12 положительных героев из наших любимых фильмов, которые бесят сильнее, чем сосед с перфоратором

Когда мы решаем пересмотреть любимый фильм юности, то настраиваемся отлично провести время. Однако порой наши ожидания не оправдываются: герои, которые некогда казались милыми добряками, начинают бесить до безумия. Остроумный парень оказывается просто хамом, хозяйственная мать семейства — домашним тираном, а любящая девушка — той еще тряпкой. Мы выяснили, какие положительные герои старых фильмов раздражают зрителей больше всего.

Катя — «Афоня»

По сравнению с непутевым Афоней наивная медсестра Катя кажется ангелом, сошедшим с небес. Однако некоторые зрители называют ее раздражающим персонажем. Да, помыслы девушки чисты, но, выражаясь грубо, Катя ведет себя как тряпка: она настойчиво преследует мужчину, игнорируя его незаинтересованность и прощая ему все дурные поступки. Чтобы спасти его своей любовью, так сказать. Но никому этих подвигов не надо, поэтому Афоня относится к Кате пренебрежительно и снисходит до нее лишь в момент глубокого отчаяния, когда рядом больше никого не осталось. Катя Снегирева — персонаж, который задуман вроде как небезразличный . Честно говоря, мне она неприятна. Назойливая деваха безо всякой гордости. © Mafioza / Kinopoisk

Честно говоря, мне она неприятна. Назойливая деваха безо всякой гордости. © Mafioza / Kinopoisk Признаюсь честно, меня пробил озноб на моменте, когда уехавший в глухую деревню мужчина увидел маячившую за спиной девчонку, как-то выследившую его... © Oks_Sonnikova / Kinopoisk

Надя — «Любовь и голуби»

© Любовь и голуби / Мосфильм Любовь Ерёменко 1 час назад А меня в этом фильме поразила другая черта Нади. Когда стало известно об измене мужа, она не поняла, что и для детей это тоже травма, начала их прессовать. Старшую даже упрекнула в неудавшейся личной жизни в городе - верх жестокосердия! - - Ответить

К самым раздражающим персонажам старого кино относится и Надя из культовой ленты «Любовь и голуби». Конечно, со стороны за такой эмоциональной женщиной понаблюдать занятно, но если представить себя членом ее семьи, становится уже не смешно. Ее взрывного характера боятся все домочадцы. Стоит им только сделать что-то ей наперекор (например, купить голубей), как тут же раздается сирена — ее крики. Прячься, кто может! И откуда взяться здоровой атмосфере в доме? Надя — типичная неуравновешенная женщина, постоянно пилящая своего мужа из-за всяких проблем. © Antikinohater / Kinopoisk

Надюха у меня вызывала раздражение. Все время орет. И не только на мужика, а на всех. Состояние истерии постоянное. © Екатерина Альжанова / Kinopoisk

Ипполит — «Ирония судьбы, или С легким паром!»

На фоне инфантильного Жени импозантный Ипполит кажется образцом надежности и мужественности. Также находятся зрители, которые считают, что главной героине следовало бы остаться с ним, а не с маменькиным сынком Лукашиным. Но, скорее всего, из двух зол Надя выбирала меньшее. Достаточно только внимательнее прислушаться к Ипполиту, чтобы понять, почему киногерой многих людей бесит. Он постоянно критикует свою невесту. То она «безалаберная», то «случившееся в доме соответствует ее характеру». Досталось даже приготовленной ею рыбе. Как он общался бы с женщиной после свадьбы, подумать страшно. Хамоватый собственник. © LoginZanayt / Kinopoisk

Ольга — «Служебный роман»

Наблюдая за солнечной Рыжовой, которая не сумела противиться вновь вспыхнувшим чувствам к Самохвалову, народ не мог не сопереживать. Но когда женщина начала руководствоваться девизом «Вижу цель, не вижу препятствий» и принялась, извините за выражение, клеиться к женатому мужику у него дома на глазах у законной супруги, то лишилась сочувствия многих зрителей и мигом перешла в ранг раздражающих персонажей. Увядающая Ольга Рыжова с головой погружается в воспоминания о былой юности и отношениях с амбициозным Юрой Самохваловым, который спустя 18 лет вновь влюбляет в себя несчастную женщину. Со временем отношение к этой паре менялось. Сначала Ольгу было жалко. Потом она раздражала своей навязчивостью и неумением трезво взглянуть на ситуацию. И не красят ее все эти «Юрий Григорьевич, а вы почему меня не приглашаете танцевать?» © Хорват / Kinopoisk

Катя — «Москва слезам не верит»

Если отбросить все эмоции, которые у нас вызывают ностальгические фильмы, и попробовать подойти к просмотру непредвзято, то многие «старые» киногерои предстают в новом свете. Взять, к примеру, Катерину из ленты «Москва слезам не верит». Героине хочется посоветовать полюбить себя, потому что самооценка у нее ниже плинтуса, раз пытается подстроиться под всех мужчин в своей жизни. Ради Рудика она до последнего поддерживает выдуманную легенду о своем богатстве, ради Володи долгое время мирится со статусом любовницы, а Гоше так вообще собирается вручить бразды правления своей жизнью «лишь на том основании, что он мужчина». Где же, Катерина, твой железный характер? Что-то прям не верится, чтобы такой кисель, в который она превращалась перед Рудольфом, чего-то смог потом добиться. © vk.brs / Kinopoisk

Андрей — «Осенний марафон»

В 1979 году, когда вышла кинокартина, мягкотелого Бузыкина было принято жалеть, ведь он казался таким милым добряком, чьим неумением сказать «нет» все вокруг пользовались. Но современных зрителей положительный герой старого фильма скорее бесит, чем умиляет. Потому что его желание всем угодить отравляло жизнь не только ему самому, но и близким людям: ложные надежды — так себе удовольствие. Пару слов о главном герое... Нет, одного хватит: тряпка. © ks95 / Kinopoisk

Аня — «Ты у меня одна»

Аню из ленты «Ты у меня одна» тоже надо было пожалеть. Ведь она годами безответно любила одного лишь Женю и готова была на все ради него, а он сперва подарил ей надежду, а потом предпочел остаться с женой. И сердце обливалось кровью, когда мы видели ее отчаяние при его словах «Я не люблю тебя!» Но болезненная одержимость молодой женщины, ее назойливость и опрометчивые поступки вызывают сейчас лишь раздражение и желание вызвать ей скорую помощь. А любит ли Аня? Мне почему-то постоянно казалось, что в ней нет никаких чувств, она просто придумала себе бога и поклонялась ему. В любом случае, я ее не понимаю. © July_F / Kinopoisk

Зося — «Школьный вальс»

К положительным героям старых фильмов, которые бесят, можно отнести и Зосю из «Школьного вальса». Если одни пользователи сети восхищаются этой гордой девушкой, не побоявшейся статуса матери-одиночки и сумевшей встать на ноги без чьей-либо помощи, то другие недоумевают: почему героиня даже не попыталась побороться за свое счастье рядом с любимым человеком, причем любимым взаимно? Да, Гоша испугался ответственности, будучи вчерашним школьником, но Зося даже не сообщила ему, что собирается оставить ребенка, и сожгла мосты, лишив молодого мужчину возможности принять участие в жизни собственного сына. Зося, претендующая на звание положительного героя фильма, представляет собой образ девушки, которая плывет по течению: не пытается бороться за любимого, не устраивает сцен, когда надо не просто кричать, а бить в колокола. «Как, ты ничего не знаешь?» — удивленно спрашивает она. Она, видимо, надеялась, что какой-нибудь добрый самаритянин просветит горе-папашку. Но сама девушка, конечно, особа гордая, упорно хранит молчание: а зачем ребенку отец, не правда ли? © A_i_s / Kinopoisk

Тоня — «Впервые замужем»

Как и Зося из «Школьного вальса», Тоня является матерью-одиночкой. Но если первой зрители предъявляют претензии за непомерную гордость, то вторая их раздражает излишней жертвенностью в угоду ребенку. Героиня совсем не думает о себе: она трудится не жалея сил, дабы исполнять капризы дочери, а также отказывается от отношений с мужчиной после детской истерики по этому поводу. И, как того и следовало ожидать, дочь свою мать ни в грош не ставит. Начинаешь смотреть такое вот кино, и поначалу даже жаль тебе героиню — вот как ее жизнь ломает да месит. Несправедливость, да и только! А потом дальше смотришь и все четче осознаешь: кто везет, на том и едут. И надо же, вместо прежнего сострадания едва ли не злоба появляется. От непонимания: как же можно такой рохлей-то быть? © Andron / Kinopoisk

Иван — «Курьер»

Иван — необычный персонаж, который вызывает у зрителей разные чувства. Пока одни восхищаются нестандартным мышлением парня и его любовью к провокациям, другие испытывают за героя испанский стыд — вспомнить только, как он выставлял на посмешище отца возлюбленной. Мы же скажем: шутки Ивана могут развеселить, только если они направлены не в вашу сторону. Этот «нестандартно мыслящий мальчик» просто закомплексованный хам. Мне весь фильм было стыдно за него, за его дурацкие шутки. Они либо злые, как с издевательским пением «Соловья», когда он откровенно пытается испортить людям праздник, либо неуместные, как с шуточной биографией, когда он отвлекает от дел взрослого человека. © violett13 / Kinopoisk

Поначалу Иван мне казался интересным персонажем. Но после просмотра я понял: Иван — это собирательный образ всего омерзительного, что может быть в человеке любого времени. И дело не в наглости, не в грубости или нахальстве. Дело в том, что этот человек — бессознательное животное, обреченное своим стремлением к хаосу нести страдания людям без какой-либо причины. © Radahn The Insane / Kinopoisk

Мэри Поппинс — «Мэри Поппинс, до свидания»

Если в детстве мы все обожали наблюдать за похождениями неугомонной няни, то сейчас некоторые зрители задаются вопросом: и за что ее так полюбили? «Элегантность сама от нее без ума?» Как бы не так! Героиня считает себя умнее всех и общается с окружающими не только надменно, но и грубо. Хороша леди, ничего не скажешь. Пожалуй, вот почему положительные персонажи фильмов иногда бесят во время очередного просмотра — раньше в силу возраста мы просто воспринимали их недостатки как достоинства, например, хамство путали с остроумием. В чем ее совершенство? Она появляется и тут же называет хамить. Дядю называет «Мистер Эй». На его вопрос, почему, она отвечает: «Потому что я так сказала». Мяснику в лавке хамит. На его комплимент «Вы сегодня хорошо выглядите» она отвечает: «Чего не скажешь о вас». Чему она научит девочек? Быть стервами, как и она? © N@T@W@ / Kinopoisk

Эта леди Мэри — ограниченная, самовлюбленная, жестокая хамка. Не будь у нее колдовских способностей, она была бы не опасна, и ее кто-нибудь обязательно поставил бы на место. А так она до сих пор искренне считает, что она — совершенство, а остальных людей вполне можно учить жизни и наказывать. © Фюльгья / Kinopoisk

Отец Настеньки — «Морозко»

Раз уж речь зашла о фильмах-сказах, грех не вспомнить, пожалуй, самого странного из героев старого кино. Мужчина так сильно пытался угодить властной жене, что плевал даже на благополучие собственной дочери. И каждый раз, когда он проявлял хоть какую-то волю, все заканчивалось его виноватым взглядом и фразой: «Молчу, молчу...» Не повезло Настеньке с родителем, больше добавить нечего. Отец Насти — тряпка, который не в силах сказать «нет» своей упивающейся властью жене. © Князь_Серебряный / Kinopoisk