Ideer
- В моем городе часто бывает сильный ветер, который сносит с ног даже взрослого человека. Шла домой, увидела маленького мальчика, которого уносило в сторону дороги, подбежала, схватила его, провела до двора, закрывая от ветра. Казалось бы, ничего сверхнеобычного, но с того дня я теперь всегда стараюсь помочь людям, даже если мне совершенно в другую сторону, даже если я опаздываю по своим делам...© Подслушано / Ideer
- Жили семьей в частном доме. Была у нас один год как-то очень морозная зима, ночью до −40 доходило. И прибилась к нашему поселку стая собак бродячих, пять псов и два щенка. Отовсюду их прогоняли, а нам их стало жалко. У нас был сарай, без отопления, но утепленный, мы там освободили место, наложили сена. Купили мешок корма, наливали им тёплой воды. Собаки оказались неагрессивные, даже пугливые. Морозы у нас переждали, округлились. Мы потихоньку всех к ветеринару свозили, стерилизовали кого надо, парочку пролечили немного. Некоторых пристроили к друзьям в дома, к родственникам, двух оставили у себя. Живут у нас уже 6 лет, гуляют во дворе. И у знакомых тоже живут счастливо вполне, дома сторожат. © Подслушано / Ideer
Вот так, без громких слов, обычные люди и творят историю человечности.
А если вам понравились истории, советуем не пропустить:
