15 человек, которые четырехлистный клевер не ели, а удача их все равно настигла

Везение — дело такое: когда нарочно ждешь, не дождешься, а когда не думаешь о нем, оно тут как тут. Герои нашей статьи —лишнее тому подтверждение: одним крутые находки подвернулись, а другим фортуна жизнь изменила.

«Бабуля много лет назад подарила мне сумку с нижним бельем годов 80-х. Я забыла про нее, а тут решила перебрать и нашла там такую красоту»

© QuipAndSage / Reddit Светлана БМВ 1 час назад У моей мамы были чёрные шёлковые чулки. Не Cristian Dior, конечно, но всё таки. Я их мерила и они очень приятные и мягкие нa ногах. Но носить их мучение. Они ползут вниз, скручиваются, сморщиваются. Даже нa маминых полных ногах они не сидели идеально, шов сзади постоянно "убегал" вбок. - - Ответить

«Это прекрасные чулки из чистого шелка. Присмотревшись, я увидела наверху этикетку "Christian Dior". Они такие мягкие, а качество – песня!»

«Пару лет назад я нашел его на месте старого отеля, который работал с 1870-х до 1930-х»

Красота. Это скорее всего золото с черным опалом и бриллиантами, и стоит такое кольцо немало! © Red_D_Rabbit / Reddit

«Я не знала, что такое любовь, пока не увидела ее. Под глазурью, кстати, что-то похожее на цветочную ткань»

«Нашла его в куче ненужных украшений, заплатила за него всего $1,29, а оказалось, что оно золотое»

Вот это находка! Оно, похоже, стоит £245. © frywice / Reddit

Ого! Такие кольца в викторианскую эпоху носили, когда были в трауре и хотели показать свою верность человеку, которого не стало. © Bedlam****s / Reddit

Удачно подвернулся мошенник

Звонил мне на днях какой-то аферист. Я сразу поняла, что будет выманивать деньги, но он обратился не по адресу. Я шла четко по его скрипту, подыгрывала, а потом сказала: «Слушай, я сразу поняла, что тебе нужны мои деньги. Денег нет, но я работаю в конторе, которая продает солнечные панели». Паренек на том конце провода от шока даже не бросил трубку. Я продажница, вывела его на диалог, оказалось, что его семья как раз подыскивает альтернативные источники энергии. Порешали на том, что я ему сделала просчет и он ушел думать. Вот так вот, звонил развести меня, а оказался потенциальным клиентом. © Не все поймут / VK

«Нашла эту вафельницу, знаю, что она очень редкая, поэтому не могла ее не забрать»

Ну и находка! За такой правда надо погоняться. © huskers1111111111 / Reddit

«Я, конечно, готов к тому, что в земле найти можно что угодно. Но ее увидеть там не ожидал. Судя по всему, она лет 9 зарыта была»

«Нашла эти классные винтажные часы среди кучи других дешевых непримечательных. Они, кстати, дизайнерские»

И курицы исполняют желания

Муж три года без работы, перебивается подработками, но основные траты лежат на моих хрупких плечах: ребенок, продукты, коммуналка, ремонт. Устала я. На праздник готовили курицу. Когда разделывали, достали кость-рогатку из грудки и решили загадать желание. Я попросила мужу стабильную и денежную работу. Потянули, я выиграла.

Наутро у нас прорвало трубу, и начало топить кухню, которой всего две недели. Паника, ругань. Все ликвидировали. Муж поехал за инструментами и в очереди встретил старого знакомого. На днях идет к нему на собеседование. О такой работе он и мечтать не мог! А я, пожалуй, куплю еще одну курицу, мне очень надо. © Подслушано / Ideer

«Даже сердце замерло, когда мне эта шкатулка на глаза попалась. Как же прекрасно она выглядит»

«У меня нет слов. Отчим второй раз взял в руки металлоискатель и нашел саксонское кольцо и золотую голову ворона. Такая удача раз в жизни улыбается. Теперь это место закрыли для проведения раскопок»

«С ума сойти! Нашел сейф, который оказался не пустым»

«Нашел это кольцо в море. Оказалось, что оно пролежало там 47 лет, а мне удалось отыскать его хозяина. Отправил ему эту печатку в аккурат на его 83-й день рождения»

«Купила шкафчик в комиссионке и нашла там это»

У моей бабушки в молодости был такой же набор, а она, кстати, была из весьма обеспеченной семьи. © Vesper2000 / Reddit