12 историй о новогодних каникулах в детстве и юности, которые греют душу
Истории
1 день назад
Иногда так хочется переместиться ненадолго в прошлое и пережить заново определенные моменты. Например, в новогодние каникулы чего только у нас не было. И веселье прогулок среди снега, и уютное времяпровождение с бабушкой и дедушкой. Именно такими теплыми воспоминаниями и поделились герои нашей статьи.
- Друг рассказывал. У них в семье традиция — праздновать новый год на даче. И вот новогодние каникулы выдались морозными, и машина не завелась. Пришлось ехать на электричке, с собакой и котом. Папа засунул кота себе под куртку. Едут они, мама начинает возмущаться, мол, животному дышать нечем. Папа расстегивает куртку, и тут кот высовывает голову, недовольно смотрит и залезает еще глубже под одежду. © Подслушано / Ideer
- Дело было в предновогодний вечер, мне было лет 7. Мама режет салаты — скукота. Захотелось мне погулять на улице. И от нечего делать я полезла на дерево. Но как-то неудачно оступилась и повисла вниз головой. Решила, что все, придется новый год так встречать. В общем, серьезно задумалась о смысле жизни, пока какой-то мужчина мимо не прошел и не снял меня, как елочную игрушку. Больше одна по деревьям не лазила. © Мамдаринка / VK
- Когда я был ребенком, моя мама на рождественских праздниках водила меня и моих братьев и сестер в кино. У нас не всегда было достаточно денег, чтобы она покупала нам подарки, но мы всегда с нетерпением ждали того самого похода в кино. © heysunflowerstate / Reddit
- В 11 класс пошла в новую школу, и зачем-то решила выпендриться перед одноклассниками: наврала им, что я веган, чтобы вызвать побольше интереса к своей персоне. Я пожалела уже на вторую неделю сентября. Естественно, никаким веганом я не была и завтракала яичницей и бутерами с колбасой. Но вот в школе, пока все одноклассники за обе щеки лупили сосиски в тесте и макарошки с котлетками, я давилась взятыми из дома яблоками и бананами или капустным салатом из столовки с пустыми макаронами на постном масле, чтобы не потерять лицо. Но самый провал случился, когда мы на новогодние каникулы поехали в другой город на несколько дней! Нас заселили в общагу по несколько человек в комнату и водили на завтрак, обед и ужин в кафе. Мою порцию омлетов и котлет радостно растаскивали подружки, а я ела мюсли с соком, овощи, пила кисель и по ночам брала у них из холодильника колбасу и сыр, запивая их йогуртами. © Подслушано / Ideer
- Мои родители на Рождество клали нам головоломку, в которой было немного конфет. И мы должны были ее решить, прежде чем спускаться вниз к елке. Мы любили головоломки и всегда находили это забавным, и я не помню ни одного случая, когда мы не смогли решить головоломку. Что меня сейчас очень впечатлило — молодец, мама. Я полагаю, она спокойно могла выпить свой рождественский утренний кофе, пока мы были заняты. © jrdnnnbr / Reddit
- Одно из теплых воспоминаний о родителях. Во время студенчества прилетела домой на новогодние каникулы в маленькую деревню. Морозы −50 градусов, дом топили дровяной печкой, по утрам холодно. В первое утро приезда сквозь сон слышу, как папа заходит в комнату, смотрит на меня, хихикает. Зовет маму, они смеются, смотрят на мои пальцы ног, высунутые из-под одеяла, и сетуют, не холодно ли мне. В этот момент я почувствовала их абсолютную любовь и как сильно они скучали по мне. © Подслушано / Ideer
- Когда учились с сестрой в школе, нас от школьной нагрузки спасала бабушка. И на каникулы забирала нас к себе на недельку. У нее мы полностью были освобождены от уроков! Телек, еда, гулянки, сон до победного. Как-то она потом умудрялась еще перед родителями выкручиваться, вручая им обратно все учебники. © Подслушано / Ideer
- До 8 лет не умел читать. Ни дома, ни в садике, ни даже в школе — никому не удавалось научить меня этому. Пока родители не отправили на зимние каникулы в село к прадедушке. На улице −20, не погуляешь. Компьютера или даже телевизора у деда нет. Из развлечений предлагались шахматы и книги. Поэтому уже через три недели я бегло читал и даже прочитал треть книг его домашней библиотеки. До сих пор обожаю книги, и очень благодарен деду за это. © Палата № 6 / VK
- Моя мама всегда дарила нам с сестрой новое украшение на елку на Рождество каждый год. Это был подарок, который я всегда меньше всего хотела открыть. Но я ценю его как взрослая, потому что у меня теперь есть много интересных, красивых украшений с историей. Я определенно собираюсь сделать это и для своей дочери. © that_other_person1 / Reddit
- Мои родители развелись, когда мне было 6 лет. Но отец всегда был в моей жизни, в каждом значимом моменте. Мне лет 10 было, приехала к нему на зимние каникулы. Пошли на каток. Пришли, а каток замело снегом. Люди подходили, качали головой и уходили. Так мой папа взял и пошел в соседний магазин, купил лопату и расчистил его. Под конец он дубленку снял, а от него валил пар. А я стояла, смотрела и мне хотелось крикнуть всему миру: «Смотрите, это мой папа!» © Ольга Парий / VK
- Когда училась в начальной школе, любила зимние каникулы. После Нового года, просыпалась рано и затемно шла в соседний двор. Там был построен большой деревянный городок, стояла украшенная елка, и ярко светили фонари. Который был час — не знала, и мне нравилась та атмосфера: праздничная и в то же время безлюдная. И я сама там каталась с горки. Страха, что я одна, не было. Накатавшись с горки от души, шла домой. Родители, по моим воспоминаниям, даже не просыпались к моему приходу. © Подслушано / Ideer
- Каждый год на Рождество моя семья собирается у бабушки. Это стало нашей незыблемой традицией. Мы украшаем елку, готовим вместе ужин и обмениваемся подарками. Бабушка всегда печет свои фирменные пироги с яблоками и корицей, запах которых наполняет весь дом теплом и уютом. Вечером мы садимся за большой стол, накрытый белоснежной скатертью, и делимся новостями, смеемся и вспоминаем забавные случаи из прошлого. Мой дедушка рассказывает истории о том, как они с бабушкой познакомились, а дети играют в снежки во дворе. Эти моменты бесценны для меня, ведь они напоминают о том, как важно быть вместе, поддерживать друг друга и создавать новые воспоминания. После ужина мы всегда поем рождественские песни и фотографируемся у елки. © Палата № 6 / VK
А вот в этой подборке историй люди вспоминают свои утренники и связанные с ними эмоции и курьезы.
Комментарии
Уведомления
Хорошо же спали родители, и нервы у них были крепкие ... или праздничное бухалово?
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А сколько длятся зимние каникулы? Через три недели каникул ребёнок прочитал треть домашней библиотеки. Что там за библиотека такая?
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Какая девочка бесстрашная, которая практически ночью с горки каталась... А вдруг маньяк какой нибудь пристанет?
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