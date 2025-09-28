15 случаев, когда «сделай сам» превратилось в «лучше бы не делал»
Когда смотришь на ролики в интернете о «сделай сам», кажется, что всё просто: пара движений — и у тебя уже стильная полочка или уютная свечка. Но реальность всегда удивляет. Представляем вам работы 15 умельцев, чьё время точно не было потрачено зря. Потом есть что рассказать друзьям: «Это не провал, это инновация!»
«Установка на века и нет в дизайне слабых мест!»
- Главное, чтобы из щелей не дуло! © meteorolog12 / Pikabu
«Кажется, я всё запорола. Помогите!»
- Я сшила этот комбинезон оверсайз. Следовала инструкциям по выкройке, но, кажется, где-то просчиталась.
«Попробовала приготовить ежевичный пирог, а получился кусок говяжьего фарша с подозрительным соусом»
- Это должно войти в список кулинарных преступлений. © no-womans-land13 / Reddit
«Я сколотил стол!»
«Моя сестра уверяла, что умеет делать роллы»
Я бы съела кусочки лосося, которые лежат на тарелочке слева, без всяких роллов.
- Моя жена, когда впервые роллы делала, пыталась их по одному делать — резала лист на кусочек по ширине ролла и укладывала начинку. Несколько штук успела сделать, пока я не увидел. © rayanykt / Pikabu
«Сосед покрасил сиденье и крышку унитаза. Говорит, что так лучше. Хотя на самом деле вообще не лучше»
Такое впечатление, что крышка от одного комплекта, а сиденье - от другого.
- Интересно другое — зачем в туалете паззл? © johnnyjonnyjonjon / Reddit
- Целых 1000 деталей? Пора менять диету. © No_Worse_For_Wear / Reddit
«Моя сестра постоянно рисует на продуктах и приклеивает на них искусственные ресницы»
Скрытая ванная комната за лестницей
«Жена закинула собачий лежак в сушку»
- Теперь сушилка — это домик для вашей собаки © Lord_Scrouncherson / Reddit
- Один из тех моментов, когда ты слышишь: «Мамочка, я сама всё постирала!» © Aversiel / Reddit
«Надо было проверить цвет краски»
ну нет же, какие вы дурачки, в оригинале написано, что он покрасил ржавчину, а теперь нужно подобрать краску в тон к цвету дома
«Отличный результат»
«Подумал, что дыроколом можно пробить дырку в ремне. Идея так себе»
«Когда я вновь захочу расписать игрушку, покажите мне это фото»
«Новый уровень прокладки кабелей»
«Полный провал...»
Глянула, подумала "хороший бюстик", т.к. сиденье стула приняла за крутые бока.
Пригляделась, штанишки!
Не будем на этом останавливаться! Представляем вашему вниманию работы других гениев, которые повторить в точности не получится:
Комментарии
ну тоже мне - провал, так и состаритесь с синдромом самозванца, надо пробовать снова и снова, пока не получите приемлимый результат 😊