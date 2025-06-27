16 историй, которые напомнят, что летние каникулы — это особенная часть жизни

Я до девятого класса носила ненавистную длинную косу из-за мамы. Но потом взбунтовалась, сказала что если не разрешит отрезать, то пойду в парикмахерскую caма и оставлю косу там. Мама пошла со мной и меня обчекрыжили ужасно коротко, чтобы отрезанная коса была больше. Маме сделали шиньон из моих волос. А я плакала, потому что выглядела ужасно с торчащим во все стороны ёжиком. Даже бигуди не накручивались нна такие короткие волосёнки!