"Когда вы покупаете билет, места лучше выбирать где-то между серединой вагона и купе проводника" - это если нормальный выбор места есть.
14 хитростей от проводников и опытных путешественников, благодаря которым даже поездка в плацкарте будет приятной
Проводники видят и знают гораздо больше, чем мы думаем. Вы когда-нибудь задумывались, как они умудряются оставаться бодрыми, собранными и доброжелательными даже в самых долгих рейсах? У проводников есть свои маленькие хитрости, которые охотно заимствуют бывалые путешественники. Эти секреты помогают делать поездку максимально комфортной. Некоторые из них такие простые, что вы удивитесь, почему раньше не догадались сами!
- Когда вы покупаете билет, места лучше выбирать где-то между серединой вагона и купе проводника. Так вы будете реже слышать проходящих мимо в туалет пассажиров и вам не придется нести кипяток через весь вагон. © German Solomin / YouTube
- Если переживаете за сохранность багажа, возьмите с собой велосипедный замок, чтобы можно было пристегнуть багаж к нижней полке. Это поможет вам расслабиться и наслаждаться поездкой без лишних забот.
- Чтобы спокойно заснуть в плацкартном вагоне, нужно просто натянуть простынь вокруг своего места как шторку. © German Solomin / YouTube
- Я всегда беру из дома наволочку, чтобы спать в поезде на чистом белье. А на обратном пути она превращается в мешок для грязного белья. © NinjaCatWV / Reddit
- Хорошие отношения с персоналом поезда могут помочь во многих ситуациях. Ведь проводник может как сделать вашу поездку запоминающейся, так и испортить ее. Кроме того, дружелюбные сотрудники сообщат, когда на следующей остановке будет достаточно времени, чтобы выйти и прогуляться, а также будут держать вас в курсе, сколько времени осталось до вашей остановки.
- Я всегда покупаю проводникам коробку шоколадных конфет. Вы даже не представляете, как это их радует! Количество того внимания, что я получаю взамен, намного превышает стоимость этих конфет! © No-Excitement-9579 / Reddit
- Если у вас вдруг разрядились все гаджеты и заняться абсолютно нечем, вы можете попросить у проводника шашки. А если вам повезет, то в арсенале будут еще шахматы и домино. © German Solomin / YouTube
- Ехала на нижней боковушке, а бабулька с верхней хотела, чтобы я уступила ей место. Я отказала. Просыпаюсь ночью от того, что мне неудобно. Смотрю — в ногах сидит она! Неподвижно так и глядит прямо на меня. Как я перепугалась! А потом разбудила проводницу и вопрос был очень быстро решен. Кто какое место купил, на том и спал. © zayatslive / YouTube
«Я всегда покупаю проводникам коробку шоколадных конфет.» Во оригинале речь шла про flight attendants, есичо
- Если вы забыли важные вещи на маршруте дальнего следования, сразу звоните на следующую станцию дежурному. Так мне вернули мой рюкзак в целости и сохранности. Мне еще проводница рассказала, как искали плюшевую игрушку в постельном белье, они к такому относятся внимательно и ответственно. © silver7tr / YouTube
- Если между перроном и поездом есть зазор, не торопитесь прыгать через него на станции, а дождитесь, пока проводник установит специальный мостик. © German Solomin / YouTube
- Если на промежуточной станции вы случайно отстанете от поезда, не стоит тратиться на такси, чтобы догнать состав. Можно просто обратиться к работнику станции и он вам подскажет, что делать. Например, вы переоформите документы и вас заберет следующий поезд в том же направлении. © German Solomin / YouTube
- Как-то раз меня ссадили с поезда не на моей станции. Я поняла, что вышла не там, когда поезд уже усвистел. Холодно, ночь на дворе. Но я не растерялась и пошла в станционный домик, там меня расспросили, напоили чаем и посадили на товарняк, идущий в нужную сторону. © lilinaru3221 / YouTube
- Скорей всего в вашем поезде есть как минимум один душ, он находится в штабном вагоне. Спросите об этом у проводника. © German Solomin / YouTube
- Из титана (вагонный кипятильник) вы всегда можете набрать кипяченой воды. Даже если оттуда течет холодная, значит, она просто остыла. Этот прибор устроен так, что из крана просто не может течь сырая вода. © German Solomin / YouTube
Поездки на поезде, безусловно, полны событий, и не всегда вам в них гарантирован спокойный сон. Зато вы обязательно познакомитесь с разными замечательными людьми и у вас появится куча дорожных историй, как у героев этих статей:
Комментарии
Кошмар моего детства: выходим из поезда на станции ноги размять ... И поезд уезжает без нас... Даже сон такой помню. Проснулись от своего рева
Впечатление, что aвтор статьи сам на поезде никогда не ездил. :)
«не растерялась и пошла в станционный домик, там меня расспросили, напоили чаем и посадили на товарняк, идущий в нужную сторону»
В студенчестве с несколькими друзьями-ролевиками ездили в один лес за городом на Большие Битвы. Однажды заплутали, вышли не на ту тропку и опоздали на последнюю электричку в город.
Не растерялись и пошли в станционный домик (две станции электрички, в т.ч. по дороге у нас был ж/д мост через довольно широкую речку), но нас там не посадили на товарняк, следовавший в нужную сторону, а просто уложили спать и разбудили минут за 20 до первой электрички в город.
Короче, схема рабочая, подтверждаю.
Нас тоже как-то не на той станции высадили. Родители, мы с братом ещё мелкие, какая-то глухая станция, но как-то быстро вопрос решили - посадили в следующий проходящий поезд до нашей станции. Что запомнилось, что в том поезде соседи по купе нам продуктов с собой дали, какие-то консервы, хотя там ехали, наверное, минут 30-40.