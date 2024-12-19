20+ фото, которые напомнят нам о том, что Новый год не за горами

Фотоподборки
23 часа назад

Подготовка к Новому году иногда дарит больше эмоций, чем сами праздничные дни. До зимних каникул остается совсем немного, и самое волшебное время уже близко. Мы собрали для вас фотографии от пользователей, которые помогут ощутить приближение праздника, зарядиться хорошим настроением и вдохновиться атмосферой волшебства.

«Мама связала для нашего Бибиши шапочку, чтобы он не замерз во время новогодних прогулок»

«В этом году у родителей наряжали елку только старыми игрушками, многим из которых больше 50 лет. В восторге были все три поколения, собравшиеся вместе»

«Моя попытка приготовить рождественское печенье»

«29-го декабря повесила на этаже коробочку с конфетами. Первые дни конфеты убывали. Досыпала. А потом не поверила своим глазам. В коробку положили сладости»

Шуршилла
16 часов назад

Конфеты из подъезда для самых смелых соседей, которые не верят ни в возможность сожрать просрочку, ни в существование психов, способных натолкать в конфетку отравы. Как говорится, безумству храбрых - венки со скидкой...

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«Я помнил об этом все 48 лет! Залезаю в кладовку, достаю из самого дальнего угла коробку, сдуваю пыль, развязываю бантик и... вуаля!»

«Бесценные сокровища. Когда гирлянда перегорала — было горе. Приходилось вкручивать лампочки от карманного фонарика. Но все равно было волшебно»

«Мне кажется, кое-то влюбился в мое рождественское украшение»

Nati Ja
19 часов назад

Вы разрешите с Вами познакомиться? Я пригласить хочу нааа танец Вас и только Вас...

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«Первое Рождество с нашим Чито»

«Первый снег в этом году. Рождественское настроение активировано»

Bukashka
3 дня назад

Ёлки здорового человека. Когда уже у нас будут такие продавать? А не то, что сейчас три палки в шесть рядов по цене сбитого Боинга.

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«Рождественский пирог. Только что из духовки»

«Новая татушка»

«Мы с мужем всегда стараемся выбрать то самое дерево, которое никто не захочет забирать домой. В комплекте с мини-лесорубом»

«Мой муж пробудил во мне дух Рождества, украсив дом гирляндами»

«Моя жена — невероятная. В этом году она решила создать что-то вроде „Рождественского леса“, и я просто в восторге!»

«Мы купили это стеклянное украшение на распродаже»

«Сшила это рождественское платье в стиле 1850-х годов»

«Рождественская елка на крыше Феррари»

Alex Zero
22 часа назад

А сторож в багажнике... Потому что с собой было только мачете, а лопату не взяли.

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«Мой красавчик ждет Деда Мороза в стильном свитере»

«Бабуля на Рождество, примерно 1960-е годы»

«Последний штрих»

«Наша повариха в школьной столовой сделала эту рождественскую композицию своими руками»

Еще больше новогоднего настроения в наших статьях:

Фото на превью gLong / Pikabu

Комментарии

Уведомления
Lilit313
21 час назад

Шикарная статья,и правда настроение заиграло новыми красками.Спасибо автору.
Дорогому сообществу комментаторов мое искреннее восхищение,с вами ресурс меняется к лучшему) а когда обратно меняется к худшему -с вами интересно пообщаться. С наступающим!🍸🍸

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Ёжик в авокадо
14 часов назад

У нас снег, снег, очень много снега! Зиму я не оч люблю, но за такую сказочную пушистость и красоту можно многое простить) Всех с наступающим, хорошего новогоднего настроения!

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