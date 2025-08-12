14 хитростей от проводников и опытных путешественников, благодаря которым даже поездка в плацкарте будет приятной

«не растерялась и пошла в станционный домик, там меня расспросили, напоили чаем и посадили на товарняк, идущий в нужную сторону»

В студенчестве с несколькими друзьями-ролевиками ездили в один лес за городом на Большие Битвы. Однажды заплутали, вышли не на ту тропку и опоздали на последнюю электричку в город.

Не растерялись и пошли в станционный домик (две станции электрички, в т.ч. по дороге у нас был ж/д мост через довольно широкую речку), но нас там не посадили на товарняк, следовавший в нужную сторону, а просто уложили спать и разбудили минут за 20 до первой электрички в город.

Короче, схема рабочая, подтверждаю.