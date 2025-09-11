17 отелей, у которых точно есть 5 звезд, но разве что за креативность в создании проблем

уже не помню, в каком городе), много их было. там была такая душевая в номере. открываешь дверь. вплотную к двери кирпичный порожек и душевой поддон. и стены по границам поддона))). то есть, такая мини-мини кирпичная душевая кабина))). полотенце нужно было оставлять за дверью в коридоре)).