17 человек, которые просто хотели отдохнуть на природе, но тут случился нежданчик
Жарким летом так и хочется рвануть к речке, на шашлыки или даже в поход с палатками. Правда порой эти путешествия оборачиваются такими сюрпризами, что еще годы вспоминать.
- Однажды меня с подругой заманили в поход. И так все проклинали, а тут еще к нашим палаткам пришло стадо коз! Во главе - матерый бородатый козлище, он обжегся об угли, и началось! Орет, мечется, стадо разнесло наш лагерь! Мы полдня не могли спуститься с деревьев. И вот вдруг они сами ушли, когда уже стемнело, оставив совершенно разоренный лагерь. Кроме того, они сожрали большую часть продуктов. Спали мы в ту ночь под открытым небом в остатках тента. Лежим с подружкой, смотрим на звезды. И вдруг она говорит: "Я больше не могу." Отвечаю, что я тоже. Посмотрели друг на друга, встали, тихо собрали вещи, какие выжили - и бежали под покровом темноты. Оставили записку, что просим нас извинить, но мы явно переоценили свои силы и дальше не пойдем, желаем им удачи. © Татьяна Лобанова / ADME
- Как-то поехали с мужиком к нему на дачу. А ночами было холодно, и я спросила, есть ли на даче обогреватель или печка. Он фыркнул: "Не боись, все есть, не замерзнем". Вечером укладываемся спать, говорю, что холодно. Мужик куда-то ушел, а потом вернулся со здоровенным воющим алабаем, который во дворе в будке сидел. "Вот, — говорит, — обогреватель!" Оказывается, он на даче всегда о собаку грелся и мне это предложил. © Подслушано / Ideer
- У мужа есть традиция. Каждый год он с друзьями ходит в поход. Их четверо, они дружат со школы. Если честно, его друзья мне не нравятся. Ни один из них не пришел на нашу свадьбу. Знаю, что меня они тоже не одобряют. Они даже как-то сказали, что я увела их друга. Когда муж уходил в поход, я просила его звонить мне раз в день, чтобы знать, что все в порядке. Мы общались от силы минут 10. Но однажды муж не позвонил, мне тоже с ним было не связаться. Я дико испугалась и связалась с девушкой его друга. После этого мне почти в слезах позвонил муж и сказал, что поход был кошмаром. Приятели спрятали от него телефон и пытались убедить развестись со мной. Мол, я «требую от него слишком многого». Вернувшись, муж сказал, что нафиг такую дружбу. © sadandhungry18 / Reddit
- Знакомые рассказывали. Поехали они на игру по «Гарри Поттеру» в лес. Одна наивная девочка, которая была с ними впервые, уже в электричке спросила: «Мы же вернемся в город ночевать?» Как выяснилось, она даже спальника с собой не взяла, хорошо, что ночи были теплые.
- Родители пошли в тундру шашлыки пожарить, решили взять с собой кота, чтоб хоть на траву посмотрел живую, а не только из окна. Пока жарили, кот смирно лежал под кустом. Засобирались домой — нет кота! А он домашний до кончиков усов, никогда из квартиры даже не выходил. Оббегали всю тундру, звали, приманивали — без толку. Ушли домой, расстроенные. А наутро решили еще раз туда сходить. Пришли — кот сидит под тем же кустом, орет, мол, где вы, люди, я жрать хочу! После этого его с собой на природу больше не брали.
- Сестра и ее муж звали меня с собой в поход. И каждый раз они меня как-то разыгрывали, например, выдирали колышки из моей палатки, пока я там была. В этом году я раздобыла себе трейлер, в котором запиралась на ночь. Сестра была очень зла и сказала, что в следующий раз все едут с палатками. А я заявила, что трейлер теперь всегда идет со мной в комплекте, иначе я не поеду. © F150-Camperman / Reddit
В нашем городе с котом произошла потрясающая история, ему даже памятник поставили. В 80-е годы одна семья на автомобиле отправилась в отпуск и взяла с собой кота, отдохнули они и возвращались домой, где-то в Подмосковье вышли все из машины и выпустили кота погулять, вернулись все в машину, а кота нигде нет, искали, искали - нигде найти не могли, уже смеркалось. Расстроились ужасно, особенно дети, но делать нечего - уехали без кота. Прошло несколько лет, точно не помню, может быть, года четыре-пять. Женщина была дома одна, вышла выбрасывать мусор, видит по лестнице поднимается какой-то облезлый кот, очень похожий на их пропавшего. Она его взяла на руки и занесла в квартиру, вечером вернулись муж и дети, все признали в нём потеряшку. На следующий день пошли к ветеринару, в дальнейшем долго лечили котика, вылечили его и он ещё долго жил у них. Несколько лет назад о этой истории узнали и решено было поставить памятник этому котику. На окраине города находится памятник - на металлической скамейке сидит крупный кот, в лапах держит узелок с вещами. Вот такая потрясающая история - шёл несколько лет и всё-таки нашёл свой дом и хозяев.
- Парень с детства обожает походы, я же их не люблю. На нашу годовщину он позвал меня на прогулку по тропе в горах — полюбоваться на восход солнца. Он все время настаивал, чтобы я пила воду. В итоге мой мочевой пузырь остро нуждался в опорожнении. А я такой человек, что ни разу в жизни не ходила в туалет на природе. Парень настаивал, чтобы я дотерпела до низа, ведь там есть кабинка. Но позывы природы были сильнее: я пошла за большой камень, а его попросила посторожить. Он очень разозлился, что я осквернила такое место. Хуже всего, что прямо рядом со мной прошла пожилая пара. Они промолчали, но было стыдно. Мой парень все еще злится на меня. © hikingthrowaway1 / Reddit
- Как-то поехали с друзьями на рыбалку, вернее семьями (с женами). Палатки, костер, мясо, все дела. Было пару лодок, мы с мужиками поехали на рыбное место, а жены остались в лагере. Только закинули удочки, тут начались звонки от жен: «А где вы, а когда приедете обратно? Нам скучно, что вы уехали-то?» Один приятель крепко поругался с женой — Машкой. Она сказала, что пойдет домой. А до дома 140 км. Приятель ей звонит на телефон, а абонент не абонент. Потом выяснилось, она своему брату позвонила и тот ее забрал. Но отдых был испорчен всем. Потом были и другие совместные выезды на рыбалку, но теперь мы всем лагерем ехали на острова, чтобы Машка оттуда уже точно не ушла. © mixas.n2 / Pikabu
- Ездили на шашлыки. Мой сын начал кричать, что мясо есть не будет, потому что оно некрасивое сегодня. Муж нашел цветок и воткнул его в кусок свинины: «Так красивое?» Я хохотала как сумасшедшая. Ну и чудит. А малой обиделся так, что не разговаривал с нами до самого дома. А уже потом признался, что мы его опозорили перед Машей, дочерью наших товарищей, которые в этот день отдыхали с нами. «Ма, па, ну зачем вы это сделали? Она теперь будет думать, что я тюфяк. Не хотел я это мясо, ну и что?» Отец извинился, сказал, что просто хотел пошутить. Помирились. Больше при Марии над сыном не шутим. © Мамдаринка / VK
- Бабушка со своей мамой собирали малину в лесу. Бабушка идет такая впереди, со своей мамой разговаривает. То есть звук шагов слышен, но та ей ничего не отвечает. Бабушка разворачивается, мол, чего молчишь-то. А там не мама ее, а медведь, идет следом, тоже малину собирает. Она ему, похоже, неинтересна была. Ну, бабушка, конечно, перетрухнула знатно. Потихоньку от него в другую сторону, не оборачиваясь, шла. Тот ее так и не заметил.
- Моей дочке было три года, когда мы всей семьей отправились на природу. На свежем воздухе у нее разгулялся аппетит, малышка не стала ждать шашлыков, поэтому она достала из сумки кулек с конфетами и стала одной за другой их поедать. Мой свекор наблюдал за ней некоторое время, не выдержал и сказал: «А мама ничего не скажет?» Дочь ему ответила: «Нет». Свекор ей поверил, поэтому мне ничего и не сказал. Он до совершеннолетия внучки думал, что я разрешаю ей все что угодно, потому что она ему так говорила. Ох, какой же доверчивый мужчина. Я сейчас понимаю, что только такой мог и жениться на свекрови. © Мамдаринка / VK
- Когда идешь в горы, всегда случаются всякие приключения. Однажды у нас бурундуки сожрали всю еду. Даже погрызли дошираки, хлебцы и колбасу! А это был первый день из восьми. Утром я намазала паштет на уцелевший хлебец и пошла умыться к ручью. И тут прилетели гигантские вороны и попыталась стащить бутерброд. Сколько желающих халявной еды, а!
- Мы ехали на базу отдыха, и на трассе я увидела коробку. Попросила остановить. Вышла, а там кошка с котятами. Кошка ласковая, котята еще с пуповинами. Приехали на базу, а там говорят: «Животные строго запрещены!» Мы не знали, что делать. Но разговор услышали девушки, которые выезжали с базы. Они взяли кошку с котятами и пообещали пристроить. Хэппи энд.
- Знакомый занимался производством мягкой мебели. Как-то договорились мы компанией съездить на природу отдохнуть, но добирались каждый своим ходом. Мы с парнем приехали пораньше, обустраивали место, разжигали костер. Далее картина маслом: подъезжает грузовичок, за рулем тот самый знакомый-мебельщик. Выходит, свистит, и из кузова как из волшебного ларца появляются другие наши знакомые, а вместе с ними диван, кресла, еще диван. Надо ли говорить, что это была самая комфортная поездка на природу в жизни.
- Мы с мужем решили пойти в поход. Я заранее собрала еду, палатки, походную плиту, посуду. Сказала мужу, мол, не знаю, что ты хочешь взять из одежды. Он ответил, что выберет сам. Вот мы приезжаем на место, муж решил искупаться и полез искать плавки. А их нет. Он спросил меня, брала ли я его плавки. Я напомнила, что он сам собирался, а он в ответ: «Я положил все на кровать. Думал, ты заберешь вещи». Обиделся и все еще дуется на меня. © sadandhungry18 / Reddit
- Поехали на фестиваль йоги на природе. Друзья поставили палатки в красивом месте, но в низине, а я — на пригорке. Ночь будет ясная, говорили они. В полночь пошел дождь. Угадайте, кто набился в мою палатку? Она так-то на троих, а нас в ней было семеро. Ничего, болтали до рассвета, даже весело было.
- Мне было 19 лет. Подруга позвала меня на шашлыки в лес. Меня брат ее парня подвез. Ах, да, подруга просила захватить топор — я взяла батин. Приезжаю, а там шестеро парней. Подруга-то рассорилась с бойфрендом, а сказать забыла.
Вечерело, а у нас ни палатки, ни костра. Я со всеми поругалась и пошла к трассе. Парни-то думали, я блефую и вернусь. Но нет.
Я по лесам и по полям, как трактор, пробиралась к шоссе. Заблудилась в лесу. Да еще и дождь начался. Телефон разрядился, денег нет! Еще и этот топор! Наконец, вышла на трассу. Стою, ловлю попутку.
Предусмотрительно спрятала в траве на обочине топор. Ведь если я приду без него, отец устроит скандал!
Останавливается «Тойота». Там два мужика лет 60. Я им объясню, мне надо в город. Они говорят, мол, садись. А я отвечаю, что мне сейчас надо кое-что забрать. И из травы достаю топор. Сажусь. Едем. Молчание гробовое. Я им говорю: «Вы не бойтесь». А они мне отвечают: «За себя мы не боимся, но кто там в лесу остался?» © Unknown author / Pikabu
А вот еще несколько статей об отдыхе на природе, который бывает ну очень разным:
Комментарии
*Но отдых был испорчен всем. Потом были и другие совместные выезды на рыбалку, но теперь мы всем лагерем ехали на острова*
Ну то есть мыши плакали, кололись, но продолжали жевать кактус?