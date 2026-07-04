10+ любимых актеров, которые постигли искусство перевоплощения настолько, что порой их просто не узнать

Можно с уверенностью утверждать, что Юлия Высоцкая достигла невероятного уровня в своем мастерстве. Не играть, а жить персонажем — искусство не из легких. В фильме «Глянец» она слегка вульгарная и довольно комичная девушка, мечтающая о красивой жизни. А вот в сказке «Щелкунчик и Крысиный король» актриса сыграла маму главной героини и Снежную фею. Ее партнерами по съемочной площадке стали Ричард Грант и Эль Фэннинг.

В фильме «Рай» героиня Юлии преодолевает немыслимые испытания на пути к осознанию настоящих ценностей в жизни. В «Доме дураков» она проживает роль обитательницы психиатрической клиники, персонал которой вдруг исчез.