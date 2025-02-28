6 простых лайфхаков, после которых дом будет сверкать

Если вы устали от использования химических средств, то этот лайфхак идеально впишется в вашу повседневную рутину. Соль — эффективное дезинфицирующее средство: она поглощает жир и борется с неприятными запахами.

Просто засыпьте в унитаз стакан соли, а затем залейте теплой водой. А вот с кипятком экспериментировать не стоит — от слишком горячей воды сантехника может треснуть.