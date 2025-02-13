14 историй, которые демонстрируют, насколько непредсказуема работа курьера

Если раньше доставка казалась чем-то непривычным, то сейчас каждый из нас хотя бы раз в жизни заказывал домой продукты, еду или что-то еще. Без курьезов, конечно, обошлось не у всех. Причем необычные истории рассказывают как сами курьеры, так и те, кто их встречал.