15 ситуаций из жизни до смартфонов, когда постучаться в дверь было нормой, а не странностью

Были времена, когда мы жили без всяких навороченных гаджетов, понятия не имели, что такое навигатор, а о социальных сетях и речи не было. Жизнь до смартфонов была не такой удобной и стремительной, но оставалась живой, настоящей и полной непредвиденных ситуаций. Сегодня многие из нас ассоциируют тот период с самыми теплыми и уютными воспоминаниями. Мы подготовили истории о том, как люди жили в эпоху до смартфонов.