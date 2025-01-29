Я раньше мечтала, что когда вырасту то каждый день буду по банке сгущенки есть ... две. И реально, бывают моменты, когда я тупо покупаю банку сгущенки, проделываю два отверстия и выпиваю содержимое. Класс
14 человек рассказали о простых вещах, которые в детстве казались им настоящей роскошью
В детстве мы часто мечтали о вещах, которые казались недосягаемыми из-за финансовых ограничений. Эти предметы воспринимались как символы роскоши. Вспомните, как сильно мы радовались простым вещам — например, бананам или булке с маслом и сахаром.
- Я в детстве ну просто обожала бутерброды с маслом и вареньем. Вкуснятина же! А еще на праздники мама готовила эклеры. Это было дорого, потому что туда надо было много яиц. Крем офигенно вкусный: варили обычную сгущенку 2 часа и потом, остывшую, растирали ее с маслом.
- Когда я была маленькая, я очень жалела свою маму. Ну правда же, грустно, если у человека аллергия на клубнику, мандарины, да вообще почти на все! Уже где-то в подростковом возрасте я увидела, как мама за обе щеки уплетает клубнику со сливками и аж жмурится от удовольствия. Я удивилась: «Мама, у тебя прошла аллергия?!» Мама посмотрела на меня и рассмеялась, а я тут же все поняла. © Елена Дебрер
- Помню мои пирожки из муки и воды. Я их лепила и жарила на сковороде без масла. Тогда это казалось мне невероятной вкуснятиной. Мне было лет 9 или 10 лет. © Регина Оношко
- В нашем подъезде жила семья, где было 2 брата лет по 8 лет и их сестренка лет 4-х. Семья только что приехала в страну, жили очень скромно, и вот в один вечер я поднимаюсь в лифте с этими пацанами, а в руках у них банка с какой-то травой на дне. Спрашиваю, а что у них там, в банке, и мне показали. А там были светлячки! «У нашей сестренки сегодня день рождения, и это ей подарок». По-моему, это самый лучший подарок, что я видела в жизни! © Orli Perlov
- Помню, в 80-е годы открыли первый гриль-бар в нашем городе. Мы после школы будучи 8-9 летними захаживали туда просто посмотреть. Голодные мы обалдевали от запахов курочки гриль. Мы долго топтались у витрины рассматривая диковинные бутерброды и десерты. Там играла современная музыка, был полумрак с красивым интерьером, ничего такого мы еще не видели. Делали мы это каждый день, но купить конечно хотя бы что-то не хватало денег. И вот однажды, глядя на все это, продавщица спросила, есть ли у наc хотя бы какая-то денежка? Какие-то копейки нашлись. Она взяла деньги, сказала, чтобы мы сели за столик и принесла нам по куску хлеба с маслом, посыпанным сахаром. Это было незабываемо! Спасибо этой женщине. © Тина Ретиш
- Мы уезжали с моря на поезде. Мама велела смотреть на море, сказав: «Может, вы никогда больше его не увидите». Спойлер: увидели. © VareSilvana / ADME
- Я никогда не чувствовал себя бедным. Я знал, что все мои вещи — одежда, велосипед, стол и стул — были отданы нам родственниками, соседями или друзьями. И по сей день просто зайти в магазин и купить что-то за полную цену кажется экстравагантным и немного неправильным.
- У нас было туго с деньгами. Вечер, скоро должен быть ужин. В нашей семье было 6 человек. Мой отец сказал нам всем сесть в машину, мол, мы едем в гости. Я помню, как подслушивал родителей, пока мы ехали. Отец сказал маме: «Я молюсь, чтобы они сейчас готовили ужин». Мои родители приехали к друзьям без приглашения. Они надеялись, что те позволят нам поужинать с ними. Помню, как ел горячий ужин и был сыт и счастлив в тот вечер. © BusAdvanced1090 / Reddit
- Я выиграла купон на бесплатную пиццу. Ну и пошла с мамой в пиццерию, а в кафе мы ходили очень редко. Я была мелкой и не заметила, что мама себе ничего не заказала. Пока мы ждали пиццу, мама вытащила из сумки банку газировки. Менеджер это увидел. Подошел к нам и заявил: «Свои напитки запрещены. Но если вы перельете газировку в наш стакан, все будет в порядке». И он передал нам стакан с трубочкой и льдом. Это только сейчас я понимаю, как было неловко маме и каким хорошим человеком оказался менеджер.
Приехать без приглашения семьёй из 6 человек в гости к друзьям, чтобы поужинать- верх наглости!
- Считала богатством суп с колбасой, а не с мясом. Выросла, узнала цены мяса и была шокирована. Но у нас мясо и молочка были свои. Еще считала богатством сок в холодильнике и йогурты всегда. Сейчас могу себе позволить, но не хочу. © Azarika / ADME
- У меня появилось ощущение, что я не бедная, когда стала покупать себе шоколад или колбасу копченую, когда захочется, а не по праздникам. А когда будущий муж купил старую машину, для меня это стало верхом роскоши — ездить на машине! Это было что-то непостижимое. © Little Owl / ADME
- Шли с мамой по рынку. Денег нет. А тут бананы! Мама решает купить мне один! Говорит: «Ешь прямо здесь». А мне было стыдно есть так открыто банан, который тогда был роскошью. Ведь детям вокруг было бы завидно. Но мама настояла. С чувством стыда откусываю и тут вдруг банан выскакивает из шкурки, так как я сильно раскрыла его. Конечно же, я его не удержала, и он упал на землю.
Я, естественно, метнулась его поднять, но мама одернула: «Не поднимай с земли, мы пойдем и купим новый!» Но я знала, что это дорого и денег было только на обратную дорогу домой! Мне казалось, все смотрят на меня и смеются! Я отказывалась, но мама была непреклонна. И мы с гордо поднятыми головами пошли и купили еще один. И тогда мама сказала: «Но этот ты уже съешь дома». Домой мы шли пешком, но зато с бананом. Запомнилось на всю жизнь! © Д. Вита
- Когда мне было 8, мама сказала, что у Санты хватает игрушек только для моего 4-летнего брата. Попросила меня не грустить. Я тайком плакала перед сном каждую ночь в течение недели. В канун Рождества мы вернулись домой после колядок. Примерно через 20 минут в дверь постучали. Это был «Санта» с огромным мешком подарков, которых хватило и моему брату, и мне.
Я так и не узнала, кем был этот удивительный человек и почему он помог именно нашей семье. Но он меня буквально спас и прогнал мои мысли о том, что я плохая и не заслуживаю подарков. © Wild_Possibility2620 / Reddit
- Мы с подружкой, юные и веселые, но без работы и без денег, решили устроить себе праздничный ужин из жареной картошки и помидоров. Картошка у нас была. Мы долго торговались, сколько помидоров купить, жалуясь продавцу, что денег нет. А продавец сказал мудрую вещь: «Девчонки, если вы можете купить хотя бы один помидор, значит деньги есть». Это было открытие, и с тех пор я с этим ощущением по жизни я и живу: «Если есть деньги есть хоть на один помидор, значит деньги есть». © Лена Саганова / ADME
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Комментарии
Недавно впервые сходила с сыном н-а ледовое шоу. Я аж чуть прослезилась, как увидела начало выступления🥹. И подумала, как прекрасно, что ребёнок может увидеть это. И вообще много чего еще он получает, о чем мы даже мечтать не могли.
Пысы: сын н-а середине заныл, что хочет спать🤣. А мне очень понравилось))
Помню, как была в гостях у подруги и меня пригласили пообедать. И у них были болгарские перцы фаршированные ветчинной колбасой. Мама подруги оправдывалась, что у них не было мяса, поэтому взяли колбасу. Но я такой вкуснятины в жизни не ела.
С возрастом вкусы меняются , меняются и приоритеты..мой муж говорит, что некоторую еду я ненасытная. Все удивляются, сколько мы с братом можем съесть мороженого. Они не понимают, что мороженого в нашем детстве в магазинах не продавали. Мы жили очень далеко. Мама брала у соседей мороженицу, заливала сгущенку и сметану, ставила ее в морозилку, а мы ходили кругами вокруг холодильника и ждали, когда она прекратит крутиться.. увы, сейчас я редко могу себе позволить мороженое. Берегу горло, от холодного голос садится. Но для меня мороженое- это символ роскоши. Я не жалею о своем детстве, оно было очень счастливое , радостное и доброе. Но все мы родом из детства и мерим жизнь своими категориями.
В папиной второй семье дети мечтали наесться окорочков и сгущёнки 🙈