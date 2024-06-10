15+ человек, которые не побежали в кондитерку за тортом, а пошли на кухню и начали творить

Когда речь заходит о каком-либо семейном празднике, то приходится заранее думать о завершающем этапе посиделок — тортике. Магазинных вариантов не так уж и много, чтобы можно было выбрать. Поэтому некоторые отваживаются на самостоятельное изготовление лакомства. Иногда получаются шедевры, которые не уступают профессиональным работам, но порой что-то идет совсем не так, как хотелось бы.

«Жена хотела заказать этот торт, но я сказал, что и сам могу сделать. Это мой первый торт»

Хм, это же отличный способ сказать «Я тебя люблю». © sfearing91 / Reddit

Если бы мой мужик сделал такое для меня, я была бы на 7 небе от счастья! © That1GirlUKnow111 / Reddit

«Любимый приготовил торт на мое 40-летие»

Оу. Ничто так не говорит о любви, как плохо приготовленная выпечка. С днем ​​рождения! © DieselPunkPiranha / Reddit

«Так выглядят мои старания. Хотя на вкус все замечательно»

«Когда мне было 17 лет, я сама испекла торт на 65-летие моей бабушки »

«Я искренне считала, что смогу сделать то же самое, что видела в соцсети»

Кстати, у нас есть еще одна подборка своеобразных тортов, из-за которых торжество наверняка пошло не по плану.

«Вот такой торт мама приготовила мне несколько лет назад. У нее нет никакого профессионального опыта, но я очень горжусь»

«Моя дочь попросила испечь ей на день рождения торт, самый лучший на свете»

«Жена решила испечь для дочки тортик. Быстренько набросала эскиз, и вот что в итоге получилось»

Божечки, я ахнул, когда увидел второе фото. © P***klyBasil / Reddit

«Мой муж любит коров, поэтому на нашу годовщину я сделала ему такой торт»

«Так выглядел торт, который я испекла своему парню, прежде чем он его уронил»

«Я всю жизнь готовила только торты в стиле „два коржа, жирно перемазанных сгущенкой“, поэтому это был рискованный эксперимент»

«Возможно, я немного переоценила себя. Но цель была поставлена, и я ее выполнила»

Впервые вижу, чтобы цифры на торте так гравировали. Это новая техника? © unposted / Reddit

«Я не пекарь, поэтому считаю, что получилось достойно»

Красиво, но вы ошиблись на 12. © Individual_Agency703 / Reddit

«Мне 14, и это торт, который я испекла для папы»

Посмотрите еще на несколько необычных тортов, которые нужно на выставке показывать, а не ножом резать.

«Мой ребенок хотел, чтобы в этом году у него был торт с коровой, летящей на астероиде мимо Луны»

Корова выглядит напуганной до безумия. © Paintguin / Reddit

«Испекла для мужа торт. Ожидание и реальность»

«Жена украсила торт вот таким носорогом. А потом до него добрался ребенок»

«Моя вторая попытка испечь торт. Я все равно попытаюсь еще раз»