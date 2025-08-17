14 вещей, без которых бортпроводники не путешествуют, а мы о них забываем
Путешествие может быть долгим и изнурительным, а может — легким и приятным. Разница часто кроется в мелочах. Приготовьтесь удивляться: эти простые секреты сделают ваш следующий полет в разы комфортнее и безопаснее.
14. Вакуумные пакеты
Настоящая палочка-выручалочка для любителей отпускного шопинга. Опытные бортпроводники знают: после поездки вещей всегда оказывается больше, чем в начале, а вакуумные пакеты помогут вам уместить покупки в чемодан.
13. Закрытая обувь
Закрытая обувь на плоской подошве — негласное правило профессионалов неба. Опытные стюардессы никогда не наденут в полет шлепки или каблуки. Согласно правилам поведения и действия пассажиров на борту, каблуки или иная неудобная обувь может замедлить движение и даже привести к травмам, особенно в случае эвакуации.
12. Бюстгальтер без косточек
Бюстгальтер без косточек — та вещь, за которую стюардессы благодарят себя весь полет. Как шутит бортпроводница Силле Рюделл из Копенгагена: «косточки + часы в герметичной кабине = фееричный коктейль из боли и сожалений». Мягкое белье избавляет от лишнего дискомфорта на высоте.
11. Черный свитер
Черный свитер — почти как маленькое черное платье, только для путешествий. Дочка бортпроводницы с более чем 30-летним стажем считает, что он всегда должен быть в чемодане, даже если вы летите в тропики. В салоне самолете бывает прохладно, а кондиционеры в отелях иногда работают с эпическим энтузиазмом.
10. Компрессионные носки
Компрессионные носки — незаменимая вещь для тех, кто проводит в воздухе больше пары часов. Они улучшают кровообращение и снимают усталость. «С ними ноги ощущаются намного легче и не отекают, — говорит бортпроводница Southwest Airlines Джули Мерфи. — Каждый раз, когда забываю их надеть, разницу чувствую тут же».
Врачи из Американской кардиологической ассоциации отмечают, что компрессионные носки обязательны для людей с высоким риском образования тромбов в случае длительных перелетов. В других ситуациях можно обойтись и без них.
9. Мини-зубные щетки с пастой
Маленькие зубные щетки с пастой — спасение для тех, кто хочет быстро освежить дыхание в дороге, не бегая в туалет с бутылкой воды. Опытные стюардессы ценят их за удобство: паста уже внутри, а вода вообще не нужна.
8. Адаптер
Универсальный адаптер для путешествий — лучший способ всегда оставаться на связи, где бы вы ни были. Опытные бортпроводники выбирают модели с несколькими разъемами: тогда ни экзотическая розетка в другой стране, ни очередь к единственной зарядке в аэропорту не станут проблемой.
7. Мини-вентилятор или веер
Мини-вентилятор или веер — забавный, но очень полезный лайфхак от бортпроводницы Finnair Нинни Ребекка. Да, со стороны это может выглядеть нелепо, но при выходе из холодного самолета в жару выше 30 °C смеяться тут же расхочется.
6. Дополнительный комплект белья в ручной клади
Это та мелочь, которая может спасти поездку. Потеря багажа — неприятность, к которой стоит быть готовым. Опытные стюардессы кладут в ручную кладь запас носков и белья: занимают они минимум места, а выручить могут по-крупному.
5. Одежда из натуральных материалов
Синтетические колготки или леггинсы (да и любая другая вещь не из натурального материала) — сомнительный выбор для полета. Эксперт по авиации Кристина Негрони предупреждает: в случае пожара такой материал может воспламениться и буквально вплавиться в кожу. Натуральные ткани куда безопаснее.
4. Свободная одежда
Свободная одежда вместо обтягивающей — правило, которое ценит датская стюардесса Силле Рюделл. В полете тело немного отекает, и то, что на земле сидит «в самый раз», в небе может превратиться в настоящий корсет.
Мнение бортпроводницы разделяют и врачи из медицинского центра «Институт вен». В полет они советуют надевать свободную одежду, которая не сжимает ноги. Обтягивающие брюки и джинсы категорически не рекомендуются.
3. Солнечные очки
Солнцезащитные очки в ручной клади — спасение, когда после темного салона самолета вас ослепляет яркое солнце. Бортпроводница Finnair Нинни Ребекка советует всегда брать их с собой, даже если летите в пасмурный пункт назначения.
2. Личная аптечка
Личная аптечка — обязательный пункт в ручной клади по мнению финской бортпроводницы Нинни Ребекка. Пара нужных таблеток под рукой может здорово выручить в полете.
Сами авиалинии советуют клиентам брать с собой лекарства, причем сразу два комплекта: один в ручную кладь, а другой — в багаж.
1. Растворимый кофе
Растворимый кофе — маленький пакетик, который может выручить в любой точке мира. Для него не нужен громоздкий кофейный набор — достаточно кружки горячей воды, а в самолете с этим проблем нет. Опытные стюардессы особенно ценят этот лайфхак во время ранних вылетов и ночных рейсов, когда нужно быть на ногах, даже если организм хочет спать.
