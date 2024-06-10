15+ человек, которые не побежали в кондитерку за тортом, а пошли на кухню и начали творить
Когда речь заходит о каком-либо семейном празднике, то приходится заранее думать о завершающем этапе посиделок — тортике. Магазинных вариантов не так уж и много, чтобы можно было выбрать. Поэтому некоторые отваживаются на самостоятельное изготовление лакомства. Иногда получаются шедевры, которые не уступают профессиональным работам, но порой что-то идет совсем не так, как хотелось бы.
«Жена хотела заказать этот торт, но я сказал, что и сам могу сделать. Это мой первый торт»
- Хм, это же отличный способ сказать «Я тебя люблю». © sfearing91 / Reddit
- Если бы мой мужик сделал такое для меня, я была бы на 7 небе от счастья! © That1GirlUKnow111 / Reddit
«Любимый приготовил торт на мое 40-летие»
- Оу. Ничто так не говорит о любви, как плохо приготовленная выпечка. С днем рождения! © DieselPunkPiranha / Reddit
«Так выглядят мои старания. Хотя на вкус все замечательно»
- Оно плачет? © waterhg / Reddit
«Когда мне было 17 лет, я сама испекла торт на 65-летие моей бабушки »
«Я искренне считала, что смогу сделать то же самое, что видела в соцсети»
Кстати, у нас есть еще одна подборка своеобразных тортов, из-за которых торжество наверняка пошло не по плану.
«Вот такой торт мама приготовила мне несколько лет назад. У нее нет никакого профессионального опыта, но я очень горжусь»
«Моя дочь попросила испечь ей на день рождения торт, самый лучший на свете»
«Жена решила испечь для дочки тортик. Быстренько набросала эскиз, и вот что в итоге получилось»
- Божечки, я ахнул, когда увидел второе фото. © P***klyBasil / Reddit
«Мой муж любит коров, поэтому на нашу годовщину я сделала ему такой торт»
«Так выглядел торт, который я испекла своему парню, прежде чем он его уронил»
«Я всю жизнь готовила только торты в стиле „два коржа, жирно перемазанных сгущенкой“, поэтому это был рискованный эксперимент»
«Возможно, я немного переоценила себя. Но цель была поставлена, и я ее выполнила»
- Впервые вижу, чтобы цифры на торте так гравировали. Это новая техника? © unposted / Reddit
«Я не пекарь, поэтому считаю, что получилось достойно»
- Красиво, но вы ошиблись на 12. © Individual_Agency703 / Reddit
«Мне 14, и это торт, который я испекла для папы»
Посмотрите еще на несколько необычных тортов, которые нужно на выставке показывать, а не ножом резать.
«Мой ребенок хотел, чтобы в этом году у него был торт с коровой, летящей на астероиде мимо Луны»
- Корова выглядит напуганной до безумия. © Paintguin / Reddit
«Испекла для мужа торт. Ожидание и реальность»
Любой торт из кондитерской будет лучше, чем это членистоногое)
«Жена украсила торт вот таким носорогом. А потом до него добрался ребенок»
«Моя вторая попытка испечь торт. Я все равно попытаюсь еще раз»
На первый взгляд может показаться, что сделать торт очень просто. Возможно, так оно и есть, но изготовить его красиво — это целая наука. Например, как в подборке тортов, на которые смотришь и не можешь решить, съесть их прямо сейчас или устроить фотосессию.
Комментарии
Как по мне, так 3 коржа банального домашнего медовика со сметанным кремом - лучше, чем эти кремово-мастичные высеры)