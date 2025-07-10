10 важных пунктов, о которых стоит помнить, собираясь на пляж

Авторы научного издания ScienceAlert выяснили, что рыть глубокие ямы в песке небезопасно. Ее стенки могут обрушиться прямо на человека, находящегося внутри.

Дело в том, что на большинстве пляжей песок достаточно тяжелый. Во влажном состоянии он может держаться в вертикальном состоянии. Но, как только высохнет, рискует обвалиться.

Также важно помнить, что выбраться из песка крайне тяжело. Под весом других людей песок будет продолжать обваливаться, еще больше засыпая яму. Поэтому авторы издания рекомендуют не копать глубже, чем на высоту колена