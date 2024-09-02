12 актрис, которым не слабо плюнуть на собственную красоту и перевоплотиться в нечисть

Знаменитости
2 часа назад

Сыграть в кино роковую красавицу согласится, пожалуй, любая женщина. А вот сесть в кресло гримера и перевоплотиться в персонажа с отталкивающей внешностью рискнет не каждая, а ведь работа актрисы предполагает и такие роли. Героини нашей статьи как раз доказали, что им не слабо изобразить кого угодно: хоть красотку, хоть нечисть.

Настасья Самбурская — Жаба Жабовна, «Недетское кино»

Светлана Ходченкова — Гадюка, «Росомаха: Бессмертный»

Наталья Варлей — Бастинда, «Волшебник Изумрудного города»

Елена Яковлева — Баба Яга, "Последний богатырь"

Елена Соломина — Хозяйка старинных часов, «Король и Шут»

Вера Алтайская — дочка Бабы Яги, «Огонь, вода и... медные трубы»

Валентина Кособуцкая — Баба Яга, «Новогодние приключения Маши и Вити»

Светлана Крючкова — Жаба, "Дюймовочка"

Евгения Крюкова — ведьма Мэрил, «Ведьма»

Марина Дианова — Баба Яга, "Сергий против нечисти. Яга"

Лукерья Ильяшенко — Кати Земцовой, "Сергий против нечисти. Яга"

В третьем сезоне сериала героиня Ильяшенко превращается в кикимору.

Беата Маковская — ведьма Хавронья, «Гоголь»

А в этих материалах можно посмотреть, как круто перевоплощаются западные кинозвезды:

Фото на превью Универ. Новая общага / Comedy Club Production, Недетское кино / Black Box Production, Большая перемена / Мосфильм, Дюймовочка / А-1 Кино Видео

Комментарии

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Kate
4 часа назад

Вот удивительно, профессия - играть разных людей, в том числе (не)людей и некрасивых, и люди честно это делают. Удивительно, остаётся диву даваться да.

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Татьяна
3 часа назад

Ирина Розанова, фильм "Одесса", добавили возраст так, что поверилось, будто она так состарилась...

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