18 искусных домашних десертов, которые пропитаны заботой сильнее, чем самый вкусный бисквит

3 часа назад
Сладкое любят и дети, и взрослые, читай: почти все. По крайней мере торт или домашняя выпечка была и остаются прекрасным подарком на праздник любого характера и масштаба. Я собрала домашние десерты всех мастей, чтобы потешить и может вдохновить вас на кулинарные подвиги. И пусть семейный рецепт не всегда про миндальные лепестки и шедевры из мастики, сделанный руками пирог или торт отличается магазинного. Ну, хотя бы потому, что его делали с любовью и специально для вас. Я чайник поставлю, вам чай или кофе?

«Тортик на день рождения. И тот, и другой — кофейный бисквит с начинкой из свежей клубники»

Евга
2 часа назад

Долго думала " и тот и другой" что? Потом поняла что речь про большой и маленький торты

  • Как мило: вместо вишенки на этом торте уточка!

«Этот тортик я сделала для сестры»

«Испекла рогалики с вареньем из ревеня. Не волнуйтесь, у кошки свои угощения»

Евга
2 часа назад

Я ревень не очень люблю, разве что в компотах. Кстати недавно узнала, что листья ревеня ядовиты, в отличие от стеблей.
А ещё недавно услышала, что начинка из щавеля с сахаром в пирожках по вкусу похожа на землянику. Теперь думаю дождаться лета и проверить, если не забуду конечно

«Яблочный пирог с заварным кремом. Я очень старалась»

Евга
2 часа назад

Один единственный раз я такое сделала, правда заливка другая была, ну да речь не о том. В общем больше ни-ког-да!!! Как я зае**** с этими лепестками...
Теперь просто режу яблоки, на вкус никак не влияет, а без красивой розы я проживу

«Рыжик снова в деле, на этот раз с чизкейком-брауни»

«Мой вишневый пирог»

«Это песочное печенье с лимонным кремом»

«Я очень горжусь этим тортом»

«Для моей сестренки. Никакой мастики, только масляный крем»

«Это мой первый торт, он из печенья»

  • Примечание: надпись на торте «Я старалась».

«Эти сердечки я сделала сама из разных сортов шоколада»

«Я испек торт в виде футбольного мяча специально к футбольной вечеринке»

«Это моя первая попытка испечь пирог с орехами пекан, и получилось довольно неплохо»

«Это моя подруга и торт, который я ей испек»

Евга
2 часа назад

В детстве моим любимым тортом был Прага. Этот напомнил, видимо общим цветом и розочками

«Муж очень просил апельсиново-шоколадный пирог»

«Это был мой первый опыт приготовления торта с нуля»

  • В детстве я бы отдала все за такой торт! Отличная работа! © liebwary / Reddit

«Это уже второй такой тортик в этом году»

«Вот такой получился торт на день рождения»

  • Мне пришлось увеличить изображение, чтобы убедиться, что это не искусственный интеллект. © Iso-colon / Reddit

И на обычной кухне можно сотворить шедевр, было бы желание подарить кому-то радость. И пускай в мире существуют тысячи изысканных десертов, домашний пирог с характером всегда будет вне конкуренции. Надеюсь, эти фото вдохновили вас на собственные подвиги — даже если это будет простое песочное печенье к вечернему чаю. А ваш фирменный торт покажете?

Кондитеры и не такое вытворяли, мы видели:

Фото на превью texabyte / Reddit

Руконожка Ай-Ай
2 часа назад

Заметила, что иногда случайно-проходные рецепты из интернета или вырезанные из газеты вдруг оказываются удачными и постоянно в ходу.
У нас так прижился посоветованный кем-то шоколадный пирог-перевертыш с яблоками.
Много лет его пеку, делала и с вишней, и с черешней, и с белой глазурью - никогда не подводил)

Комментарий с изображением на AdMe.Media
