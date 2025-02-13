14 историй, которые демонстрируют, насколько непредсказуема работа курьера
Истории
6 часов назад
Если раньше доставка казалась чем-то непривычным, то сейчас каждый из нас хотя бы раз в жизни заказывал домой продукты, еду или что-то еще. Без курьезов, конечно, обошлось не у всех. Причем необычные истории рассказывают как сами курьеры, так и те, кто их встречал.
- Доставлял еду в небольшой двухквартирный дом, когда рядом со мной появилась жутковатого вида собака. Спокойно отступил назад и медленно перекинул ногу через низкий забор между домами. Когда я это сделал, моя нога подогнулась, и я упал назад. А задник моего ботинка застрял на верхушке забора, так что теперь я лежал на спине с одной ногой навесу, зацепившейся за забор. Затем у меня свело ногу, и я громко взвизгнул, а собака подпрыгнула и начала лизать мое лицо! Мне удалось освободиться, и я смущенно ушел. © Admirable-Reply1625 / Reddit
- Однажды был заказ на доставку букета. Букет был для старенькой бабушки, и заказчица требовала фотоотчет. Привез букет и говорю: «Можно сделать фото? Это условие доставки». Так бабуля, которая еле ходит, встрепенулась и сказала: «Фото? Как фото? Я же без макияжа! Подожди, сынок, хоть губы накрашу», — и убежала краситься. © Курьеры говорят / drivee
- Я курьер, перед Новым Годом развозила игрушки. Звоню получателю, не берут. Захожу в метро - не берут. Приезжаю, поднимаюсь на этаж. Открывает дверь нарядная бабушка, на фоне - елка. Запускает меня в квартиру, и тут на меня таким теплом повеяло! Мать тоже нарядная. И сын, в брюках и белой рубашке. Все украшено к празднику. И кот, сидящий на ковре. Мальчишка получил свой заказ, а потом сбегал в комнату, и притащил мне еще конфет. От них я уходила в прекрасном настроении, будто в сказке побывала. Это были самые лучшие мои заказчики. © Полина Воронина / Dzen
- Однажды вышел заказ на хорошую сумму. Сразу же откликнулся на тот заказ. Но там в точке А и в точке В были одинаковые адреса. Я позвонил и спросил насчет этого. Меня попросили подъехать в точку А, но что за заказ, я не успел спросить. Были догадки, что может произойти что-то плохое. Но я не растерялся и подъехал. Оказывается, заказчика надо было постричь налысо. Ну я и согласился. Подстриг его, он мне дал деньги и поблагодарил. © Курьеры говорят / drivee
- Доставив шикарный букет цветов одной женщине, я услышал от нее следующее: «Мой муж понял, что прибор для очистки картофеля был не лучшим подарком на день рождения». © Подслушано у курьеров / VK
- Круто, что можно без лишних усилий организовать себе ужин на любой вкус. Хвала доставке! Но самое неприятное, что может случиться — это в курьере узнать своего бывшего. Он, вместо того, чтобы просто поздороваться, начал расспрашивать меня, с кем это я там столько роллов буду есть. А я это делала с новым парнем, но такой вопрос вообще не считаю уместным. Он еще так саркастично сказал: «А я гляжу - знакомый адрес!» Знал, что это мой дом, почему нельзя было отказаться от заказа? © Карамель / VK
- Мы с мужем раньше никогда даже не задумывались о том, чтобы пожениться. Нам и так было нормально, не видели никаких особых причин для этого. Встречались пять лет, стойко выдерживали вопросы знакомых и интерес родни, но однажды Вселенная послала нам знак. Утром кто-то позвонил в дверь, мы открыли, а там курьер с двумя посылками. О том, что мы ничего не заказывали, слушать не стал. Просто дал бумажку расписаться и ушел. В первой посылке оказалось свадебное платье, а во второй — мужские туфли, рубашка и галстук. Через пару часов курьер вернулся, извинился за ошибку и забрал все обратно. Но этих двух часов нам хватило, чтобы загореться и решиться на брак. © Мамдаринка / VK
- Я работаю курьером и случайно оказался на съемочной площадке фильма во время доставки пиццы. Меня попросили сыграть небольшую роль, и я согласился. В итоге, стал звездой одной сцены, в которой пытался доставить пиццу во время погони на мотоцикле. Коллеги из офиса были удивлены, увидев меня на экране, и с тех пор начали называть меня «Курьер-актер». Заметим, что доставку курьерских заказов легко совмещать и с другой работой, и с учебой. © Курьеры говорят / drivee
- Когда начались схватки, я уже знала, что это оно. Поэтому спокойно позвонила мужу, начала собираться. Супруг приехал, я сижу. Спрашивает: «В чем дело? Побежали!» Говорю, что все хорошо, но я заказала суши и хочу их поесть в последний раз. Сидим минут 10. Муж звонит в ресторан: «Можно быстрее, тут жена рожает!» Как ни странно, приехали через минут 15. Курьер чуть деньги не забыл взять. © Мамдаринка / VK
- Был в офисе, позвонили в дверь, это был курьер. В руках у него была коробка, а на лице страх. Он уточнил, что я должен открыть коробку при нем. Когда я начал вскрывать упаковку, он потянулся за чем-то в карман. Я подумал уже про пакости конкурентов. Перед глазами пронеслась вся жизнь. Но когда я открыл коробку, то испытал шок. Там лежала записка от моей жены, в которой говорилось, что она не смогла дотерпеть до вечера, чтобы сообщить мне эту новость. А еще тем лежал положительный тест на беременность. Семь лет мы ждали этого момента! Я почувствовал, что на моих глазах проступают слезы. И тут же стало понятно, за чем тянулся в карман курьер, потому что через мгновенье он меня сфотографировал. Это была личная просьба жены, чтобы увидеть мою истинную реакцию. © Карамель / VK
- Заказала пиццу. Приезжает курьер с двумя коробками, а я заказывала одну. Говорю, мол, что-то здесь не так. А он: «Извините, я пять часов не ел, не удержался и стащил у вас кусок пиццы. А потом меня замучила совесть, я вернулся и купил вам вторую за свой счет». Считаю, что в данной ситуации в итоге я осталась в выигрыше. © Карамель / VK
- Недели три назад мой день начался так же, как и все другие подобные дни. Проснулась, села работать, после обеда уже нужно было «завтракать». Заказала любимую пиццу, которую мне привез невероятной красоты курьер. Я влюбилась с первого взгляда. Естественно, мне не хватило храбрости сразу познакомиться с ним, поэтому я начала искать его контакты. Пришлось обращаться в службу доставки. Но я стеснялась сказать правду и начала выдумывать причины. Вначале сказала, что он не отдал заказ, затем позвонила и сказала, что я не дала ему чаевые. А затем вообще сказала, что у меня дома пропал кошелек. Столько выдумок им рассказала, но только не правду. В итоге они меня заблокировали, и теперь у меня нет ни доставки на дом, ни красивого парня. © Карамель / VK
- У меня есть козы. Как-то семьей решили вечером суши заказать, но курьер приехал раньше назначенного времени. Я дома одна, он звонит: "Открывайте". А у меня в этот момент коза рожает! В панике кричу: "Подождите, рожаем!". Открываю дверь, а этот парень стоит, с глазами как блюдца. Впечатлений у парня на всю жизнь хватило. © Роза Коза / Dzen
- Клиентка рассказывала, как ждала две доставки: корм для собак и что-то из техники. Приезжает молодой курьер с каким-то блендером или миксером, а его встречает стая веселых собак и фраза их хозяйки: "Ребята, вот ваша еда приехала" © Милая ковкка / Dzen
А вот еще несколько подборок о людях, которые просто решили что-то купить или заказать — и вот что из этого вышло.
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