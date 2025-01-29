14 человек рассказали о простых вещах, которые в детстве казались им настоящей роскошью

С возрастом вкусы меняются , меняются и приоритеты..мой муж говорит, что некоторую еду я ненасытная. Все удивляются, сколько мы с братом можем съесть мороженого. Они не понимают, что мороженого в нашем детстве в магазинах не продавали. Мы жили очень далеко. Мама брала у соседей мороженицу, заливала сгущенку и сметану, ставила ее в морозилку, а мы ходили кругами вокруг холодильника и ждали, когда она прекратит крутиться.. увы, сейчас я редко могу себе позволить мороженое. Берегу горло, от холодного голос садится. Но для меня мороженое- это символ роскоши. Я не жалею о своем детстве, оно было очень счастливое , радостное и доброе. Но все мы родом из детства и мерим жизнь своими категориями.