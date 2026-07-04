18 талантливых мастеров и мастериц, на чьи работы хочется смотреть, не моргая
Фотоподборки
04.07.2026
Рукоделие — это не просто хобби, а настоящее творчество, которое помогает создавать прекрасные изделия, радующие не только глаз, но и сердце. Причем, нет такого материала, который в искусных руках не превратился бы в душевную вещицу. Стекло, глина, моток пряжи или даже створки от мидий... все может стать основой для настоящего арт-объекта.
«Мы сами сделали сундучок для конвертов на свою свадьбу. Сначала хотели купить что-то подобное, но цены кусаются, да и свадебные траты еще... Потом я вспомнила, что я творческая личность и взяла все в свои руки»
- Вы уже выбрали название для своего магазина, в котором будете продавать эту красоту? Я серьезно! Я буду первая в очереди стоять. © Eastern_Sky / Reddit
«Я закончила вышивать эту красотку на джинсовке. Буду хвастаться ею на местной ярмарке»
«Бабуля занималась лоскутным шитьем, а дедушка — витражами. В память о них я сделал этот витраж, состоящий из элементов, похожих на лоскутки»
«Своими руками сделал из глины плитку для кухонного фартука»
- Пошла сдирать старую плитку на кухне, чтобы сделать такую же красоту! © ADME
«Моя невеста изготовила это невероятное платье из мидий»
- Готов поспорить, что когда она его надевает, звук получается просто ошеломительный. © Tractor_Goth / Reddit
«Пыталась свалять из шерсти портрет домашнего кота, но вышла ерунда какая-то»
- Да он же обалденный! И вовсе это не ерунда. Я занимаюсь гончарным делом и у нас есть такая традиция: если изделие после обжига оказывается не таким, как ты ожидал, то просто надо убрать его в шкаф на месяц. Когда придет время доставать его обратно, ты уже забудешь обо всех недостатках и будешь кайфовать от результата. © AnnieB512 / Reddit
«Я смастерил фонарные часы с 13-часовым циферблатом, вдохновившись фильмом „Лабиринт“. Для их создания использовалась куча разных материалов, а внутри стоит настоящий часовой механизм, так что они работают»
«Моська собаки, которая увидела свои войлочные копии. Интересно, что он чувствует? Растерянность? Любопытство? Радость?»
«Вышила маки на тюле, чтобы потом использовать к качестве аппликации на одежде. На вышивку ушло 4 месяца, а на то, чтобы придумать куда их пришить — 4 года»
- Вау, это просто фантастика! Я очень восхищаюсь вашим мастерством и вниманием к деталям. Мне до вашего уровня, как пешком до Юпитера. © LilithCraven / Reddit
«Не пожалела денег и купила серебряную глину, чтобы сделать памятный кулон с отпечатками пальчиков моих детей»
«Вышила цветущий лук на кедах, когда зимой с нетерпением ждала наступления весны и появления цветов»
«Эта солонка в виде курочки, пожалуй, самая любимая вещица из всех, что я делала из глины»
«Наш летний проект — домик для собак под лестницей»
Освещение слишком яркое для собак. Такое можно оставить для уборки, но самим собакам оно не нужно
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«Сделала брошь из жестяной банки»
- Да ты же можешь сколотить на этом состояние! © ADME
«За 20 часов связала крючком зонтик от солнца»
На счёт функциональности. Попалось фото, где крепили вязание не на основу, а на прозрачный зонт. Так что я всё ещё думаю об этом.
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«Очень хотела свадебный букет из голубых цветов. Решила сделать их из бумаги, а теперь сомневаюсь, что они получились недостаточно красивыми. Как думаете, подойдут они для свадьбы?»
- Ты шутишь? Они прекрасны! Я бы плясала от счастья, если бы такие цветы были на моей свадьбе. © datsammichmaker / Reddit
«Моя жена вяжет крючком кружевные салфетки, а я потом вешаю их на стену»
«Наконец-то завершил свою витражную картину „Шир на рассвете“. На эту хоббитскую нору у меня ушло 15 месяцев. Сам не верю, что закончил ее»
А вот еще несколько статей о рукодельниках, которым удается создавать самые трогательные вещицы:
Фото на превью Notaneditor10 / Reddit
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