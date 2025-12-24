16 елок, которые покажут — в украшениях нет правил, главное с — душой

Когда душа требует праздника, а стандартная ель из супермаркета наводит тоску, в ход идет все: старые шары, игрушечные медвежата и даже стекло весом в пару тонн. Оказывается, чтобы создать новогоднюю сказку, не обязательно идти в лес — достаточно заглянуть на балкон или в гараж. Посмотрите, на что способны люди ради того самого «новогоднего настроения».