Если не считать, что у футболки и куртки разная сезонность (летом можно лонгслив надеть), то Адме правы.
10 дельных советов для комфортного отдыха на природе
Опытные путешественники знают немало способов сделать свой отдых на природе комфортным и безопасным. Неважно, куда вы отправитесь: на дачу пожарить шашлычок, в лес на оборудованное место для отдыха с палатками или гулять по горам — эти идеи поднимут вашу вылазку на свежий воздух на качественно новый уровень.
Грамотно подойти к выбору цвета одежды
Кукурузные чипсы для розжига костра
Порой костер на природе устанешь разжигать. Если у вас с этим вечные проблемы, а запах специальной жидкости раздражает, отличная замена — кукурузные чипсы. Они плотные и маслянистые, поэтому легко разжигаются и долго горят, что делает их идеальными для разведения огня. Ну и перекусите заодно, пока ждете шашлык.
Еще одно интересное средство для розжига — ватные шарики, пропитанные вазелином. Убедитесь, что они натуральные, а не из полиэстера, разорвите шарик и хорошо пропитайте вазелином, оставив небольшой сухой край для поджигания. Такой трут может гореть около пяти минут, вполне хватит, чтобы первые веточки занялись.
Уделить особое внимание ногам
Для отдыха на природе нужно грамотно выбрать обувь. Она должна быть с хорошей амортизацией, из плотного качественного материала и, желательно, водонепроницаемая. Ботинки можно натереть пчелиным воском, который отталкивает воду, чтобы не тратиться на специальную обувь. А еще опытные путешественники советуют смазывать ноги вазелином до и после сна. Это защитит от волдырей и мозолей, а массаж поможет снять напряжение.
Светильник из налобного фонаря
Если вам нужен дополнительный светильник или вы просто не хотите тащить с собой тяжелый туристический фонарь только для освещения в палатке, например, можно сделать его самостоятельно. Для этого понадобится большая бутылка с водой и налобный фонарик. Оберните головной ремень вокруг большой прозрачной пластиковой бутылки так, чтобы лампочка смотрела внутрь, и включите.
Защититься от клещей
Голые ноги — привет клещам. Чтобы не нахватать этих паразитов, а с ними и всяких нехороших болезней, стоит задуматься, как себя защитить. Нельзя надевать на природу открытую одежду и обувь, ведь кожа — это магнит для клещей. Также стоит заправить рубашку в штаны, а штаны в носки, чтобы не было зазоров. Для максимальной защиты опытные походники советуют закрепить носки или брюки на ноге с помощью скотча или зафиксировать таким образом штаны на ботинках.
Избежать комариных укусов
Сладкие цветочные и фруктовые ароматы — магнит для комаров. Если едете на природу, то лучше оставить дома гигиенические средства с такими запахами. А вот аромат кокоса, напротив, отпугивает комаров — мыло или свечка подойдут. Еще отличной идеей будет кинуть в костер немного кофе: надоедливые насекомые недолюбливают его аромат.
Не брать с собой лишние косметические принадлежности
Подумайте, что вам действительно необходимо на природе. Например, бритва займет много места, и для ее использования нужна вода. Дезодоранты сильно пахнут и могут привлечь животных, как и другие косметические средства с ярким ароматом. А вот прихватить с собой пачку влажных салфеток — супер идея, они точно пригодятся. Еще опытные путешественники советуют перед походом тщательно помыться, используя скраб. Так вы продлите ощущение свежести.
Взять алюминиевую фольгу
Многие используют решетку-гриль или шампуры, чтобы приготовить мясо и овощи на огне. Однако решетку потом замучаешься отмывать, а на шампурах сложно контролировать прожарку, от чего продукты могут пригореть.
Выход есть — использовать для шашлыка алюминиевую фольгу. Ею можно обернуть решетку и шампуры или просто положить продукты в фольге на угли. Так ничего не сгорит, процесс очистки будет проще, да и есть уйма рецептов с использованием фольги.
Наливать воду в термос
Если на месте, где вы останавливаетесь, нет родникового источника, то необходимо взять с собой достаточный запас воды. Пить воду из пластиковых бутылок на жаре может быть небезопасно. При нагревании из пластика выделяются вредные вещества, которые могут оказывать негативное влияние на здоровье. Лучше перелить ее в термос. Так она надолго останется свежей. Также стоит избегать сладких напитков, потому что те быстрее всего вызывают жажду.
Грамотно упаковать переносной холодильник
Специальные аккумуляторы холода используем. И воду в бутылках замораживаю. А потом в сумку холодильник ее. Несколько дней можно пить прохладную воду
Холодильник — полезная вещь на отдыхе, и есть несколько правил, которые помогут использовать его по максимуму. Вместо кубиков положите в него большие цельные куски льда, обложите ими и дно, и стенки. В таком виде лёд дольше не растает. Не стоит класть в холодильник продукты в картонных коробках — они быстро отсыреют. Переложите еду в пластиковые контейнеры, а напитки перелейте в многоразовые бутылки.
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