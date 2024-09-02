12 актрис, которым не слабо плюнуть на собственную красоту и перевоплотиться в нечисть
Знаменитости
2 часа назад
Сыграть в кино роковую красавицу согласится, пожалуй, любая женщина. А вот сесть в кресло гримера и перевоплотиться в персонажа с отталкивающей внешностью рискнет не каждая, а ведь работа актрисы предполагает и такие роли. Героини нашей статьи как раз доказали, что им не слабо изобразить кого угодно: хоть красотку, хоть нечисть.
Настасья Самбурская — Жаба Жабовна, «Недетское кино»
Светлана Ходченкова — Гадюка, «Росомаха: Бессмертный»
Наталья Варлей — Бастинда, «Волшебник Изумрудного города»
Елена Яковлева — Баба Яга, "Последний богатырь"
Елена Соломина — Хозяйка старинных часов, «Король и Шут»
Вера Алтайская — дочка Бабы Яги, «Огонь, вода и... медные трубы»
Валентина Кособуцкая — Баба Яга, «Новогодние приключения Маши и Вити»
Светлана Крючкова — Жаба, "Дюймовочка"
Евгения Крюкова — ведьма Мэрил, «Ведьма»
Марина Дианова — Баба Яга, "Сергий против нечисти. Яга"
Лукерья Ильяшенко — Кати Земцовой, "Сергий против нечисти. Яга"
В третьем сезоне сериала героиня Ильяшенко превращается в кикимору.
Беата Маковская — ведьма Хавронья, «Гоголь»
А в этих материалах можно посмотреть, как круто перевоплощаются западные кинозвезды:
Комментарии
Уведомления
Вот удивительно, профессия - играть разных людей, в том числе (не)людей и некрасивых, и люди честно это делают. Удивительно, остаётся диву даваться да.
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Ирина Розанова, фильм "Одесса", добавили возраст так, что поверилось, будто она так состарилась...
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