10+ любимых актеров, которые постигли искусство перевоплощения настолько, что порой их просто не узнать
Многим знакомо ощущение, когда смотришь какой-нибудь фильм и понимаешь, что актер на экране кого-то смутно напоминает. Имя крутится на языке, но в последний момент ускользает. И дело не столько в дырявой памяти зрителя, сколько в таланте артистов. Теплый взгляд, трогательный жест, согревающая улыбка — в этом персонаже точно есть что-то неуловимо «наше». Любимые актеры порой могут изменяться до неузнаваемости — от великого Пушкина до ребенка в теле взрослого. Мы подобрали несколько кадров, чтобы проиллюстрировать это искусство перевоплощения.
Елена Санаева
Елена Санаева родом из семьи киноактера. Поэтому театр и кино были спутниками ее жизни с ранних лет. Многим она запомнилась в роли Лисы Алисы в «Приключениях Буратино». Несмотря на то, что одно время ее не приглашали на роли серьезных персонажей, сейчас на ее счету больше 50 фильмов, в том числе «Парфюмерша-3» и «Подсудимый».
Юра Борисов
Во втором сезоне фантастического сериала «Эпидемия» актер предстал в образе брутального сержанта Жени, а в экранизации повести Кира Булычева «Сто лет тому вперед» сыграл космического пирата Глота. В 2025-м году зрители смогли оценить работу Юры Борисова в фильме «Пророк. История Александра Пушкина», где он исполнит роль великого поэта.
Александр Петров
Александр Петров сыграл множество ролей. Умение воплотить на экране кого угодно — чистой воды искусство! Например, в сериале «Мата Хари» он предстал в образе отрицательного героя Матье Ниво. Во «Вторжении» его персонаж также весьма неоднозначен. Еще он смотрелся естественно в мрачной атмосфере фильмов о Гоголе, которые позже стали сериалом. А в «Напарнике» он даже изобразил серьезного мужчину, застрявшего в теле ребенка. Для этого была использована специальная компьютерная модель персонажа с применением технологии захвата движения. Снимался для этой роли Александр Петров.
Гоша Куценко
Еще один виртуоз перевоплощений — Гоша Куценко. В сериале «Чужие деньги» он сыграл совсем не простого чиновника Аркадия Свинцицкого по прозвищу «Свин», который оказался персонажем с двойным дном. А в «Король и Шут. Навсегда» он предстал в образе безумного психоаналитика — харизматичного антагониста, чья сюжетная линия связана со знаменитым клипом группы «Фокусник». А какая его роль нравится вам больше всего?
Тихон Жизневский
Пожалуй, одним из самых ярких образов, созданных актером, стал майор Гром — супергерой, который перешел на экран со страниц комиксов. При этом Жизневскому с тем уже успехом удается играть и беззаботных парней. Именно его вы видели в роли Трубадура в современном фильме «Бременские музыканты», а на заре своей карьеры актер сыграл студента Ваню в киноленте «Дикари», где его коллегами по съемочной площадке были Гоша Куценко и Марат Башаров.
Любовь Полищук
Знаменитая актриса, полюбившаяся многим своими глубокими глазами и непревзойденной игрой, предстала перед зрителями в совершенно разных образах. Она сурова в роли председателя сельсовета в фильме «Коршуны добычей не делятся», чудаковата в качестве Воблы в «Скандале в нашем Клошгороде» и сногсшибательно прекрасна как девушка мечты в «12 стульях».
Марк Эйдельштейн
На счету у юного актера еще не так много работ, но уже сейчас видно, что он легко может перевоплощаться в самых разных героев. Только посмотрите на созданные им образы математика Григория Перельмана в «Витринном экземпляре» и школьника Коли Герасимова в «Сто лет тому вперед».
Владимир Коренев
Иногда персонажи растут и меняются вместе с актерами. Роль Владимира Коренева в сериале «Орлова и Александров» (2015) отличный тому пример. Только посмотрите на этого джентльмена с изысканными усами, узнали бы в нем юношу из фильма «Человек-амфибия»? Выдают разве что ничуть не изменившиеся бездонные голубые глаза.
Наталья Андрейченко
Всем знакома строгая, но справедливая няня из фильма «Мэри Поппинс, до свидания». А узнали бы вы прекрасную Наталью Андрейченко в эпизодической роли Валькирии Николаевны в фильме «Прилетал марсианин в осеннюю ночь» или Евдокию Лопухину в «Петре Великом»?
Дмитрий Иосифов
Трудно найти человека, который не знает о легендарной роли Дмитрия Иосифова — Буратино. Однако он мастерски перевоплощается и в других персонажей. Например, в картине «Случай в аэропорту» он играет сержанта милиции, а в «Громозеке» — директора хосписа. Мы всей редакцией затрудняемся решить, в какой из ролей он выглядит органичнее.
Юрий Колокольников
Ольга Медынич
В историческом сериале «Великая» актриса исполнила роль Елизаветы Романовны Воронцовой, фаворитки Петра lll. А в сериалах «Волшебный участок» и «Вампиры средней полосы» ей достались роли Снежной королевы и своенравной графини Ольги.
Юлия Высоцкая
Можно с уверенностью утверждать, что Юлия Высоцкая достигла невероятного уровня в своем мастерстве. Не играть, а жить персонажем — искусство не из легких. В фильме «Глянец» она слегка вульгарная и довольно комичная девушка, мечтающая о красивой жизни. А вот в сказке «Щелкунчик и Крысиный король» актриса сыграла маму главной героини и Снежную фею. Ее партнерами по съемочной площадке стали Ричард Грант и Эль Фэннинг.
В фильме «Рай» героиня Юлии преодолевает немыслимые испытания на пути к осознанию настоящих ценностей в жизни. В «Доме дураков» она проживает роль обитательницы психиатрической клиники, персонал которой вдруг исчез.
Светлана Ходченкова
В прошлом году вышла очередная версия горячо любимой детьми и взрослыми сказки «Волшебник Изумрудного Города». Светлана Ходченкова сыграла волшебницу Бастинду — злую колдунью, которая правит Фиолетовой страной. Нежные черты, добрая улыбка и светящиеся глаза — ничто не помешало актрисе сыграть эту «роковую» роль просто блестяще! В сериале «Вы все меня бесите» мы видели ее в амплуа журналиста Сони Багрецовой, а в «Мерзлой земле» — таксистки Ларисы Айдаровой.
Федор Бондарчук
Еще один профессионал перевоплощения — Федор Бондарчук. Наглядный пример — сериал «Филатов» и фильм «Хоттабыч». В «Филатове» он сыграл первоклассного гинеколога, любимца женщин, но при этом верного семьянина, которого внезапно бросила жена, а в «Хоттабыче» — того самого бородатого волшебника. Премьера картины, снятой режиссером Никитой Власовым, запланирована на 1 января 2027 года. Мы с нетерпением ждем, чтобы посмотреть на Федора Бондарчука в таком амплуа. Кстати, часть съемок проходила в Марокко, даже в пустыне Сахара.
Настасья Самбурская
Еще одна любимица экранов — Настасья Самбурская. Да, та самая обворожительная Кристина Соколовская из «Универа»! Она сыграет Шамаханскую царицу в фильме «Спящая красавица». Премьера ожидается в 2027 году, но мы уже восхищены ее новым образом.
Раз уж мы так уютно взялись обсуждать кино, то, может, поговорим о новинках? Мы подобрали несколько занимательных фильмов и сериалов, которые стоят того, чтобы внимательный зритель выделил им несколько часов своего времени: