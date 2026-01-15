/Да это моя племянница! Она когда приходит, заставляет его имя говорить!» А я и забыла про племяшку./
В этом деле главное -иметь связь с девами, имена которых совпадают с именами родственниц парня.
15 домашних животных, из-за которых спокойствие дома — редкий гость
Спокойная жизнь с питомцами — большая редкость. Хомяки, выскакивающие из ниоткуда, собаки, выбирающие конфеты и гордые защитники от пылесосов — в таких домах каждый день превращается в череду забавных, сумасшедших и совершенно непредсказуемых историй.
- Знакомая купила навороченный кошачий туалет, который пишет звук и отправляет на телефон отчет. Так вот, она была не дома, а муж, видимо, забыл, про такой девайс. И вот пришло ей уведомление, как он привел домой любовницу, и кот случайно записал их разговор на туалет. © ferrari_dorado
- У парня есть попугай. Меня зовут Катя. Однажды парень был в ванной, а я осталась с пернатым одна. Вдруг слышу: «Маша!» Знакомых Маш нет. Выходит, он мне изменяет. Хлопнула дверью и ушла. На улице догоняет: «Ты о том, что попугай говорил? Да это моя племянница! Она когда приходит, заставляет его имя говорить!» А я и забыла про племяшку. © Палата № 6 / VK
- Моя кошка абсолютно равнодушна к человеческой еде, никогда не притронется ни к мясу, ни к рыбе, но обязательно засунет морду в кружку или стакан. Причем ей без разницы, крепкий там чай или газировка, лакает с таким смаком, что в соседней комнате слышно. Поэтому если кто попил из кружки, то сразу в мойку. В итоге каждый вечер в посудомойке столько кружек, что такое чувство, будто весь дом ходит к нам на чаепитие. © Fyyf / Дзен
«Котенок постоянно садился на клавиатуру. Поставил приманку. Пока работает»
- Неделю назад мы с парнем переехали на новую квартиру, но еще не разобрали все коробки с вещами — работаем допоздна и сильно устаем. В прошлую субботу у нас совпал выходной, и мы решили поваляться дома. Валяемся в кровати, смотрим сериал, едим пиццу, как вдруг из кучи коробок выбегает хомяк, забирает корочку из-под пиццы и убегает обратно. Сначала мы были в шоке, пока не поняли, что прошлые жильцы оставили его: клетка стояла пустая. Так у нас в семье появился новый жилец — хомяк Кеша. © Карамель / VK
- Коту покупаю куриные лапы. Чтобы не мусорил, даю на улице — живем в частном доме. Тот уже привык, просто орет — я выношу одну лапу, он съедает и гулять. Однажды орет — я вынесла лапу, потом вторую, третью. Не могу понять, что происходит. Смотрю в окно, а там из-за цветов выходит кошечка, берет лапу и уходит. Съест — возвращается. И так три раза! А на четвертый кот лапу себе попросил. Джентльмен! © Подслушано / Ideer
- Дома есть шкаф, родители по утрам оставляют на моей полке деньги. Но внезапно они начали пропадать. Однажды, когда я была дома одна, из-под кровати донесся звук. Посветила фонариком и увидела много бумажек, а среди них — моего черного кота. Оказывается, этот наглый шкодник таскал деньги под кровать и жрал их. © Подслушано / Ideer
«Собирала вещи в командировку. Не успела оглянуться, как этот красавец забрался в чемодан»
Как-то приходил знакомый, при нем была спортивная сумка. Ушел, через минут 15 вернулся, открыл сумку, вытащил нашего кота. Сразу, говорит, не заметил, что сумка тяжелее стала
- В детстве совершенно случайно появился у нас кролик. Воспитывался кошками, спал со мной, любил соленую селедку и не любил собак. Никогда не забуду, как весной мы вынесли нашего кроля пощипать травку. Соседская овчарка подошла его понюхать. Как же она бежала от нашего кролика! И как бежала за ними соседка с криками: «Уберите вашего кролика! Он мне собаку погрызет!» © Подслушано / Ideer
- В семье случилось пополнение: был один кот, теперь два — взрослый кот и котенок. Я переживала, поладят ли они, ведь всю первую неделю они рычали друг на друга.
Однако сегодня я стала свидетелем сцены, которая развеяла все сомнения. У меня есть робот-пылесос, и я периодически его включаю, чтобы собирать с ламината шерсть. Мой старший кот всегда убегает от него, боится жутко. Так вот, мелкий котейка оказался на траектории робота и с детским любопытством наблюдал за ним, никуда не убегая. Тогда мой Рыжик встал перед котенком на защиту и начал шипеть на пылесос. При этом сам вздрагивал и пытался убежать, но котенка не оставлял — защищал. © Карамель / VK
- Дочка была маленькая, ходила на горшок. Отец забрал ее на дачу, я горшок вылила. Через время смотрю — опять полный. Оказалось, что это кот. Сказала ему, что он совсем офигел и убрала горшок. Кот тяжело вздохнул, а потом стал всегда ходить на унитаз. © Подслушано / Ideer
«Стартовый набор уважающей себя кошатницы»
- Я счастливая хозяйка золотистого ретривера. На втором году жизни мой пес освоил прием для ускорения утреннего подъема хозяйки: приносит тапочки в постель. Сначала ненавязчиво кладет их на подушку, потом подталкивает ближе к лицу, а если совсем не помогает — берет тапок в зубы и начинает стучать по голове. Такой вот живой будильник. © Подслушано / Ideer
- Купила очищенные семечки, вечером поела немного и ушла на работу. Прихожу — а пачка пустая, семечки рассыпаны на полу. Так повторялось пару дней, пока я не решила посмотреть, что происходит в квартире без меня. Оказалось, кошка берет пачку в зубы, бросает ее на клетку морской свинки и сама жует семечки, а свинке тоже попадают в клетку. И оба потом сидят довольные и едят. © Не все поймут / VK
«Мои котята устраивают хаос на новогоднем столе»
Жить с домашними животными — значит каждый день быть готовым к неожиданностям. Хвосты, лапы и маленькие мордочки способны превратить привычный порядок в настоящий хаос, но именно в этом и заключается их очарование.