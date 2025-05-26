11 историй, которые хорошо поймут люди, чье лето хотя бы раз прошло в деревне
Как много теплых, душевных, а порой и очень нелепых историй связано с отдыхом в деревне. Те, кому в детстве приходилось гостить у бабушки, обязательно найдут в закромах памяти посиделки у печки, походы за ягодами или грибами в ближайший лес, знакомство с сельской живностью и ночные походы в уличный туалет.
В статье представлены изображения, сгенерированные с помощью нейросети.
- Жила с бабушкой в деревне. С 12 лет ходила на речку с друзьями, но перед этим обязательно писала расписку для мамы: «Ушла на речку такого-то числа, если со мной что-то случится, бабушка не виновата». © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
- Я типичный городской ребенок, но однажды, лет в 13, мой лучший друг предложил съездить на каникулах вместе с ним к его бабушке в село, где жило всего 150 человек. Сказать, что это было незабываемое приключение, — ничего не сказать! Научился доить корову, ловить свиней в грязи, кормить кур и ловить рыбу в пруду. На третий день плакал и хотел домой, но мужественно продержался целый месяц. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
- Недавно заехал к деду в деревню, и будто в прошлое попал. За семь лет, что меня не было, почти ничего не изменилось. Те же домики, огороды, бабушки на лавочках, дедушки с козами. Все родное. Везде живность, добрые люди. Но больше всего поразили дети, которые носятся по улицам, играют, смеются, в мяч гоняют. Ни тебе телефонов, ни планшетов. Просто настоящее, живое детство, как у меня когда-то. Такое ощущение, что тут время действительно застыло. © Не все поймут / VK
- Моя прабабушка была трактористкой в молодости. Недавно она шла по деревне и увидела, как мужики в поле сидят. Спросила: «Почему не работаете?» Ответили, мол, трактор сломался. Моя прабабка не растерялась: починила им трактор и пошла дальше за хлебом. На момент истории ей было около 90 лет. После этого еще долго вся деревня о ней говорила. © Подслушано / Ideer
- Привезла в деревню роутер, установила. На следующий день просыпаюсь, а его нет. Искала, но не нашла, объяснила бабушке, что потеряла, а она говорит, что на нем было написано о перегреве, и она додумалась положить его в холодильник. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
- Мне было 12 лет, и жила я на тот момент в деревне. Летом общалась в большой компании, среди которых был приезжий мальчик. За ним бегали все девчонки в округе, я тоже стала испытывать к нему чувства. Он старше меня, и я понимала, что близкими друзьями мы не станем никогда, и он даже не посмотрит в мою сторону. Пролетели каникулы, он уехал в город и больше никогда не приезжал. Я страдала еще полгода, а потом смирилась. С тех пор прошло 10 лет, в социальных сетях его найти не смогла, а недавно поехала в деревню к родителям, и мама начала рассказывать, что она встретилась с подругой, которую не видела очень давно и случайно в разговоре упомянула фамилию и имя ее сына. Меня словно пронзило насквозь. Я ей рассказала, что дружила с ним, но не знала его родителей. Сейчас у него все хорошо в жизни: есть жена. Вмешиваться в его жизнь не хочу, но я обрадовалась и попросила, чтобы хоть как-то ему передали привет от меня, может, он вспомнит. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
- Отдыхала в деревне у бабушки и как-то ночью вышла в туалет. Он, как и у всех, стоял на удалении от дома, и идти было лень, поэтому я решила остановиться у кустиков. И в один момент поняла, что села на огромного ежа! Не знаю, кто больше испугался, я или еж, но с тех пор в такие походы я брала с собой фонарик. © Подслушано / Ideer
- В детстве родители оставляли меня на все лето в деревне. Там жил мой брат — крепкий деревенский парень. Мы с ним постоянно соревновались: кто больше дров наколет, кто больше воды принесет и т.д. И я всегда выигрывал, а он даже и не расстраивался. Недавно я понял, почему. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
- В 2005 году меня, как обычно, отправили на каникулы в деревню, и там я увидела маленького козла. Мне так захотелось его забрать себе, и в конце лета я привезла его домой. Родители были в шоке. Козла этого папа своему другу подарил. А в 2017 году моя младшая сестра вернулась из деревни и привезла с собой теленка. Сказать, что мы были ошарашены, — ничего не сказать. Только папа катался по полу от смеха и кричал, что это генетическое, потому что мама когда-то тоже привезла из деревни гуся. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
- Моя младшая сестра ни разу не была в деревне, хотя ей уже шесть. Я решила продемонстрировать ей все прелести деревенской жизни и повезла к бабушке. Сестре все нравилось, от каждого животного она была в восторге, много ходила по двору и рассматривала, изучала, удивлялась. Потом мы пошли в яблочный сад, а там была большая лужайка ландышей, все цветут, пахнут, пчелы летают. Я на секунду отвернулась, поворачиваю голову, а сестры нет. Сначала испугалась, а потом увидела, что она лежит в ландышах и поет: «Ты пчела, я пчеловод, а мы любим мед...». Кажется, сестре нравится в деревне! © Палата № 6 / VK
- Проводили лето в гостях у свекрови в деревне с мужем и детьми. У нее была собственная корова, но мне приходилось каждый день ходить за молоком в магазин. Свекровь объяснила это так: «Мою Буренку нельзя доить, у нее сейчас кое-какие проблемы». Позже я узнала от соседки, что свекровь продает коровье молоко на рынке. Такая вот у меня свекровь-бизнесмен, молока жаль собственным внукам. © Мамдаринка / VK
А вот статья с воспоминаниями из детства, но уже не только о деревне, которые люди пронесли в своем сердце через всю жизнь.
Комментарии
Эх, завтра рванем с сыном нна дачу в глушь... Недели нна 2. А потом сына в лагерь, а я одна покайфую, по лесам поброжу, рыбалить буду.. Стопку книг с зимы закупленную прочту... Печку будем с кошкой топить если похолодает и картошку печь в фольге. А по утрам чай из листьев малины, смородины и мяты. И ни-ка-ко-го мегаполиса с клятыми СИМа-водами