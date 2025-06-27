Я до девятого класса носила ненавистную длинную косу из-за мамы. Но потом взбунтовалась, сказала что если не разрешит отрезать, то пойду в парикмахерскую caма и оставлю косу там. Мама пошла со мной и меня обчекрыжили ужасно коротко, чтобы отрезанная коса была больше. Маме сделали шиньон из моих волос. А я плакала, потому что выглядела ужасно с торчащим во все стороны ёжиком. Даже бигуди не накручивались нна такие короткие волосёнки!
16 историй, которые напомнят, что летние каникулы — это особенная часть жизни
Истории
5 часов назад
Летние каникулы — это та самая приятная пора, которая запечатлелась в нашем сознании своими приключениями, играми, знакомствами, царапинами и бабушкиными пирогами. Вспоминать то время — всегда отрада для нашей души, не так ли?
- Летние каникулы всегда по-особенному проходили, ведь я жила в деревне. Поэтому каждый раз огород и его прополка были на мне, хоть я и не фанатела от этого. Но единственное, что могло спасти, так это игры во дворе с подругой. Как-то раз мы вообще вызывали дождь, а еще бегали от пчел и залезали на огромную бочку, чтобы потом быть съеденными комарами.
- Мама настаивала, чтобы я носила длинные волосы, хотя мне это очень не нравилось. И вот однажды на каникулах после 5 класса я скопила денег и обрезала эту ненавистную косу в парикмахерской. С ужасом ждала нагоняя от мамы, но тут бабушка неожиданно вступилась и сказала маме, что сама хорошенько наказала меня за такой проступок, а на самом деле ничего не сделала. Так что мама только поругалась немного, но в дальнейшем волосы отращивать не заставляла. © TuxoTyT / Pikabu
- Еще даже не начались летние каникулы, а у меня уже 3 шрама на ногах, 5 синяков и миллиард царапин. © Карамель / VK
- Летние каникулы проводили у бабушки в деревне. Нам с сестренкой на тот момент было 15-16 лет. Вечером мы, как всегда, веселились. Бабушка, как обычно, не хотела нас отпускать, якобы дверь не откроет, когда мы придем. И придумали мы хитрость — залезали в окно. И каждый вечер мы собирались, выходили через дверь, бабуля демонстративно щелкала замком. Утром все на месте. Бабуля спрашивала, как мы попали домой, мы отвечали, что она сама открыла и не помнит. Все хихикают. Бабушка-то все знала, просто специально устраивала нам трудности и делала вид, что не слышит, как мы вернулись. А сколько раз мы падали, сдерживая смех, с этого окна... © Подслушано / Ideer
- Есть история из детства, когда я понял, что мамы фигни не посоветуют. Я все летние каникулы проводил на даче. Мама отпустила на речку, но сказала надеть кепку. Я выскочил из дома без нее, торопился к друзьям. Они, в отличие от меня, все были паиньками, намазаны кремом, на голове панамки. Мы пару часов играли на песке, бегали и играли в прятки, а жара была градусов 35. Помню, что бегу за другом и резко падаю вниз. Увидел в глазах звездочки и отрубился. Меня откачивали местные, словил тепловой удар и просидел пару недель дома без света, как вампир. А мама говорила кепку надевать! © Палата № 6 / VK
Почему тепловой удар, а не солнечный? Разве от теплового удара кепка способна защитить???
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- На летние каникулы у бабушки решаю устроиться на работу. Местные пацаны указывают на завод, мол, все там делают деньжищи. После приезжаю домой, мама меня спрашивает: «Ну что, все получил?» Отвечаю, что да, а она забирает их у меня и внезапно отдает мне пару мелких купюр, мол, свободен и иди дальше. Ссора была долгая, но половину своих денег я получил обратно. © venetikon / Pikabu
- Я думаю, многие или знают или догадываются, что учителя ждут летних каникул никак не меньше своих учеников. Вот и моя мать, учитель начальных классов, по окончании учебного года на месяц уехала из нашего маленького холодного городка в солнечный и теплый. Жили мы там всегда в одном и том же дворике на самообслуживании. Вот и в этот раз, когда заехали новые жильцы, она занималась готовкой на кухне и не обратила на них особого внимания. И тут сзади раздается радостный, но от того только сильнее леденящий душу детский крик: «Здравствуйте, Наталья Павловна!» © sirop4ik / Pikabu
- Бабушка рассказала. Есть у них в селе один дедушка, у которого нет семьи. Он сам доживает свой век в селе. Его пытаются периодически навещать односельчане, чтобы тому не было так грустно и одиноко, но сами понимаете, ситуация сама по себе все равно остается печальной. Так на летние каникулы приехала внучка одной бабушкиной соседки и она взяла шефство над этим дедушкой! Начала гулять с ним, вернула к активному образу жизни, за грибами с ним ходила, за ягодами и заставила даже того научить кататься ее на велосипеде! Дедушка с ней прямо расцвел. Теперь ждет ее зимой. Вот так вот и нашелся стимул жизни у него. © Палата № 6 / VK
- На даче у меня традиция — собирать шалаш из плакучей ивы, но в этот раз остались стройматериалы, поэтому начал строить дом. Сделав половину, накрыл пленкой и уехал. Возвращаюсь, а там стоит стиральная машинка. Я в непонятках. Оказалось, что бабуля решила туда поставить, ведь удобная платформа. Я давай ее перетаскивать, а в связи с тем, что в прошлом году не успел дерево пропитать, там уже поселились все, начиная от грибо-плесени, заканчивая всякими слизнями и мокрицами. Ну кто его знал, что помимо дождя, града и снега, на мой первый домик будет покушаться еще и бабушка. Я бы его не пленкой обмотал, а квитанциями за квартиру обклеил. © sdima / Pikabu
- Попросила маму не будить рано утром. Мол, выспаться хочу на каникулах. Она согласилась. На утро сидит на моей кровати и в упор смотрит на меня. Я открываю глаза, смотрю на нее, а она сидит с милыми глазками и говорит: «Мне скучно без тебя стало». © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
- Как-то купила билеты домой на летние каникулы, сама учусь в другом городе. Никому не сказала, хотела сделать сюрприз. Прилетаю, открываю дверь, а меня ждут с хлебом и солью. Спрашиваю, как так, откуда вы узнали, никому же не сказала?! Оказывается, летела одним самолетом с бывшей одноклассницей дяди, которая незаметно сфотографировала меня и отправила ему с комментарием: «Прям копия твоей сестры!» А дядя подтвердил, что я его племянница, и быстро спалил всю контору маме. Вот что значит небольшой город. © Подслушано / Ideer
- У нас сейчас за окном вовсю пахнут кусты розы. Каждый июнь этот запах возвращает меня ненадолго в детство. Мне 10 лет, за окном прошел летний дождь, а в воздухе витает запах роз и дождя. Я выбегаю из квартиры во двор, встречаю там своих друзей, дурачусь с ними до самого вечера, а темнеет поздно. Мы играем в разные игры, а иногда бегаем в магазинчик под домом, чтобы купить на деньги, которые дали родители, мороженое или сладкую воду. Впереди летние каникулы, целых 3 месяца свободы и счастья. А сейчас взрослая жизнь: работа, семья, куча забот. И только запах этих роз ненадолго возвращает меня в детство. © Палата № 6 / VK
- Конец летних каникул, меня должны забрать от бабушки, у которой я провела все лето. За это лето я «завела» себе щенка. Ну как, завела — сам прибился к дому, а бабушка не прогнала его, сдалась под напором моих просьб. И вот нам уже надо ехать, и я понимаю, что щенка собираются оставить у бабушки. Как я ревела и упрашивала родителей забрать его с собой! А когда родители разрешили, мне кажется, я была самой счастливой девочкой на планете. © Палата № 6 / VK
- В подростковом возрасте нравился один мальчик: нам было по 13 лет, мы учились в одной школе, но я была на класс старше. В школьные годы я была очень стеснительной девочкой. У нас была симпатия и были знаки внимания (открытки на праздники, смотрели в глаза друг другу через огромные расстояния сквозь толпу, он провожал и встречал меня взглядом), но я их расценивала как насмешки и этим просто отталкивала его. А во время летних каникул мы вовсе вели разный образ жизни. Он занимался спортом, общался с девочками, гулял с ребятами. А я лазила по свалкам в поисках картона для шалаша и спасала всех зверей во дворе, периодически давая детишкам помладше наставления типа «как и чем кормить детеныша вороны», когда тот сидел у меня на плече. Поверьте, мне не стыдно за свое детство, мне неловко, что он видел меня именно в моменты (на свалке, с птицей на плече и так далее), благодаря этим моментам мы отдалились друг от друга еще больше. © Карамель / VK
- Летние каникулы у бабушки. Мы с братьями соорудили в сарае подвесные кровати, обзавелись радио и подключили наушник от телефона. Теплая ночь, мы лежим и болтаем, тихо бормочет радио, иногда там играет музыка. Возле лампочки вьются мотыльки. Сквозь окно мерцают звезды. А утром начинают петь петухи, в 6 часов вновь начинает работать радио. Я до сих пор помню записи этого радио. © Подслушано / Ideer
- Кто-то пальцами в почтовом ящике застрял и повзрослел, а я — когда однажды приехала к бабуле. Она посылала меня в магазин, я всегда сокращала дорогу к нему через проем в заборе, в который без труда пролезала. В очередной раз, приехав на летние каникулы к бабуле, побежала за хлебом и застряла между прутьями из-за своего изменившегося тела. Голова пролезла, остальное — нет, а обратно вылезти уши мешали. В итоге выбралась, но уши ободрала. © Подслушано / Ideer
Каникулы, летние или зимние, всегда будут храниться в нашей памяти по-особенному:
Комментарии
Уведомления
"Еще даже не начались летние каникулы, а у меня уже 3 шрама на ногах, 5 синяков и миллиард царапин" - а мне 30 лет. ;D
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Вот так выглядит страница из-за злое*учей рекламы. Скроллить сложно, она появляется раз пять за статью. Спасибо за юзерфрендли отношение
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