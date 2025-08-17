14 вещей, без которых бортпроводники не путешествуют, а мы о них забываем

Компрессионные носки — незаменимая вещь для тех, кто проводит в воздухе больше пары часов. Они улучшают кровообращение и снимают усталость. «С ними ноги ощущаются намного легче и не отекают, — говорит бортпроводница Southwest Airlines Джули Мерфи. — Каждый раз, когда забываю их надеть, разницу чувствую тут же».

Врачи из Американской кардиологической ассоциации отмечают, что компрессионные носки обязательны для людей с высоким риском образования тромбов в случае длительных перелетов. В других ситуациях можно обойтись и без них.