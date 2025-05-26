11 историй, которые хорошо поймут люди, чье лето хотя бы раз прошло в деревне

Эх, завтра рванем с сыном нна дачу в глушь... Недели нна 2. А потом сына в лагерь, а я одна покайфую, по лесам поброжу, рыбалить буду.. Стопку книг с зимы закупленную прочту... Печку будем с кошкой топить если похолодает и картошку печь в фольге. А по утрам чай из листьев малины, смородины и мяты. И ни-ка-ко-го мегаполиса с клятыми СИМа-водами