17 отелей, у которых точно есть 5 звезд, но разве что за креативность в создании проблем
Обычно отели конкурируют за возможность подарить клиентам незабываемый отдых. У некоторых это отлично получается, только без знака «плюс» — например, когда в номере зеркало висит прямо напротив унитаза, или в комнате неожиданно оказывается посторонний человек. Зато появляется история, которой можно поделиться — читайте их в нашей подборке.
- Отдыхала как-то в Таиланде. Поехали на двухдневную экскурсию, на ночь заселили нас в экзотический отель на воде. Экзотика заключалась в отсутствии электричества: никаких розеток, вай-фая, свет от керосиновых ламп. Кровати там были со специальным полупрозрачным пологом. Я наивно порадовалась, мол, круто, кровать с балдахином, буду спать, как принцесса.
Итак, ночь, мне приспичило в туалет. Взяла лампу, иду. Сделала свои дела, встаю, чтобы нажать на кнопку слива, и понимаю, что прямо над унитазом сидит огромный паук-птицеед! В тот момент поняла выражение «оцепенеть от ужаса»: ни заорать, ни двинуться с места. С трудом взяла себя в руки и уползла обратно в кровать, пятьсот раз проверив, чтобы полог был тщательно закрыт. Впоследствии поняла, что этот полог был защитой от насекомых. Остаток ночи не сомкнула глаз. В тот отель больше ни ногой. © Не все поймут / VK
- Недавно был в командировке. Приехал в отель, захожу в ванную, смотрю в раковину, а из раковины на меня смотрит кот. Я не понял сначала. Думал, может я просто не выспался, и мне чудится. Но нет — в раковине сидел кот. Пока я на него смотрел, он лениво потянулся, вылез из раковины, сел рядом с ней и взглядом как бы говорит: «Так уж и быть, я уступлю тебе раковину. Но ненадолго». В итоге, даже жаловаться не стал, прожил три дня в номере с котом. © Не все поймут / VK
«Вид из номера моей мамы в отеле в Греции»
- Ездили мы лет 7 назад на отдых в Испанию со своими друзьями, которые «состоятельнее» нас. У нас с мужем был обычный стандартный номер, а у той семьи — пентхаус. Все такие довольные, радостные пошли по комнатам, а потом мы к ним в гости. Зашли мы в эти двухэтажные апартаменты и почувствовали ужасную, ну просто удручающую вонь! Хозяева говорили, что привыкли, но мой муж же изведется весь и будет играть всем на нервах, пока не найдет источник этого «благоухания».
Спустя две недели, в день отъезда муж пошел искать со словами: «Я отсюда не уеду, пока не обесточу эту вонизму!» За час он перерыл все шкафчики, канализации и ничего не нашел, и тут зовет меня из дальней комнаты. Прибегаю и буквально теряю сознание от запаха, так и бьющего тебе в мозг. Оказывается, бывшие хозяева пентхауса в шкафу на верхней полке между двумя пуховыми одеялами оставили курицу (!) в фольге, чтобы не остыла. Мы узнавали, когда гости проживали в этом номере, и нам сказали, что месяц назад! Вы представляете себе запах курицы, которая 30 дней лежит в температуре +30! В общем, мы повеселились на славу. © Не все поймут / VK
- Была в отеле. В бассейне нельзя плавать после 17, но мне захотелось. Муж отговаривал, а я уперлась. Возвращаюсь довольная, у него глаза как блюдца. Ржет: «Вот твое наказание!» Показывает видео на телефоне: я там плыву, и вдруг к краю бассейна подходит кот и делает свои дела по-маленькому. Муж потом меня весь отдых подкалывал, а я поверила в мгновенную карму.
«Я остановился в роскошном отеле в Индии, и этот грубый парень в лифте даже не обратил на меня внимания»
Про вонь враньё, конечно. Любой нормальный человек в первый же день или нашёл проблему, или съехал бы оттуда нахрен.
- Странно, ведь голуби в лифтах Мумбаи обычно очень дружелюбны! © Hallowed-Griffin / Reddit
- Когда-то отдыхали за границей в Китае на острове Хайнань. И сразу пятизвездочный отель, лоджия с видом на море. Балдели десять дней до первого тайфуна. Такой стены дождя я еще не видел. Естественно, лоджия наполнилась водой, которая через плохой уплотнитель дверей хлынула к нам в номер. Местные не помогают, мол, гости сами справятся, своих надо спасать. Я положил полотенце и зажал дверью, затем вычерпал 20 ведер, и мы спасены! © Подслушано / Ideer
- Поехали с подружкой отдохнуть на недельку. Потратили немаленькую сумму на отель с красивым видом на море, чтобы насладиться. Ну и пофоткаться на балконе, разумеется. Заселились, а из окна вместо моря — стройка. На ресепшене удивились, что нас не предупредили, сказали, что переселить не могут. Но это еще не все. Появилась другая проблема: на стройке начинали долбить с 7 утра ежедневно. А строители еще и днем с явным интересом заглядывали к нам через балкон. Приходилось зашторивать все и жить, как в склепе. Зато море увидели. © Палата № 6 / VK
«В душевой кабине моего номера в отеле нет двери или барьеров, которые удерживали бы воду внутри»
- Был как-то по рабочим делам в другом городе, нужно было поселиться в отель за счет моей фирмы. Я решил сэкономить и снял «капсулу» в новом отеле для молодежи. Там вместо номеров капсулы, в которых есть свет, кровать, полочки, кондиционер. Вроде бы все, что нужно, плюс общий душ и уборная, кухня, разные приспособления и т.д. Тем более, мне всего три ночи пробыть там. В итоге не спал все три ночи. Кто же знал, что там такая хорошая слышимость и я слышу абсолютно все, чем вокруг занимались люди. Просто ужас. © Палата № 6 / VK
- Уехали мы с мужем в отпуск. Заселились в хороший отель, посмотрели номер. Так как заселялись мы рано утром — нас пригласили на завтрак. На первом этаже раскинулись огромные столы с кучей еды из разных кухонь мира. Решили сразу попробовать что-то новое, подошли к экзотике. Я запустила ложку в салат — а он начал шевелиться! Я чуть инфаркт не словила. Официантка успокоила, сказала, что это просто салат со свежими осьминожками. Экзотика — это не мое. Не люблю, когда еда из тарелки «убегает». © Не все поймут / VK
«Отель в Дублине. Надпись заставила меня похихикать»
- «Чтобы проехать на второй этаж, пожалуйста, нажмите на 6. Приносим извинения за неудобства» (перевод ADME)
- Однажды я остановился в отеле, где были перепутаны трубы с горячей и холодной водой. Если бы проблема была только с краном, то не страшно. Беда в том, что из бачка унитаза лился кипяток и буквально обдавал паром каждый раз, когда ты им пользовался. © CADmonkeyM / Reddit
- Однажды мы с парнем забронировали номер в отеле недалеко от Таймс-сквер в Нью-Йорке. Он стоил ну очень дешево. Заходим — а там кровать не заправлена, мусор повсюду. Возвращаемся, администратор отправляет кого-то на уборку. Через 10-15 минут номер привели в порядок. Заселились, оставили вещи, и пошли гулять по городу.
Возвращаемся вечером — и слышим работающий телевизор. В полном недоумении постучали, дверь открыл молодой блондин. Он объяснил, что жил в этом номере, и что отель просто двойным бронированием поселил туда и нас, и его. Спасибо этому парню, что он ничего не трогал, просто убрал наши вещи в шкаф. Мы их забрали и отправились на третий заход к администратору. На этот раз нам дали собственный номер. © Samantha Brandt / Quora
«В моей комнате в отеле стоит гимнастический козел»
- Эта история произошла в Джайпуре, Индия. Мы тогда поселились в недорогом отеле. Наш номер находился на крыше, окруженный деревьями, выглядел как отдельная коробка с собственным входом и окнами с четырех сторон.
На следующий день я внезапно приболела — лежала, как вареная курица. С восходом солнца в комнате стало душно, и я приоткрыла дверь, чтобы зашел свежий воздух.
Лежу, мучаюсь от жары и слабости, как вдруг замечаю, что дверь приоткрывается... но никто не заходит. И тут я слышу странный звук. Подскакиваю с кровати — и что я вижу?! Огромная обезьяна сидит у изножья кровати и жрет банановые шкурки из пакета с мусором, который она только что разодрала!
Я закуталась в одеяло, встала, расправила его как крылья летучей мыши и попыталась напугать незваную гостью. В ответ она... встала на задние лапы, зашипела и показала зубы. Я тихо встала, все еще завернутая в одеяло, и медленно двинулась к двери. Обезьяна посмотрела на меня, поняла, что, видимо, уже доела все вкусное, и просто вышла наружу, будто ничего и не было. © Blobusindra Umanovich / Quora
«В моем отеле есть зеркало, чтобы гость мог смотреть, как он сидит в туалете»
А вы бывали в таких отелях, которые оставили яркие впечатления? Рассказывайте свои истории в комментариях. И смотрите также нашу подборку «незабываемых» отелей.
уже не помню, в каком городе), много их было. там была такая душевая в номере. открываешь дверь. вплотную к двери кирпичный порожек и душевой поддон. и стены по границам поддона))). то есть, такая мини-мини кирпичная душевая кабина))). полотенце нужно было оставлять за дверью в коридоре)).