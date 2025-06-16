15 ситуаций из жизни до смартфонов, когда постучаться в дверь было нормой, а не странностью
Ностальгия
1 час назад
Были времена, когда мы жили без всяких навороченных гаджетов, понятия не имели, что такое навигатор, а о социальных сетях и речи не было. Жизнь до смартфонов была не такой удобной и стремительной, но оставалась живой, настоящей и полной непредвиденных ситуаций. Сегодня многие из нас ассоциируют тот период с самыми теплыми и уютными воспоминаниями. Мы подготовили истории о том, как люди жили в эпоху до смартфонов.
Модные девчата
- Дети, современность, гаджеты. Игра не понравилась — снес и новую поставил. И так с десяток раз на дню. Эх, блин, вспоминаю свой первый «гаджет» — программируемый калькулятор. И к нему в приложение журнал «Наука и жизнь» на пару тройку полновесных страниц. И сидишь себе, пацан 6-летний, полдня программу вбиваешь. © volchek1024 / Pikabu
- Достала я как-то видеокассету с шейпингом от Синди Кроуфорд. Большая редкость в те годы! Приехала ко мне подруга посмотреть эту кассету и запомнить упражнения от топ-модели. И вот мы сидим с ней, смотрим кассету, она на бумаге записывает, сколько подходов и каких упражнений, и пьем чай с тортиком. Ну нельзя же в гости с пустыми руками! А упражнения — завтра! Так и пролежала у меня эта кассета бесхозной... Сглазила, наверно, подруга. © Подслушано / Ideer
- Придя в очередной раз в гости к родителям, я обнаружил в шкафу старенький пленочный фотоаппарат «Смена». И это, скажу я вам, не так просто, как сейчас: достал из кармана телефон, активировал камеру, щелкнул и готово. И даже не старые автоматические мыльницы, где достаточно было загрузить пленку, батарейки и в путь. Помимо загрузки пленки, здесь нужно было выставить целый ряд значений, чтобы снимок получился не то чтобы хорошим, а хотя бы просто получился. Тут тебе и расстояние до цели, и погодные условия, и выдержка. Зато фотография была целым искусством! © bazil371 / Pikabu
- У нас дома два телефона были подключены к одной линии. И вот сестра повадилась подслушивать мои разговоры с девушкой. Я решил проучить малявку и вместо типичных разговоров по телефону мы с девушкой начали заниматься всякой клоунадой. То мы планировали сбежать, то обсуждали двух учителей, сражающихся за кусок сыра в продуктовом магазине, то болтали всякую ерунду про подружку моей сестры. © fulthrottlejazzhands / Reddit
- У меня есть сестра, которая на 16 лет младше. Я как-то рассказала ей, как мы в старшей школе собирались по выходным в нескольких разных местах в городе. Звонить не нужно было, узнавать, кто там. Просто вставал, одевался и шел в это место, где уже встречал тех, кто там был или ждал, пока кто-нибудь еще придет. Если кто-то не приходил, то мы шли к ним домой толпой и забирали их на весь день. © QueenSheezyodaCosmos / Reddit
- Когда мобильники только готовились к появлению, было короткое время пейджеров. Как-то раз знакомый забыл у меня пейджер. Ну я и решил выпендриться, поставил на него будильник и спустился во двор. Выхожу к друзьям — пейджер запикал, и тут вдруг один выдает:
— Что, Тамагочи купил себе? Как дите, ей-богу! И все заржали. Я до сих пор помню их рожи. © Turumka / Pikabu
- Когда отключали электричество, а о телефонах и ноутах речи не было, мама нам читала Шерлока Холмса. Больше всего запомнилась «Пестрая лента». Страшно и интересно. Так же бабушка нам при грозе или без света рассказывала деревенские страшилки. Младшие боялись, она рассказывала только нам, уже школьникам. Так я выросла любительницей детективов и деревенской мистики. © Hokori / Pikabu
- Я в детстве (80-е годы) жил в квартире без телефона, но иногда гостил у родственников, где он был. На купюрах того времени были семизначные номера, а номера телефонов тогда тоже имели семь цифр, без всяких там 8 495 и 8 499. Вот я и придумал звонить на номера, напечатанные на купюрах. Всего не помню, но несколько долгих разговоров с незнакомыми людьми было: я рассказывал, как нашел их номер, спрашивал о них, рассказывал о себе. Мы прощались, желая друг другу всего хорошего. Просто приятное воспоминание из детства. © Jly4e3apHblu / Pikabu
- Внезапно осознал, что шестилетняя дочь ни разу не слышала щелчок фотоаппарата. Поэтому просьба щелкнуть меня на телефон выглядела в ее глазах весьма странной. И еще недоумение у нее вызывает фраза после разговора по телефону: положи трубку. Помню, ее большие удивленные глаза, когда сказал коллеге: «Повиси на проводе, сейчас найду документ». Ходили на днях в музей, смотрительница рассказывала, что весьма забавно наблюдать, как детишек просят набрать на дисковом телефонном аппарате номер, каких только версий не придумывают. © NovoselovMore.ru / Pikabu
Шестизначные были номера, потом седьмую припаяли. И это в 90-е, 80-е я не помню, маленькая была.
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- Учась в универе, домой ездила не часто. Мобильников не было, как и проводного телефона, поэтому о своем приезде маме я никак не сообщала. Но она всегда безошибочно знала, что я вот-вот приеду. Спрашиваю у нее, в чем секрет, а она выдает, что за первые 2 года заметила — если в моей комнате что-то упало, значит, завтра-послезавтра я примчу. 5 лет — как часы, ни одного сбоя! © Подслушано / Ideer
- В детстве у меня был видеопроигрыватель, на котором я смотрел любимые мультики. Были у родителей и особые кассеты, которые мне запрещалось трогать до 18 лет. В 11 лет мне все-таки удалось выкрасть одну. Я сидел и не мог оторвать глаз от того, что там было — мой выпускной из детского садика. Наверное, тогда я впервые почувствовал ностальгию. © Палата № 6 / VK
- В мои 14 был расцвет индийского кино. И вот я собралась навестить бабушку. Все 2,5 часа в автобусе я рассказывала соседке сюжет индийского фильма. Бедная женщина делала вид, что слушает, кивала. Но вопросов не задавала. А по приезде она вдруг как рванула из автобуса так, что мы даже попрощаться не успели. © Палата № 6 / VK
- Раньше было не так просто связаться с людьми на другом конце земного шара. Если у вас был друг по переписке в другой стране и вы отправляли ему письмо, то могло пройти несколько недель, пока письмо доходило, а потом столько же, пока вы получали ответ. Все фотографии мы делали на фотоаппарат, а затем проявляли пленку, и иногда фотографии с отпуска, которые, как вы думали, будут отличными, оказывались размытыми и непригодными. © Diacetyl-Mor**** / Reddit
- Мне приходилось держать список номеров всех моих друзей рядом с телефоном, чтобы, если я забуду позвонить, мама могла пройтись по списку и позвонить им, чтобы узнать мое местоположение. © Krikstein / Reddit
- Нашел сегодня «Атлас автомобильных дорог» и сразу окунулся в свое детство — как мы с братом изучали по нему страну, сидя на заднем сиденье отцовской машины на пути в деревню к бабушкам и дедушкам. Вот так раньше и путешествовали без гаджетов — по картам. Весело было! © Alekseev72leo / Pikabu
А если вы хотите еще больше поностальгировать по эпохе до смартфонов и интернета, то можете заглянуть и в эти статьи:
Комментарии
Уведомления
У меня где-то хранится дисковый телефон, красный такой😁
Каюсь, подростком тоже смотрел запрещенку😊
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