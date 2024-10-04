Почему-то истории про свекровей всегда негативные. А тёщи и мамы всегда поддерживают родителей в отношении воспитания и общения с внуками?
17 бабушек и дедушек, с которыми родня уж точно не соскучится
Семья
2 часа назад
Бабушки и дедушки — это, конечно, помощь в воспитании детей. Есть с кем оставить ребенка, чтобы хоть немного отдохнуть и потратить время на себя любимых. Однако порой такие посиделки с внуками заканчиваются непредсказуемо.
А в бонусе вас ждет доказательство того, что между дедушками и внуками свои, очень особые отношения.
- Свекровь считает моего сына гением, и это большая проблема. Когда в годик он называл знакомых людей по имени, она осознала, что это настоящий вундеркинд и нужно в него вкладываться. Сейчас ему три года, он умеет все то же самое, что умеют его одногодки, это обычный нормальный ребенок, но свекрови этого мало. Ей кажется, что он уже должен уметь и читать, и писать, и декламировать старую поэзию, поэтому она хочет перевести его в какой-то садик для одаренных детей. Я люблю и, разумеется, считаю своего сына самым лучшим, но всячески борюсь со свекровью, потому что я хотела бы вырастить не гения, а счастливого человека. © Мамдаринка / VK
- У сына была жуткая сыпь от подгузников. Мы советовались с педиатром, надевали на него тканевые подгузники и довольно рано начали приучать к горшку. Сейчас ему 3, он ходит в горшок, «неожиданности» случаются очень редко. Но вот свекровь все время ноет, что он еще ребенок и ему нужно носить подгузники. Как-то раз оставила ей внука на пару часов. А когда забрала, сын начал снова жаловаться на зуд. Я не понимала, что случилось, а вечером, пока купала его, увидела подгузник! А свекровь на это ответила, мол, мы ошибаемся в воспитании, он еще ребенок, ему рано на горшок ходить. Мы с мужем решили, что больше свекровь за внуком присматривать не будет. © ThrwayMILDiaper / Reddit
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- У моих дочек темные кудрявые волосы. Так как у детей свекрови были прямые волосы, у нее плохо получается заплетать косы моим девочкам. Я упорно прошу ее этого не делать, потому что приходится переплетать, да и девочки жалуются, что им больно. Но у свекрови какое-то свое соревнование с моей мамой. Причем, она не пытается научиться, а просто делает по-своему. В итоге я запретила ей прикасаться к волосам дочерей, а та перед остальными родственниками выставила меня виноватой. © Unknown author / Reddit
- С появлением дочки у свекрови появилась навязчивая идея, что мы неправильно ухаживаем за ребенком. Много раз я пыталась деликатно до нее донести, что многие методы давно устарели, а некоторые даже могут нанести вред, что я регулярно консультируюсь с педиатром. Но нет же, заявляется к нам домой без приглашения и начинает наводить свои порядки. То пыталась пупок залить зеленкой, то искупать ребенка в воде с марганцовкой, то запеленать, то «капни молочка в нос от козявок». Но апогеем моей злости стала ситуация, когда мы с мужем взяли ее с собой за покупками, и она заорала мне вслед на весь торговый центр, чтобы я не забыла помыть руки после туалета. Я на грани нервного срыва. © Палата № 6 / VK
- Свекровь всегда была равнодушна к внуку. Когда родилась внучка, она оттаяла. Стала чаще приезжать, сидела с малышкой. Я этому значения не придавала. Но однажды приехала сестра свекрови — тетя Галя. Заночевала у нас. Сидит тетя Галя утром, чай пьет. Смотрю, а на ней лица нет. Спрашиваю, мол, что случилось. Она мне говорит: «Аккуратнее будь, когда муж в командировки уезжает». Рассказала целую историю. Как-то раз свекровь ей поведала потрясающий план: когда мой муж будет в командировке, подбросить «улики любовника». Затем последует развод, а внучку она через суд заберет. И будет счастливая семья: сын, мама и «внучка».
Я сразу вызвала мастера, замок сменили. Рассказала мужу, тот не поверил. Но мне все равно тревожно. © Подслушано / VK
Омг, что за бред печатают? Как один, все свекрови сумасшедшие. Я не свекровь, но не понимаю, зачем все эти гнусные истории собраны против свекровей?
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- Свекровь по телефону елейным голоском щебетала: «Привезите на дачу внучку, пусть ребенок ягод поест, на солнце побудет, и вы отдохнете». Привезли. Созванивалась с дочкой каждый день, все хорошо было. Через неделю муж привез ребенка домой, я смотрю, а она в косынке. Снимаю, а там волос нет. Дочка лысая! Меня трясет, несусь на дачу. Приезжаю и сразу с порога спрашиваю, мол, что за дела. А свекровь на полном серьезе заявляет: «Так у нее три волосинки в шесть рядов, пух какой-то, а не волосы, я утром аккуратно сбрила, теперь густые пойдут». Я ругалась на нее так, что та в слезах убежала в дом и закрылась.
Дочка стала гулять в кепке, в лагере дети ее обижали. Пришлось забрать через 3 дня. Дочь плакала, когда смотрелась в зеркало. У меня разрывалось сердце. К школе пришлось заказать дорогой парик из натуральных волос. Больше свекровь ребенка не увидит. © Подслушано / VK
- Дочь впервые решилась на то, чтобы оставить на меня мою же внучку. Сказала, что это всего на один день, не больше. Мол, они с мужем решат все свои дела на работе и сразу же приедут за доченькой. Она так переживала, волновалась и не находила себе места, что успела нагрузить и меня. Оставила целый список правил и информации, что и как мне делать. Если что, я педагог по образованию, со стажем больше 20 лет в школе, да еще и с дочкой старшего сына постоянно сижу. Но дочь говорит, что это все не считается: «Это тебе не школа, вдруг не уследишь, мам!» © Палата № 6 / VK
- Мой новорожденный ребенок не мог успокоиться, и свекровь посоветовала напоить его водой. Я отказалась. Сегодня я попросила ее приглядеть за ним. А когда вернулась, оказалось, что свекровь-таки дала малышу воду. Пришлось поехать в больницу. Ничего серьезного, но врачи сказали, что ему сложно переваривать воду. © chateaudechelsea / Reddit
- Свекровь постоянно пытается накормить мою 2,5-летнюю дочь. Даже если мы говорим, что та уже ела. Как-то раз, дочь забежала ко мне в спальню, и сказала: «Бабушка давала мне йогурт и печенье». А потом, вероятно, повторила слова свекрови: «Тс-с-с не говори маме». Я пошла разбираться, но свекровь такая, мол, нет, ничего я ей не давала. Похоже они просили дочурку лгать мне о «дополнительном» перекусе. В итоге, муж однажды сорвался, поругался с матерью на этот счет. И я вот не знаю, что в такой ситуации делать. © Lookatthatmoon / Reddit
- Перестала общаться с матерью. В детстве она заставляла меня есть, а во взрослом возрасте я познала все прелести расстройства пищевого поведения. Еле как с психологом наладила питание. Родилась дочь, мама вначале терпела, потом начала свои закидоны: приносить жирные беляши, переваренные овощи, процеженный через марлю яблочный сок. Требовала все это съедать. Я выбрасывала, питание у нас другое, налаженное.
Однажды мама пришла в гости, я работала в соседней комнате и услышала, как она сказала обедавшей дочери классическое: «Пока не доешь — не встанешь». И меня как подменили, я начала орать на нее, напугала ребенка, сказала, что если еще хоть раз слово о еде скажет, то внучку больше не увидит. Так в итоге мама обиделась на меня и ушла, с тех пор не общаемся. © Подслушано / VK
- Трехлетний сын стал плохо есть. Еле как удавалось уговорить на кашу и сосиски. Я уже думала идти на осмотр к врачу, как вдруг свекровь заявляет, что вот у нее-то дома внук прекрасно ест, перекусывает фруктами. Решила проверить. Захожу, смотрю, а там на столе жареное мясо в специях, картошка, соленые огурцы и помидоры, целая банка сгущенки и шоколадный торт. Я в шоке, потому что на праздники свекровь обычно готовит домашнюю вкусную низкокалорийную еду. Спросила, зачем давать такое трехлетнему ребенку, а она в ответ: «Ну ему же хочется». © Мамдаринка / VK
Сгущенка и торт это уже перебор, а вот мясо даже со специями лучше, чем сосиски
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- Меня в последнее время пугает моя мама. Она стала третировать моего старшего сына в угоду капризам младшей дочки. Раньше за ней такого не водилось, но в последнее время она постоянно внука прессует: «Уступи, отдай ей, ты же старше, она же маленькая». Когда я дома, то вмешиваюсь. Так мама прижмет внучку к себе и вместе с ней рыдает, что я «малечку» не люблю.
Муж у меня вспыльчивый, запретил ей приходить. Мне тяжело, я вижу, как мама страдает, но пришлось мужа поддержать, потому что мне дороже психическое здоровье моих детей. Они у меня живут дружно, но после того, что натворила мама, стали постоянно ссориться, а дочка нам с мужем все время истерики закатывает, обвиняет в том, что ее не любят. © Подслушано / VK
- Ходили с мужем, ребенком и свекровью в парк развлечений. Я сказала, что ребенка поить напитком со сливочным маслом запрещено. Но только я отворачивалась на секунду, так свекровь упорно пыталась напоить малыша этой гадостью. Причем мои замечания она буквально пропускала мимо ушей. Так повторилось несколько раз, пока муж не сказал: «Хватит!» Его мать такая, мол, почему нельзя-то? На что муж резко ответил: «Потому что я так сказал». А потом выкинул напиток. В итоге повисло неловкое молчание. А я до сих пор не могу понять, почему она совершенно не слышит меня. © ThrowRAThrowRA90 / Reddit
- Гостила как-то у бабушки с дедушкой в деревне. По собственной неосторожности разбила любимое блюдце бабушки. Оно было из дорогого сервиза. Естественно, бабуля меня ругала, я даже в углу немного стояла. Дедушке это не понравилось, через несколько дней он взял весь сервиз, мы вместе пошли в лес, где я могла разбить все, что хотела. Дедушка тогда получил по полной от бабушки, но ему было важно, чтобы внучка осталась довольной. © Карамель / VK
- Воспитываю дочь без мужа , он умер. Остались кредиты, я впахивала, как не в себя. С дочерью помогала мама мужа, которая во внучке души не чаяла. Через 6 лет я выплатила кредиты, стала больше времени уделять ребенку. Но бабушка поняла, что для дочери она теперь не номер 1, и начала ту настраивать против меня. Я говорю дочке учиться, а свекровь щебечет, что она и так умная, может отдохнуть. Я говорю, что 2 шоколадки за раз — это перебор, а свекровь еще третью подсунет. И на таком контрасте дочь стала лучше относиться к бабушке, а в 16 и вовсе ушла к той жить. Я это восприняла болезненно, но решила занять себя работой. Уехала в другую страну, пошла работать сиделкой. Дочь почти не звонила, а даже когда я пыталась поговорить, сливалась. А тут недавно звонит, ревет: на носу экзамены, она опомнилась, но поздно, ничего не получается. Орет, обвиняет меня, денег требует, репетиторов. Вот вроде и жалко их, а вроде — каждый кузнец своего счастья. © Палата № 6 / VK
- Оставили ребенка свекрови, но отъехать не успели, сидели в машине с мужем и спорили. И тут вдруг замечаем, что та выходит с ребенком, садится в свою машину на водительское кресло, внука сажает к себе на колени и заводит машину. Она нас не видела, я кричу ей: «Остановитесь сейчас же!» А свекровь такая, мол, ой, вы еще не уехали. Я выскакиваю из машины, хватаю ребенка. Та начинает ныть, что они едут недалеко и у нее на коленях ребенку ничего не будет. Но я непреклонна — больше доверять ребенка ей не стану. © beepincheech / Reddit
- Оставила 4-летнего сына со свекровью. Звонит мне ближе к вечеру и говорит, что она его потеряла. Полжизни пролетело у меня перед глазами, ехать до них долго. Свекровь трубку больше не берет. Дозвонилась до соседки, та побежала искать. Вскоре перезванивает. Оказалось, что сыну надоело гулять, и решил он пойти в магазин. Взял сок, а денег не было, вот продавец и начала выяснять, что происходит. В этот момент подоспела бабушка и вернула беглеца в свои покои. Обескуражена беспечностью свекрови. © Мамдаринка / VK
Бонус: дедушки и внуки — это отдельный вид прекрасного
- Тесть узнал, что у нас с его дочкой будет ребенок, его первый внук. Поздравил нас, а потом серьезно сказал: «Пора» - и ушел. Мы так и не поняли куда он, списали на чудачества. И вот выходим из подъезда - а там тесть. Он отчаянно рубился в шахматы в компании дедов, которые, кажется, в любую погоду всегда играют там. Я спросил у него: «Что ж вы так внезапно ушли-то?», на что ответ: «Не терпелось приступить к дедовским делам». Интересно, что у него там еще в списке этих «дедовских дел»? © Палата №6 / VK
- Мой дед был главным инженером на заводе. Всю жизнь трудился, без отпусков и больничных. Сколько я себя помню, дед часто возился с какими-то бумагами. И вот в день моего 18-летия дед на общем празднике дарит мне документы на квартиру! И тут остальные 5 внуков вдруг получают такие же документы на квартиру! Мы в шоке, родители в шоке, а дед торжественно объявляет, что его долг выполнен. И теперь они с бабушкой переезжают в деревню на юге страны. Не знаю, как он смог своими бумагами заработать аж на шесть квартир, но очень благодарен дедушке за это, и очень ценю его вклад в нашу жизнь. © Палата №6 / VK
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