11 актрис, которые щелкают как орешки драматические роли, но и детские сказки не игнорируют

Едва ли найдется актер, который пренебрег бы съемками в сказочном фильме. Ведь это не только возможность примерить новый образ, но и шанс расширить свою аудиторию — такие ленты смотрят-то всей семьей. Вот и героини нашей статьи, которые славятся умением исполнять сложные роли, сыграли также и волшебных персонажей. И были на высоте.

Светлана Ходченкова

Играть драматические роли актрисе не привыкать, учитывая, что она и дебютировала в таковой, изобразив деревенскую девушку Веру в фильме «Благословите женщину». Сейчас за плечами Светланы ряд ярких работ, например, в кинолентах «Метро», «Куприн. Яма», «Викинг» и многих других. А недавно она решила попробовать себя в роли сказочной героини и взяла на себя роль коварной Бастинды в новой кинокартине «Волшебник Изумрудного города», которая выйдет в 2025 году. Ходченкова поделилась: «Сыграть персонажа, которого ты опасался в детстве, — очень любопытный опыт. Костюм у меня потрясающий, в гриме сама себя не узнала». Что ж, нам тоже очень интересно взглянуть на актрису в этом образе. Осталось лишь дождаться премьеры.

Екатерина Вилкова

Широкую известность и востребованность Екатерине Вилковой принесла роль в фильме-мюзикле 2008 года «Стиляги». После чего актриса неоднократно демонстрировала свой талант в проектах самых разных жанров: в ее фильмографии есть и комедии, и драмы, и триллеры, и фэнтези. Кстати, о последнем. Екатерина изобразила Русалку в детской сказке «Книга мастеров», что стоило ей тех еще мучений. Дело в том, что хвост ее героини был довольно увесистым, и, как несложно догадаться, стеснял движения актрисы. В какой-то момент исполнитель роли Кощея наступил на этот атрибут костюма, и Вилкова отчаянно завопила: «Хвост!» Эту сцену создатели сочли забавной и решили включить в фильм.

Анна Снаткина

Анна Снаткина родилась в семье потомственных инженеров-авиаконструкторов, и, вероятно, могла бы пойти по стопам родителей, если бы не увидела в детстве фильм «Телохранитель» с Уитни Хьюстон. Лента так впечатлила девочку, что она решила сама стать актрисой. Уже в начале карьеры Снаткина сыграла ряд ярких ролей, например, в проектах «Есенин», «Обреченная стать звездой», «Татьянин день». Не обошла Анна вниманием и детские сказки. В 2015 году она снялась в картине Натальи Бондарчук «Тайна Снежной Королевы».

Дарья Мороз

Об этой актрисе можно говорить, что она снимается в кино с пеленок. Ведь впервые на экране Дарья Мороз появилась, когда ей был всего 1 год — в картине «Милый, дорогой, любимый, единственный...» Сейчас в фильмографии артистки значатся десятки ярких проектов, среди которых ленты «Достоевский», «Долгий путь домой», «Угрюм-река» и многие другие. В детском кино Дарья себя тоже попробовала. Например, она сыграла Барби в фильме «Сказка. Есть».

Полина Гагарина

Конечно, для многих Полина Гагарина в первую очередь является талантливой певицей с узнаваемым голосом. Однако знаменитость также окончила актерский факультет Школы-студии МХАТ, что открыло ей дорогу в кино. В портфолио Полины еще не так много ролей, зато все они яркие и запоминающиеся. Например, она была просто неподражаема в популярном сериале «Бывшие» и экранизации культового мультфильма «Летучий корабль».

Елена Яковлева

Елена Яковлева в особом представлении не нуждается, ведь за свою карьеру она успела сняться далеко не в одном культовом проекте. Тому примеры — фильм «Интердевочка» и сериал «Каменская». А франшиза «Последний богатырь» показала новые грани таланта Елены, ведь в ней она впервые изобразила злодейку — Бабу Ягу. Актриса поделилась, что это был совершенно новый для нее опыт: «Режиссер все время просил: „Злее, Лена, злее“. Чтобы стать злее, мне еще нужно над собой работать, бороться с собой. Легко сыграть добренькую, очень легко несчастненькую, одинокую с тремя детьми еще легче, а вот сыграть плохого человека очень сложно».

Глафира Тарханова

Глафира Тарханова начала сниматься в кино в довольно юном возрасте. Например, она была в массовке картины «Сибирский цирюльник». Но популярность к актрисе пришла, когда она появилась в одной из главных ролей в сериале «Громовы». И с тех пор Глафира то и дело играет драматические роли. Но не только их. Например, она также изобразила Марью в фильме-сказке «Баба Яга спасает мир».

Полина Максимова

Многие зрители узнали Полину Максимову как гламурную блондинку из популярного сериала «Деффчонки». Однако в этом амплуа актриса надолго не застряла и попробовала себя в пронзительных драмах. К таковым относится лента «Без меня», в которой Полина сыграла переживающую уход любимого человека девушку. А в 2023 году артистка появилась в экранизации мультфильма «Чебурашка». Там она изобразила дочь Гены. Кстати, в этом материале вы найдете занятные факты о том, как снимали «Чебурашку».

Светлана Крючкова

За плечами Светланы Крючковой десятки ролей в фильмах и сериалах, включая легендарную комедийную драму "Большая перемена". В ней артистка сыграла влюбленную в своего учителя студентку вечерней школы Нелли Ледневу. Найдутся в фильмографии Крючковой и сказочные ленты. Например, "Дюймовочка". Там Светлана Николаевна сыграла, кто бы мог подумать, Жабу.

Светлана Иванова

Светлане Ивановой нередко доверяют играть сложные драматические роли, с чем она справляется на ура. Тому доказательством послужат проекты "Легенда № 17", "Поклонница", "Обоюдное согласие" и многие другие. Даже не верится, что такая серьезная актриса в свое время сыграла игрушку Пупсика в ленте "Сказка. Есть".

Паулина Андреева