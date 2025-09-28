15 случаев, когда «сделай сам» превратилось в «лучше бы не делал»

4 часа назад

Когда смотришь на ролики в интернете о «сделай сам», кажется, что всё просто: пара движений — и у тебя уже стильная полочка или уютная свечка. Но реальность всегда удивляет. Представляем вам работы 15 умельцев, чьё время точно не было потрачено зря. Потом есть что рассказать друзьям: «Это не провал, это инновация!»

«Установка на века и нет в дизайне слабых мест!⁠⁠»

«Кажется, я всё запорола. Помогите!»

  • Я сшила этот комбинезон оверсайз. Следовала инструкциям по выкройке, но, кажется, где-то просчиталась.

«Попробовала приготовить ежевичный пирог, а получился кусок говяжьего фарша с подозрительным соусом»

«Я сколотил стол!»

«Моя сестра уверяла, что умеет делать роллы»

  • Моя жена, когда впервые роллы делала, пыталась их по одному делать — резала лист на кусочек по ширине ролла и укладывала начинку. Несколько штук успела сделать, пока я не увидел. © rayanykt / Pikabu

«Сосед покрасил сиденье и крышку унитаза. Говорит, что так лучше. Хотя на самом деле вообще не лучше»


«Моя сестра постоянно рисует на продуктах и приклеивает на них искусственные ресницы»

Скрытая ванная комната за лестницей

«Жена закинула собачий лежак в сушку»

«Надо было проверить цвет краски»

Чертово_колёсико
22 часа назад

ну нет же, какие вы дурачки, в оригинале написано, что он покрасил ржавчину, а теперь нужно подобрать краску в тон к цвету дома

«Отличный результат»

«Подумал, что дыроколом можно пробить дырку в ремне. Идея так себе»

«Когда я вновь захочу расписать игрушку, покажите мне это фото»

«Новый уровень прокладки кабелей⁠⁠»

«Полный провал...»

Фото на превью st***cat / Reddit

Чертово_колёсико
22 часа назад

ну тоже мне - провал, так и состаритесь с синдромом самозванца, надо пробовать снова и снова, пока не получите приемлимый результат 😊

