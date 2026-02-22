Долго думала " и тот и другой" что? Потом поняла что речь про большой и маленький торты
18 искусных домашних десертов, которые пропитаны заботой сильнее, чем самый вкусный бисквит
Сладкое любят и дети, и взрослые, читай: почти все. По крайней мере торт или домашняя выпечка была и остаются прекрасным подарком на праздник любого характера и масштаба. Я собрала домашние десерты всех мастей, чтобы потешить и может вдохновить вас на кулинарные подвиги. И пусть семейный рецепт не всегда про миндальные лепестки и шедевры из мастики, сделанный руками пирог или торт отличается магазинного. Ну, хотя бы потому, что его делали с любовью и специально для вас. Я чайник поставлю, вам чай или кофе?
«Тортик на день рождения. И тот, и другой — кофейный бисквит с начинкой из свежей клубники»
- Как мило: вместо вишенки на этом торте уточка!
«Этот тортик я сделала для сестры»
«Испекла рогалики с вареньем из ревеня. Не волнуйтесь, у кошки свои угощения»
Я ревень не очень люблю, разве что в компотах. Кстати недавно узнала, что листья ревеня ядовиты, в отличие от стеблей.
А ещё недавно услышала, что начинка из щавеля с сахаром в пирожках по вкусу похожа на землянику. Теперь думаю дождаться лета и проверить, если не забуду конечно
«Яблочный пирог с заварным кремом. Я очень старалась»
Один единственный раз я такое сделала, правда заливка другая была, ну да речь не о том. В общем больше ни-ког-да!!! Как я зае**** с этими лепестками...
Теперь просто режу яблоки, на вкус никак не влияет, а без красивой розы я проживу
- Вот как выглядит настоящее искусство! © prettyselenophile / Reddit
«Рыжик снова в деле, на этот раз с чизкейком-брауни»
«Мой вишневый пирог»
«Это песочное печенье с лимонным кремом»
«Я очень горжусь этим тортом»
«Для моей сестренки. Никакой мастики, только масляный крем»
- Я так-то думал, кот рядышком для фотки. © Consistent_Math_8632 / Reddit
«Это мой первый торт, он из печенья»
- Примечание: надпись на торте «Я старалась».
«Эти сердечки я сделала сама из разных сортов шоколада»
«Я испек торт в виде футбольного мяча специально к футбольной вечеринке»
«Это моя первая попытка испечь пирог с орехами пекан, и получилось довольно неплохо»
«Это моя подруга и торт, который я ей испек»
В детстве моим любимым тортом был Прага. Этот напомнил, видимо общим цветом и розочками
«Муж очень просил апельсиново-шоколадный пирог»
«Это был мой первый опыт приготовления торта с нуля»
- В детстве я бы отдала все за такой торт! Отличная работа! © liebwary / Reddit
«Это уже второй такой тортик в этом году»
«Вот такой получился торт на день рождения»
- Мне пришлось увеличить изображение, чтобы убедиться, что это не искусственный интеллект. © Iso-colon / Reddit
И на обычной кухне можно сотворить шедевр, было бы желание подарить кому-то радость. И пускай в мире существуют тысячи изысканных десертов, домашний пирог с характером всегда будет вне конкуренции. Надеюсь, эти фото вдохновили вас на собственные подвиги — даже если это будет простое песочное печенье к вечернему чаю. А ваш фирменный торт покажете?
Кондитеры и не такое вытворяли, мы видели:
Комментарии
Заметила, что иногда случайно-проходные рецепты из интернета или вырезанные из газеты вдруг оказываются удачными и постоянно в ходу.
У нас так прижился посоветованный кем-то шоколадный пирог-перевертыш с яблоками.
Много лет его пеку, делала и с вишней, и с черешней, и с белой глазурью - никогда не подводил)