15+ настолько эпичных предложений руки и сердца, что мыльная опера отдыхает

Когда мужчина встает на одно колено перед возлюбленной и достает кольцо, сердце тут же замирает. Однако порой такие ситуации сопровождаются настолько бурными эмоциями и неожиданностями, что кажутся кадрами из романтических или даже комедийных фильмов.

«Наша подруга как раз жевала куриное крылышко, когда поняла, что я делаю предложение руки и сердце моей девушке»

«Я понятия не имею, кто эти двое, но они обручились перед моим домом несколько часов назад. Девушка согласилась, и все очевидцы аплодировали»

«Делал предложение своей девушке и умудрился уронить кольцо в нору суслика»

Маму надо всегда слушать

Люблю своего парня, но он до жути неуверенный. А тут сам позвал в ресторан. Я аж обалдела. Сидим за столиком. И тут кто-то хлопает меня по плечу. Поворачиваюсь, а там его мама держит цветы с кольцом и говорит: «Катенька, ты выйдешь за него?» Поворачиваюсь к парню, а он мне: «Ну так что скажешь?» Я сижу и офигеваю. Говорю, что соглашусь, если он сам сделает предложение, а не его мама. В итоге он обиделся, так как я маму расстроила, а она — потому что «значит не люблю по-настоящему». Оно и к лучшему, я считаю.

«Мой парень сделал это фото за пару секунд до того, как предложил мне руку и сердце»

«Парень сделал предложение и притащил это на случай, если я буду не готова. На случай, если бы мой маникюр был не первой свежести»

«Я часто ломаю ногти на работе, так что он был во всеоружии».

«Сообщила парню о беременности и тут же получила предложение руки и сердца»

«Дело было так. Я подготовила красивую коробочку и положила туда положительный тест на беременность. Он открывает, радуется жутко, потом вдруг заявляет: „Кажется, придется немного менять планы“. И бежит к тумбочке, достает оттуда обручальное кольцо. Оказалось, он планировал сделать это через месяц в отпуске и даже договорился с каким-то уличным музыкантом, чтобы он сыграл нашу песню».

Когда уже не до шуток

Жили без штампа в паспорте 14 лет, двое детей. И друзья у нас такие же были: тоже давно вместе и не расписываются. На всех застольях подначивали друг друга, мол, когда в ЗАГС пойдем. Ответ стандартный: «После вас». Однажды на дне рождения опять шутим, а они берут и свидетельство о браке достают. Муж в ту же секунду заявил, что завтра повезет меня расписываться. Мы посмеялись, а утром он меня разбудил, мол, поехали, чтоб на работу не опоздать. Я думала, что он пошутил вечером. Так и поженились, спустя 14 лет совместной жизни. © Анжик / ADME

«Мы с женихом изучаем атмосферу солнца. Он сделал предложение во время полного солнечного затмения. Когда солнце выглянуло, я смогла разглядеть звездчатый сапфир»

«Продал свои винтажные часы Rolex, чтобы купить ей обручальное кольцо»

«Я хотела, чтобы у парня тоже было обручальное кольцо. Знала, что он собирается сделать мне предложение на днях, поэтому таскала с собой его кольцо повсюду»

Простота — залог успеха

Муж делал мне предложение раз пять. Шутя и всерьез. Я отнекивалась, отшучивалась. Говорила: «Потом», а про себя думала, что никогда. Мы просто очень разные и в культурном, и в социальном плане. Как-то раз, спрыгнув с турника и отдышавшись, он мимоходом спросил: «Может, все-таки поженимся?» И я ответила: «Давай». Без колец, колена, цветов. 20 лет в этом году, четверо детей. © Севелина Савинова / ADME

«Сделал своей девушке предложение. Мы оба химики, поэтому кольцо представляет собой двойную спираль с шестиугольным камнем. Материал — платина»

«Внезапно моя девушка встала на одно колено и предложила пожениться. Я согласился»

«Мой парень сделал кольцо на заказ. И все для того, чтобы острые уголки не рвали перчатки»

Иногда вовремя — не значит идеально

На тот момент встречались 3 года. Давненько обсуждали свадьбу, но предложения руки и сердца так и не поступало. Прошел Новый год, День Святого Валентина, а кольца все нет. В итоге я попала в больницу, у меня диагностировали редкое неврологическое заболевание. Парень носился со мной, убирал, спал рядом на крошечной больничной койке. Дома я продолжила восстанавливаться. Однажды проснулась и как-то почувствовала, что сегодня тот самый день. И правда: мы отправились гулять, и он сделал мне предложение. Хотя это и не было неожиданностью, я ни о чем не жалею. © Mountain-Piglet-1189 / Reddit

«Мне 62 года. Три года назад познакомилась в приложении с мужчиной, и вот он сделал мне предложение. Так что никогда не поздно»