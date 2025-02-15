У моей мамы были чёрные шёлковые чулки. Не Cristian Dior, конечно, но всё таки. Я их мерила и они очень приятные и мягкие нa ногах. Но носить их мучение. Они ползут вниз, скручиваются, сморщиваются. Даже нa маминых полных ногах они не сидели идеально, шов сзади постоянно "убегал" вбок.
15 человек, которые четырехлистный клевер не ели, а удача их все равно настигла
Везение — дело такое: когда нарочно ждешь, не дождешься, а когда не думаешь о нем, оно тут как тут. Герои нашей статьи —лишнее тому подтверждение: одним крутые находки подвернулись, а другим фортуна жизнь изменила.
«Бабуля много лет назад подарила мне сумку с нижним бельем годов 80-х. Я забыла про нее, а тут решила перебрать и нашла там такую красоту»
«Это прекрасные чулки из чистого шелка. Присмотревшись, я увидела наверху этикетку "Christian Dior". Они такие мягкие, а качество – песня!»
«Пару лет назад я нашел его на месте старого отеля, который работал с 1870-х до 1930-х»
Ну, не зря ковырялся с металлоискателем нa раскопках старого отеля. Повезло. Отличная находка!
- Красота. Это скорее всего золото с черным опалом и бриллиантами, и стоит такое кольцо немало! © Red_D_Rabbit / Reddit
«Я не знала, что такое любовь, пока не увидела ее. Под глазурью, кстати, что-то похожее на цветочную ткань»
«Нашла его в куче ненужных украшений, заплатила за него всего $1,29, а оказалось, что оно золотое»
Прекрасное кольцо! Нестандартное. Даже если бы оно оказалось нa caмом деле не золотое, стоило его купить.
- Вот это находка! Оно, похоже, стоит £245. © frywice / Reddit
- Ого! Такие кольца в викторианскую эпоху носили, когда были в трауре и хотели показать свою верность человеку, которого не стало. © Bedlam****s / Reddit
Удачно подвернулся мошенник
Звонил мне на днях какой-то аферист. Я сразу поняла, что будет выманивать деньги, но он обратился не по адресу. Я шла четко по его скрипту, подыгрывала, а потом сказала: «Слушай, я сразу поняла, что тебе нужны мои деньги. Денег нет, но я работаю в конторе, которая продает солнечные панели». Паренек на том конце провода от шока даже не бросил трубку. Я продажница, вывела его на диалог, оказалось, что его семья как раз подыскивает альтернативные источники энергии. Порешали на том, что я ему сделала просчет и он ушел думать. Вот так вот, звонил развести меня, а оказался потенциальным клиентом. © Не все поймут / VK
«Нашла эту вафельницу, знаю, что она очень редкая, поэтому не могла ее не забрать»
- Ну и находка! За такой правда надо погоняться. © huskers1111111111 / Reddit
«Я, конечно, готов к тому, что в земле найти можно что угодно. Но ее увидеть там не ожидал. Судя по всему, она лет 9 зарыта была»
«Нашла эти классные винтажные часы среди кучи других дешевых непримечательных. Они, кстати, дизайнерские»
И курицы исполняют желания
Муж три года без работы, перебивается подработками, но основные траты лежат на моих хрупких плечах: ребенок, продукты, коммуналка, ремонт. Устала я. На праздник готовили курицу. Когда разделывали, достали кость-рогатку из грудки и решили загадать желание. Я попросила мужу стабильную и денежную работу. Потянули, я выиграла.
Наутро у нас прорвало трубу, и начало топить кухню, которой всего две недели. Паника, ругань. Все ликвидировали. Муж поехал за инструментами и в очереди встретил старого знакомого. На днях идет к нему на собеседование. О такой работе он и мечтать не мог! А я, пожалуй, куплю еще одну курицу, мне очень надо. © Подслушано / Ideer
«Даже сердце замерло, когда мне эта шкатулка на глаза попалась. Как же прекрасно она выглядит»
«У меня нет слов. Отчим второй раз взял в руки металлоискатель и нашел саксонское кольцо и золотую голову ворона. Такая удача раз в жизни улыбается. Теперь это место закрыли для проведения раскопок»
«С ума сойти! Нашел сейф, который оказался не пустым»
«Нашел это кольцо в море. Оказалось, что оно пролежало там 47 лет, а мне удалось отыскать его хозяина. Отправил ему эту печатку в аккурат на его 83-й день рождения»
«Купила шкафчик в комиссионке и нашла там это»
- У моей бабушки в молодости был такой же набор, а она, кстати, была из весьма обеспеченной семьи. © Vesper2000 / Reddit
«Нашли это кольцо в заброшенном здании, отнесли его на оценку и оказалось, что это австралийские опалы потрясающего качества, их тут 13 штук»
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