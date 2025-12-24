16 елок, которые покажут — в украшениях нет правил, главное с — душой

47 минут назад
16 елок, которые покажут — в украшениях нет правил, главное с — душой

Когда душа требует праздника, а стандартная ель из супермаркета наводит тоску, в ход идет все: старые шары, игрушечные медвежата и даже стекло весом в пару тонн. Оказывается, чтобы создать новогоднюю сказку, не обязательно идти в лес — достаточно заглянуть на балкон или в гараж. Посмотрите, на что способны люди ради того самого «новогоднего настроения».

«В этом году елку организовал из того, что было под рукой. А именно из кошачьей лежанки

«Полвека я не представлял Рождество без запаха хвои. Но в этом году изменил традиции и нашел не менее крутую альтернативу»

Драконятина
1 день назад

Для лл: стеклянный стеллаж, игрушки стоят на полках и висят, зацепленные за гирлянду.

-
-
Ответить

«Жена захотела необычную елку, и я без раздумий взялся за дело. Кажется вышло неплохо»

«30 лет можжевельнику — мой ровесник. Живет на балконе, на Новый год используется как елка»

«Уже второй год на работе делаем подвесную елку из шариков»

«Решили добавить предновогоднего настроения на рабочем месте»

«Запилил на работе. Вес пара тонн»

«4 часа ушло на „монтаж“ шаров к потолочной плитке»

«Новый год приближается, а елки нет. Большая елка занимает много места. Не нашли искусственную елку, которая складывается так, как надо и сделали такую сами»

«Мне подарили украшения 1940-х годов, принадлежавшие моей прабабушке. Я решил украсить свою елку в стиле 40-х»

«Закончил вчера вечером. Выглядит так хорошо в солнечном свете»

«Это сделано в память о жене»

Julia
1 день назад

Пояснение не помешало бы. Она домики мастерила? Придумала название улицы?

-
-
Ответить

«Первое Рождество с моей женой. У нее никогда не было красивой елки, и мы осуществили ее мечту»

«Не слишком ли много мишек?»

«Моя елка в прошлом году»

«Моя елка в стиле Золушки»

  • Биббиди-боббиди-бу! Это потрясающе. Похоже на волшебный вихрь крестной феи. © Disastrous-Sir4501 / Reddit

Фото на превью ynna1110 / Reddit

