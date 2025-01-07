12 историй о новогодних каникулах в детстве и юности, которые греют душу

Иногда так хочется переместиться ненадолго в прошлое и пережить заново определенные моменты. Например, в новогодние каникулы чего только у нас не было. И веселье прогулок среди снега, и уютное времяпровождение с бабушкой и дедушкой. Именно такими теплыми воспоминаниями и поделились герои нашей статьи.