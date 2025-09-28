15 случаев, когда «сделай сам» превратилось в «лучше бы не делал»

Когда смотришь на ролики в интернете о «сделай сам», кажется, что всё просто: пара движений — и у тебя уже стильная полочка или уютная свечка. Но реальность всегда удивляет. Представляем вам работы 15 умельцев, чьё время точно не было потрачено зря. Потом есть что рассказать друзьям: «Это не провал, это инновация!»