Посмотрите, как менялись в кино образы сказочных персонажей за последние десятилетия

Роль красавицы, которая в финале фильма становится невестой Ивана-дурака, в экранизации 1941 года исполнила Марина Ковалева. Она носила имя Заря-Заряница и изначально должна была выйти замуж за злого царя Афрона.

Царь-девица, которую в «Коньке-Горбунке» 2021 года сыграла Паулина Андреева, получилась строгой и изящной дамой. За ней главному герою пришлось отправиться в Ледяную страну и забраться на высокую гору. Но история завершается строго по сказке Ершова: Иван после купания в трех котлах становится царем и женится на Царь-девице.