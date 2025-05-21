10 дельных советов для комфортного отдыха на природе

Многие используют решетку-гриль или шампуры, чтобы приготовить мясо и овощи на огне. Однако решетку потом замучаешься отмывать, а на шампурах сложно контролировать прожарку, от чего продукты могут пригореть.

Выход есть — использовать для шашлыка алюминиевую фольгу. Ею можно обернуть решетку и шампуры или просто положить продукты в фольге на угли. Так ничего не сгорит, процесс очистки будет проще, да и есть уйма рецептов с использованием фольги.