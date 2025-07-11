10 лайфхаков, которые сделают поездку в поезде такой же уютной, как чай в подстаканниках

Если вдруг оторвалась пуговица на одежде или вы забыли с собой кружку — эти проблемы может решить проводник. Если пассажир попросит, проводники предоставят стакан в подстаканнике и ложку, швейный набор, медицинскую аптечку и настольные игры (шахматы, шашки, домино). Однако не все это может быть в наличии в вашем вагоне.



Проводник поезда Герман Соломин советует взять с собой нательную или маленькую сумку для документов, наличных и карт. Если вы едете в одиночку, ее стоит брать с собой даже во время непродолжительных походов в туалет или к титану за водой. Не помешает, по его мнению, и небольшая сумма наличных с собой: ими удобно расплачиваться за покупки у проводника или на станциях.

Также на всякий случай стоит взять с собой медицинский полис. Кстати, при необходимости и просто по собственной прихоти вы можете сделать остановку на срок до 10 дней на любой станции и продолжить с нее путь, доплатив определенную сумму.