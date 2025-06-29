Школьница победила на олимпиаде, но гордо ушла с награждения. И причина оказалась весьма веской

Далее события развивались следующим образом: после слов организатора о том, что нежной девочке-цветочку и украшению школы полагается в подарок косметика, победительница олимпиады поднялась со своего места и вроде бы отправилась за наградой. Но на половине дороги она резко свернула в сторону и вышла из зала. Всем присутствующим оставалось только удивленно хлопать глазами.

Классный руководитель бросилась за ней следом и начала расспрашивать, что случилось. Расстроенная девочка дала ответ, который реально ввел педагога в ступор: «Ничего, что у меня первое место, а мне какую-то косметику дарят?!»

Учитель попыталась объяснить, что она просто неправильно поняла организатора. Никто же не умалял ее заслуг, просто ей попытались сделать комплимент. Но победительница олимпиады твердо стояла на своем.