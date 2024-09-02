12 актрис, которым не слабо плюнуть на собственную красоту и перевоплотиться в нечисть

Сыграть в кино роковую красавицу согласится, пожалуй, любая женщина. А вот сесть в кресло гримера и перевоплотиться в персонажа с отталкивающей внешностью рискнет не каждая, а ведь работа актрисы предполагает и такие роли. Героини нашей статьи как раз доказали, что им не слабо изобразить кого угодно: хоть красотку, хоть нечисть.