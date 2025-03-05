Посмотрите, как менялись в кино образы сказочных персонажей за последние десятилетия
В последние пару десятилетий киношники то и дело представляют на суд зрителей новые версии любимых сказок. Да только персонажи этих лент нередко выглядят ну очень непривычно. Особенно с точки зрения людей, которые еще в детстве прикипели душой, например, к Кощею в исполнении Табакова или к Бабе-яге в исполнении Кособуцкой. Мы решили сопоставить сказочных героев старых и относительно свежих лент и выяснить, что в них изменилось.
Царь-девица
Роль красавицы, которая в финале фильма становится невестой Ивана-дурака, в экранизации 1941 года исполнила Марина Ковалева. Она носила имя Заря-Заряница и изначально должна была выйти замуж за злого царя Афрона.
Царь-девица, которую в «Коньке-Горбунке» 2021 года сыграла Паулина Андреева, получилась строгой и изящной дамой. За ней главному герою пришлось отправиться в Ледяную страну и забраться на высокую гору. Но история завершается строго по сказке Ершова: Иван после купания в трех котлах становится царем и женится на Царь-девице.
Кощей
Кощей в исполнении Олега Табакова в сказке «После дождичка в четверг...» получился весьма нетипичным, чем и запомнился зрителям разных поколений. Во-первых, от худобы этого героя не осталось и следа, а во-вторых, выяснилось, что он не прочь поиграть в шашки.
На этом фоне Федор Лавров в фильме 2023 года «По щучьему велению», кажется, более близок к стандартному образу Кощея Бессмертного. Но только внешне, потому что по ходу действия обнаруживается, что он заботливый отец Василисы, который всегда готов помочь своей дочери.
Баба-яга
Прошлый век подарил нам далеко не одно яркое киновоплощение Бабы-яги. Но в облике этого, казалось бы, зловещего персонажа всегда присутствовало нечто комичное. Например, Валентина Кособуцкая предстала крайне забавной Бабой-ягой в ленте «Новогодние приключения Маши и Вити» в 1975-м.
А вот в 2024-м году в проекте «Сергий против нечисти» сказочная героиня выглядела ну очень устрашающе. Создатели явно решили не пренебрегать современными возможностями в сфере грима. А как выглядит исполнительница роли, Марина Дианова, в обычной жизни, можно посмотреть здесь.
Кикимора
Ощущение, что режиссеры и старого, и нового поколения видят этот персонаж практически одинаково. В сказке «Там, на неведомых дорожках...» и в современном фильме «Баба Яга спасает мир» из Кикимор сделали добрых тетушек, которые по мере своих сил стараются помочь главным героям. К слову, в первом фильме этого персонажа сыграла Елизавета Никищихина, а во втором — Олеся Железняк.
Дед Мороз
В сказке «Морозко», премьера которой состоялась в 1965 году, сурового, но справедливого волшебника сыграл Александр Хвыля. Его персонаж спас Настеньку в лесу, помог ей встретить любовь и щедро одарил приданым. (Кстати, в «Морозко» есть один неочевидный злодей. Кто же это — можно узнать здесь).
Дед Мороз в исполнении Федора Бондарчука получился гораздо брутальнее. Недаром вышедшая в 2016 году киноистория с его участием называлась «Дед Мороз. Битва магов». Зрители увидели фэнтези, действие которого разворачивалось на улицах современного города, и, наверное, даже немного поверили, что волшебники живут среди нас.
Русалка
Образ русалки также претерпел некоторые изменения. Если в экранизации сказки Ханса Кристиана Андерсена «Русалочка» 1976 года мы наблюдали драматического персонажа в исполнении трогательной Виктории Новиковой, то современные киноделы не стесняются вносить долю комизма в образ морской обитательницы. Так, в 2009 году Екатерина Вилкова изобразила русалку, реплики которой могли неплохо так повеселить зрителя.
Царь
В сказке Александра Роу «Огонь, вода и ... медные трубы», которую зрители впервые увидели в 1968 году, роль приморского царя исполнил Михаил Пуговкин. Кстати, он же сыграл и правителя сказочного государства в фильме «Варвара-краса, длинная коса».
Роман Мадянов в новой экранизации «По щучьему велению» оказался похож на царей, которых мы привыкли видеть в сказках нашего детства. Вот только его герой Феофан не сидел на троне, а постоянно суетился, делая что-то по хозяйству, носил при себе набор инструментов и отчаянно сопротивлялся техническим нововведениям.
Капризная царевна
В экранизациях сказки про Емелю эта героиня носила разные имена. В фильме «По щучьему веленью» 1938 года роль царевны-Несмеяны исполнила Софья Терентьева. Кстати, именно она в итоге и стала невестой главного героя, после того, как тот смог стереть угрюмое выражение с ее лица.
Царевна Анфиса, которую в сказке 2023 года сыграла Алина Алексеева, получилась взбалмошной и коварной особой. Из-за ее интриг Емелю отправляли в дальние и опасные путешествия. А суженой главного героя стала не царевна, а его верная спутница Василиса.
Варвара
В сказке «Варвара-краса, длинная коса», вышедшей на экраны в 1969 году, режиссер Александр Роу сделал главную героиню дочерью морского царя и наделил ее красотой и мудростью. Мы с детства запомнили в этом образе актрису Татьяну Клюеву.
Зато Варвара из «Последнего богатыря» в исполнении Екатерины Вилковой успела перейти на сторону зла. Правда, как выяснится позже, она сделала это не по своей воле, уколов в детстве палец о волшебный цветок.
Василиса
Одной из самых популярных героинь сказочных фильмов с полным правом можно назвать Василису. Впервые зрители зрители увидели ее в полнометражном фильме 1939 года «Василиса Прекрасная», созданном режиссером Александром Роу по мотивам сказки «Царевна-лягушка». Главную героиню в нем сыграла Валентина Сорогожская.
Современная Василиса в киноленте 2023 года внешне, кажется, чем-то похожа на нее — убранные в строгую прическу волосы, большие глаза. Но у этой героини есть своя изюминка. Мила Ершова в сказке «По щучьему велению» сыграла энергичную Василису, которая никогда за словом в карман не полезет.
Царевна-Лебедь
Знакомую нам с детства Царевну-Лебедь в «Сказке о царе Салтане» сыграла Ксения Рябинкина. Фильм с ее участием был создан в 1967 году. Кстати, Рябинкина была не только актрисой кино, но еще и балериной. Возможно, именно поэтому ее героиня буквально «плыла поверх текучих вод». Прямо как у Пушкина.
Зато в 2021 году поклонники классической версии этой сказки явно испытали легкое потрясение. В сериале «Сказки Пушкина. Для взрослых» действие развернулось в современном мире. Царевич Елисей стал рэпером, золотой петушок — нейросетью, а Царевна-Лебедь в исполнении Олеси Судзиловской переместилась в мир постапокалипсиса, обросла перьями и лишилась волос.
Снежная Королева
В 1966 году Наталья Климова сыграла главную злодейку в сказке «Снежная королева», и ее героиня получилась поистине холодной и загадочной. 20 лет спустя образ коварной похитительницы примерила Алиса Фрейндлих для ленты «Тайна снежной королевы». И хотя перед нами все та же злодейка, ее сущность чуть более понятна зрителю. Хотя бы потому что персонажу уделили чуть больше экранного времени.
А вот в наши дни киношники решили показать принципиально другую Снежную Королеву. Она не похищает детей и не собирается заморозить весь мир, а просто любит зиму. Сыграла такого персонажа Анна Снаткина в 2015 году в картине «Тайна Снежной Королевы».
А здесь вы можете узнать, какие актрисы легко могут сыграть как пронзительные драматические роли, так и сказочные.
Комментарии
То ли я старая , то ли привыкла..но мне образы из сказок Роу ближе...
Больше воросов к трактовкам сказок, а не к подбору актеров и их внешнему виду🙄