20+ фото, которые напомнят нам о том, что Новый год не за горами
Подготовка к Новому году иногда дарит больше эмоций, чем сами праздничные дни. До зимних каникул остается совсем немного, и самое волшебное время уже близко. Мы собрали для вас фотографии от пользователей, которые помогут ощутить приближение праздника, зарядиться хорошим настроением и вдохновиться атмосферой волшебства.
«Мама связала для нашего Бибиши шапочку, чтобы он не замерз во время новогодних прогулок»
«В этом году у родителей наряжали елку только старыми игрушками, многим из которых больше 50 лет. В восторге были все три поколения, собравшиеся вместе»
«Моя попытка приготовить рождественское печенье»
«29-го декабря повесила на этаже коробочку с конфетами. Первые дни конфеты убывали. Досыпала. А потом не поверила своим глазам. В коробку положили сладости»
Конфеты из подъезда для самых смелых соседей, которые не верят ни в возможность сожрать просрочку, ни в существование психов, способных натолкать в конфетку отравы. Как говорится, безумству храбрых - венки со скидкой...
«Я помнил об этом все 48 лет! Залезаю в кладовку, достаю из самого дальнего угла коробку, сдуваю пыль, развязываю бантик и... вуаля!»
«Бесценные сокровища. Когда гирлянда перегорала — было горе. Приходилось вкручивать лампочки от карманного фонарика. Но все равно было волшебно»
«Мне кажется, кое-то влюбился в мое рождественское украшение»
Вы разрешите с Вами познакомиться? Я пригласить хочу нааа танец Вас и только Вас...
- Ну прямо как в диснеевском мультике! © trickster2008 / Reddit
«Первое Рождество с нашим Чито»
«Первый снег в этом году. Рождественское настроение активировано»
Ёлки здорового человека. Когда уже у нас будут такие продавать? А не то, что сейчас три палки в шесть рядов по цене сбитого Боинга.
«Рождественский пирог. Только что из духовки»
«Новая татушка»
«Мы с мужем всегда стараемся выбрать то самое дерево, которое никто не захочет забирать домой. В комплекте с мини-лесорубом»
«Мой муж пробудил во мне дух Рождества, украсив дом гирляндами»
Как говорится:"В новогоднем убранстве главное во время остановиться"!)))
«Моя жена — невероятная. В этом году она решила создать что-то вроде „Рождественского леса“, и я просто в восторге!»
«Мы купили это стеклянное украшение на распродаже»
«Сшила это рождественское платье в стиле 1850-х годов»
«Рождественская елка на крыше Феррари»
А сторож в багажнике... Потому что с собой было только мачете, а лопату не взяли.
«Мой красавчик ждет Деда Мороза в стильном свитере»
«Бабуля на Рождество, примерно 1960-е годы»
«Последний штрих»
«Наша повариха в школьной столовой сделала эту рождественскую композицию своими руками»
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Комментарии
Шикарная статья,и правда настроение заиграло новыми красками.Спасибо автору.
Дорогому сообществу комментаторов мое искреннее восхищение,с вами ресурс меняется к лучшему) а когда обратно меняется к худшему -с вами интересно пообщаться. С наступающим!🍸🍸
У нас снег, снег, очень много снега! Зиму я не оч люблю, но за такую сказочную пушистость и красоту можно многое простить) Всех с наступающим, хорошего новогоднего настроения!