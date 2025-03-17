12 случаев, когда первая попытка пошла не по плану, зато запомнилась надолго

Каждый из нас хотя бы раз в жизни пробовал что-то новое. Однако не всегда все идет по плану. Иногда именно эти неожиданные повороты становятся самыми яркими и запоминающимися моментами.
- Как-то в далеком детстве мама показывала мне как печь блины. Я это запомнил так. Она брала муку, добавляла соль-сахар и что-то еще. Заливала водой из чайника и довольно долго размешивала. Смотрела на меня и говорила, мол главное, чтобы комочков не было. Получались вкусные блины и все были довольны. Решил я повторить ее успех. Ставлю кипятиться чайник, насыпаю муку, сахар-соль, что-то еще и наливаю воду из чайника. Мешаю я значит, а комочки не уходят. Наоборот еще больше и тверже становятся. Мешал я долго и даже до слез, но так и не понял, что тесто сварилось. © OMNIXX / Pikabu
- В силу некоторых обстоятельств попросила мужа вымыть мне голову. В первый раз. А так как волосы у меня длинные, он намылил сначала голову, а остальное начал стирать, как белье! Перетирать волосы между собой, как енот-полоскун. Мужику 30 лет, он искренне считал, что девушки моют голову именно так. © Подслушано / Ideer
«Купила этот набор, но инструкция была довольно расплывчатой. Получилось немного забавно, но ничего страшного»
- Потек сифон, попросила мужа посмотреть и починить. Зовет меня минут через 20: «Получилось! Только он еще протекает». Я смеюсь: «А что же тогда получилось?» Он мне гордый с довольной улыбкой отвечает: «Как что? Разобрать и собрать!» Позже все же починил. © Подслушано / Ideer
- Любимая решила помыть окна во всей квартире и даже купила новый скребок. Когда я ее застал за этим непростым занятием, ей осталось помыть три створки. Спрашиваю почему такая хмурая? Она говорит что новый скребок не чистит, зря потратила деньги. Беру его в руки и вижу, что чехол на резинке. Итог: помыла уже все окна в квартире, день мучений и полчаса слез. © smail0904 / Pikabu
«Первый раз приготовила шоколадный ганаш. Не знаю, в чем ошиблась»
Я б все равно съела, оно такое шоколадное). Тем более понятие не имею ху из ганаш. Только Гармаш и гамаш знаю
- В детстве мы жили бедно, и мама готовила не очень хорошо. С десяти лет я сама занималась готовкой, но тушеное мясо мы не могли себе позволить, так что опыта у меня не было. В 20 лет, когда я вышла замуж, купила медленноварку и спросила у знакомых, как готовить в нем мясо. Мне ответили: «Проще простого! Клади мясо и оставь на весь день». Я купила длинный и узкий кусок, но он не помещался в медленноварке — один конец торчал наружу. Я просто накрыла крышкой, как смогла, и включила. Через несколько часов перевернула, чтобы другой край тоже приготовился. Когда муж вернулся с работы и увидел мясо, торчащее из кастрюли без воды, специй и овощей, не смог сдержать смех. С тех пор я научилась делать отличное тушеное мясо, но эту историю мы до сих пор вспоминаем с улыбкой. © toxic_pantaloons / Reddit
- Я пришла домой прошлой ночью, и мой муж с гордостью объявил, что он «постирал одежду». Этот человек положил всe в одну стирку: белое, цветное, деликатные ткани, полотенца и даже мой шерстяной свитер. Моя любимая белая блузка стала розовой, его носки — синими, а шерстяной свитер теперь размером с наряд для Барби. Когда я спросила, что случилось, он ответил: «Не знаю. Я все сделал по инструкциям на машине.» Инструкциям? Это просто крутилка и кнопка старта. Я пожизненно запретила ему трогать стиральную машину. © Ok_Interest_8021 / Reddit
«Сделала монстра в подарок своей 17-летней племяннице на Рождество и, вручая его, сразу извинилась. Но ей очень понравилось!»
- Впервые попробовал испечь яблочный пирог с нуля, когда был ребенком. Хотел сделать все сам, так как намечался какой-то праздник. Неправильно прочитал рецепт и вместо трех чайных ложек корицы добавил почти чашку. Пирог получился почти черным. Мой покойный дядя, человек с золотым сердцем, мужественно съел целый кусок, заливая его чуть ли не целой упаковкой взбитых сливок. В тот день я усвоил два урока: мой дядя был готов на все ради меня, а еще – всегда проверять количество ингредиентов дважды. © AlaskaWilliams / Reddit
- Решили пойти с родителями покататься на лошадях в первый раз. У меня была очень медленная лошадь, что раздражало папу, и он решил ускорить ее. Только вот он не ожидал, что лошадь побежит. Я уже начала прощаться с жизнью, поскольку практически вылетела с лошади, как поняла, что моя нога крепко застряла в стремени, что мешало мне окончательно упасть. В итоге я схватила за поводья, потянула их, и лошадь остановилась. Лошадей любить не перестала, а вот с папой больше не катаюсь. © Подслушано / Ideer
- Лет в 11 мама научила делать оладушки. Ну вот готовлю тесто, выбила яйцо, одно, второе. А с тестом что-то не то. Ну, наверное, яиц мало, подумало светило кулинарии. Добавила 6 штук. Тесто превратилось в резину, так и выкинула я его вместе с тарелкой, чтобы мама не ругала. © anarchy2601 / Pikabu
Здесь больше историй о людях, которые оказались в неудачных ситуациях: