17 человек, которые просто хотели отдохнуть на природе, но тут случился нежданчик

В нашем городе с котом произошла потрясающая история, ему даже памятник поставили. В 80-е годы одна семья на автомобиле отправилась в отпуск и взяла с собой кота, отдохнули они и возвращались домой, где-то в Подмосковье вышли все из машины и выпустили кота погулять, вернулись все в машину, а кота нигде нет, искали, искали - нигде найти не могли, уже смеркалось. Расстроились ужасно, особенно дети, но делать нечего - уехали без кота. Прошло несколько лет, точно не помню, может быть, года четыре-пять. Женщина была дома одна, вышла выбрасывать мусор, видит по лестнице поднимается какой-то облезлый кот, очень похожий на их пропавшего. Она его взяла на руки и занесла в квартиру, вечером вернулись муж и дети, все признали в нём потеряшку. На следующий день пошли к ветеринару, в дальнейшем долго лечили котика, вылечили его и он ещё долго жил у них. Несколько лет назад о этой истории узнали и решено было поставить памятник этому котику. На окраине города находится памятник - на металлической скамейке сидит крупный кот, в лапах держит узелок с вещами. Вот такая потрясающая история - шёл несколько лет и всё-таки нашёл свой дом и хозяев.