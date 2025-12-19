15 человек, которые ошиблись чатом и это запустило цепочку незабываемых событий
Отправить интимное фото начальнику вместо мужа или признаться в любви преподавателю вместо парня — это те самые ситуации, после которых хочется сменить имя и уехать в другую страну. Но иногда досадная опечатка в мессенджере превращается в начало романтической истории или повод для внезапного выходного. Мы собрали 15 историй от людей, чьи сообщения улетели «не туда» и превратили обычный день в настоящий комедийный триллер.
- Я учительница у 5-классников. Перепутала переписку и в группу с детьми написала: «Я задолбалась, иду домой». А они мне в ответ выдали: «Хорошо, Татьяна Валерьевна отдыхайте». © tamulatka
- Хотела отправить мужу фото в офигенном нижнем белье, а отправила в рабочий чат, где, на минуточку, почти все мужчины! А в понедельник еще должно быть общее собрание. Божечки, так стыдно мне никогда не было! Но в понедельник я с гордо поднятой головой прямо с порога сказала, мол, да, лоханулась, а что, у вас такого не было? Если нет — то исправляйте! Ребята просто встали и начали хлопать. © matrewka_ya
- Мне эйчар предложила вакансию, я прочитала и пишу мужу, мол, смотри какая вакансия, условия обалденчик и делать ничегошеньки не надо, просто изи каточка. Думаю, почему муж не отвечает? А я отправила это эйчару в ответ на вакансию. Меня потом взяли туда на работу. © foxcatsy
- Только устроилась на работу и в чат со всеми коллегами и начальником скинула голосовое на 3 минуты о том, как я офигенно приготовила шаурму. В выражениях не стеснялась. Когда мне позвонили и сказали, что я наделала, я так разволновалась, что сообщение удалила только у себя. Меня все время подкалывали, мол, вкусная ли была шавуха. © nasteril
- Коллега на работе перепутал начальника и жену (рядом в телефонной книге стояли), и накатал портянку, что он будет с ней делать, когда придет домой после дежурства. Получил ответ от начальника, что он может взять себе внеплановый отгул. © wervolf2023
- Всех превзошла моя подружка. Мы училки, вышли обе из декретных. И вот я не была на педсовете, а она была. Ну и пишу ей: «Как там что?» А она новоиспеченный классный руководитель 5 класса, ни детей, ни родителей не видела еще. В общем, спутала чаты и пишет в чат родителей: «Это полный шок! Я в состоянии глубокого обалдевания! Такого офигевания давно не испытывала!» Еще в крепких выражениях все так. В итоге явка на родительское собрание была стопроцентная. Пришли семьями посмотреть на нестандартного классного руководителя. © valentina_skv
- Я недавно скринила фотки одного красавчика и в итоге ему же эти фотки с надписью «Ну, хорош же?» отправила вместо чата с подругой. Он еще и в сети был. Господи помоги. Написал: «Спасибо, тогда сходим куда-нибудь?» Бли-и-ин. © _anpera_
- Гуляли с мужем и сыном в парке и сделали фото, где мы все показываем языки. Отправила снимок своей маме (как я подумала), а через некоторое время пришло ответное фото от ремонтников из нашей квартиры, как они вдвоем, корячась, устанавливают ванну и тоже корчат нам рожи. Посмеялись. Фото от них было какое-то душевное. © Alisa Saysnskaya / ADME
- Мы с мамой живем в разных городах и часто при покупке вещей советуемся друг с другом. И вот я, выбирая нижнее белье, отправила ей фото в мессенджере. И тут же мне от нее приходит мое же фото. Мама звонит и на грани истерики такая: «Доча! Я фото это случайно отправила тетушке, дедушке и еще всему телефонному справочнику». Я ее успокоила, сказав, что они его не получили, потому что мессенджер они не используют. Где-то через пару часов пишет мне смс, что мое голое фото никто не получил. Она позвонила всему списку, чтобы убедиться в отсутствии этого снимка у посторонних. © Подслушано / Ideer
- Как-то захотела отправить парню признание в любви, но случайно написала преподу! В ответ тот сказал, что все понимает и даже не против встретиться. Но уточнил, что жену свою не бросит. На следующий день я, сгорая от стыда, подхожу к нему и все объясняю, а он вдруг почему-то обиделся и стал «валить» меня на каждом занятии. Скоро сессия, я боюсь! © Подслушано / Ideer
- Переписылась с чуваком с сайта объявлений, хотела купить обогреватель. Параллельно с подругой обсуждали, какие странные вещи мы делаем на приеме у врачей. Пишу такая: «Я у гинеколога всегда прячу лифчик и трусы под одежду». Получаю ответ: «Интересно. А обогреватель-то покупать будете?» © bluebearthree / Reddit
- Меня достал один турист. Бюджет у него маленький, а пожелания просто космические. Он просил отель с конюшней и прочие дорогие хотелки, месяц меня мучал. Накатала подруге гневное сообщение, чтобы пожаловаться и по ошибке отправила этому клиенту. А он в ответ взял и сразу купил тур © gulnara_minni
- Я как-то написала в общедомовой чат (а хотела мужу), мол, ты щи из кислой капусты будешь? Запаниковала и нажала удалить только у себя! Так в итоге куча мужиков откликнулась с вопросом куда подходить, в какую квартиру. © lenochkalyubov
- Спорили с подругой о том, какое нижнее белье лучше смотрится на девушках — спортивное или кружевное. Она топила за спортивное, я за кружевное. И вот во время нашей с ней переписки приходит сообщение от директора. Я его открываю, а мысленно вся в переписке с подругой. В общем, пишу директору, думая, что отвечаю подруге, мол, смотри, как красиво смотрится пятая точка в кружевном белье — и отправляю директору. Директор оказался с чувством юмора. Написал, мол, согласен с вами, Евгения, действительно в кружевном белье пятая точка смотрится лучше, но вы так и не ответили на мое сообщение. Так стыдно мне не было еще никогда. © evgeniya_evgesha_evgeniya
- Я проспал работу, и начальник пишет: «Ты придешь или нет?» Ну, я решил по-быстрому отправить утреннюю СМС-ку девушке и пишу: «Доброе утро, любовь моя». Никто из моих коллег до сих не забыл этого происшествия. © l07l4lif3 / Reddit
Пожалуй, после прочтения этих историй правило «семь раз проверь получателя, один раз нажми „отправить“» обретает новый смысл! А какое из этих неловких сообщений заставило вас покраснеть больше всего? Бывали ли в вашей жизни случаи, когда ошибочный чат приводил к неожиданным последствиям? Расскажите в комментариях!
