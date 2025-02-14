9 стильных способов бюджетно освежить кухню

Все мы хотим жить в удобстве и комфорте, но не всегда у нас есть силы и средства на ремонт и масштабные переделки интерьера. И тогда на помощь приходят небольшие хитрости, которые помогают сделать наш любимый дом уютным и симпатичным. Перечисляем несколько таких лайфхаков для вас.

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Отбелите пожелтевший пластик

Svetlana 2 дня назад А не надо дешевку покупать и ничего не пожелтеет.

"Скупой платит дважды". - - Ответить

Пластиковые кнопки выключателей, заглушки подоконников, части бытовой техники и другие детали из пластика со временем могут пожелтеть. Выглядит это не очень эстетично. Но вы можете убрать этот налет времени с помощью перекиси водорода и силы солнца. Достаточно снять детали, отмыть их с помощью моющего средства и зубной щетки, погрузить в перекись и оставить на солнце — они побелеют! Точную инструкцию можно найти в интернете.

Обратите внимание на кухонные принадлежности в открытом доступе

Дизайнеры часто упоминают «визуальный шум» — нагромождение разномастных предметов, которые создают ощущение беспорядка в помещении. Даже если в кухне прибрано, разноцветные бутылки, банки, губки, щетки и вырвиглазные полотенца заставляют нас чувствовать дисгармонию.

Зелёный бургер 1 час назад заставляют нас чувствовать дисгармонию.

меня не заставляют

этот ваш "визуальный шум" в одну топку к коучам - - Ответить

Если для вас это важный момент, то лучше убрать за дверцы шкафчиков все, что возможно, оставив на виду только самое необходимое. Постарайтесь не смешивать слишком много цветов, выбрав определенную цветовую палитру и стиль, и замените кухонные мелочи на те, что выглядят гармонично и современно. Купите специальный диспенсер для моющего средства, симпатичные банки для сахара и круп и сгруппируйте на подносах или в контейнерах разные мелочи, чтобы они не выглядели разрозненно. А разделочные доски и ложки из дерева с красивой фактурой не только пригодятся при готовке, но и послужат прекрасным декором.

Возьмите напрокат пароочиститель

A_n_s_y 1 час назад Пароочиститель вещь хорошая, но, увы не панацея. Без бытовой химии все равно никак. - - Ответить

Не все стыки на кафельной плитке, детали бытовой техники или щели на решетках вентиляции можно эффективно отмыть. И тут на помощь может прийти пароочиститель. Он очистит то, что не под силу губкам и тряпкам: пригоревшую грязь в духовке, старый жир, пятна, накипь, минеральные отложения и т.д. К тому же вместо бытовой химии действующее вещество здесь — горячий пар. Если вы не хотите покупать этот девайс, возьмите его напрокат.

Добавьте освещения

Одной люстры под потолком для освещения кухни может быть маловато. Дизайнеры советуют подумать над различными сценариями освещения - неярким теплым вечерним для романтического ужина или ярким холодным - в случае, когда необходима уборка, и нужно разглядеть каждую пылинку. Подвесной светильник над столом добавит уюта семейным трапезам, а подсветка над кухонной столешницей сделает удобным приготовление блюд. Если освещение зоны готовки у вас изначально не предусмотрено, можно решить проблему с помощью светодиодной ленты, наклеенной под кухонными шкафчиками. Если у вас шкафчики со стеклянными фасадами, их тоже можно красиво подсветить изнутри.

Обновите текстиль

Владимир Фролов 1 день назад Текстиль и там и там самое оно. Видно же, что интерьеры разные - - Ответить

Текстиль, такой как полотенца и прихватки, как правило, находится на виду, и вполне может сыграть с общим видом кухни злую шутку, если он слишком яркий или аляповатый. Но стоит заменить его на более стильный и соотвествующий обстановке, как кухня заиграет новыми красками. А стоят такие вещи совсем недорого.

Поставьте в кухне растения

Растения в стильных горшках на подоконниках, открытых полках или на специальных подставках, могут изменить интерьер в лучшую сторону. Тем более сейчас это один из самых модных трендов. Но не все растения подходят для кухни. Отличным выбором станут нефролепис возвышенный, спатифиллум, ховея Форстера, крестовик Роули, драцена трехполосная, хлорофитум хохлатый или денежное дерево. Да даже пророщенная травка способна добавить кухне свежести!

Добавьте картины и фото в рамках

Декор на стене делает интерьер кухни уютнее, а вечера там становятся гораздо приятнее, если вас окружают милые сердцу изображения, будь то семейные фото или репродукции любимых картин. А стиль и цвет рамок можно подобрать так, чтобы они подчеркивали общую идею оформления кухни.

Обратите внимание на флиппинг и хоумстейджинг

Strizh3109 16 часов назад Советы для домохозяек или риэлтеров?



Хотите удешевить свою кухню - перекрасьте кафель, чтоб купивший почти задаром вашу квартиру потом задолбался отковыривать эту краску от кафеля.... - - Ответить

За этими двумя словами скрывается целый бизнес: люди покупают «убитые» квартиры и дома по низкой цене, делают там бюджетный, но стильный косметический ремонт, освежают интерьер с помощью недорогого декора и текстиля, и перепродают жилье гораздо дороже. Флиппинг больше касается ремонта и последующей перепродажи, а хоумстейджинг — улучшения внешнего вида жилья с помощью декора для последующей сдачи в аренду, но часто оба эти понятия так или иначе переплетаются. И даже если вы не собираетесь заниматься ни тем, ни другим, приемы флипперов и хоумстейджеров можно смело брать на вооружение, тем более что они щедро делятся ими в интернете. Ведь стоит перекрасить кафельную плитку на кухонном фартуке или фасады кухни в другой цвет, поставить пару вазочек, сочетающихся по цвету с полотенцами, и кухня сразу обретет новый вид.

Послушайте советы профессиональных организаторов пространства

Yuri Petrusha 2 часа назад склад а не удобное для доступа пространство - - Ответить