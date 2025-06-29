Какая-то бредовая история. Организатор заранее знала, что первые места достанутся одной девочке и двум мальчикам что ли, что приобрела сертификат н.а косметику и учебные пособия?
Школьница победила на олимпиаде, но гордо ушла с награждения. И причина оказалась весьма веской
Если вы в школьные или студенческие годы участвовали в олимпиадах, то наверняка помните, что распределение мест порой вызывает вопросы, а иногда хочется просто сбежать с торжественной церемонии награждения. По поводу одного из таких случаев в сети недавно развернулась целая дискуссия.
В статье используется изображение, созданное с помощью искусственного интеллекта.
Все началось поста, который опубликовала классная. Она решила, что ученицу из ее класса по-настоящему обидели во время вручения дипломов и грамот за победу в олимпиаде.
«Я классная у 11 класса. Недавно у нас проходило награждение победителей районной олимпиады по физике. Девочка из моего класса заняла первое место. И вот все хлопают, поздравляют призеров. Но тут организатор неожиданно сообщает, что мальчики, которые заняли 2 и 3 место, получают в подарок учебные пособия по математике и информатике, а девочке достается подарочный сертификат в магазин косметики», — рассказала педагог.
Далее события развивались следующим образом: после слов организатора о том, что нежной девочке-цветочку и украшению школы полагается в подарок косметика, победительница олимпиады поднялась со своего места и вроде бы отправилась за наградой. Но на половине дороги она резко свернула в сторону и вышла из зала. Всем присутствующим оставалось только удивленно хлопать глазами.
Классный руководитель бросилась за ней следом и начала расспрашивать, что случилось. Расстроенная девочка дала ответ, который реально ввел педагога в ступор: «Ничего, что у меня первое место, а мне какую-то косметику дарят?!»
Учитель попыталась объяснить, что она просто неправильно поняла организатора. Никто же не умалял ее заслуг, просто ей попытались сделать комплимент. Но победительница олимпиады твердо стояла на своем.
В итоге классный руководитель оказалась словно между двух огней. Нужно было и расстроенную ученицу успокоить, и найти слова для всерьез обиженной организатора олимпиады. Та заявила, что лично закупала подарки и пыталась всем угодить, а ее труд никто не оценил.
Основная проблема заключалась с том, что одиннадцатиклассница наотрез отказалась участвовать в подобных мероприятиях от имени школы. Ну а директор сообщила классной, что ее ждут неприятности, если та не уговорит свою ученицу изменить мнение. «Что мне делать? Почему я крайняя?» — переживала учительница.
В сети поддержали педагога и «вредную» девочку и поделились своими историями, которые мы собрали в бонусе к этой статье.
Бонус: другим людям тоже есть, что сказать по этому поводу
- У меня дочь очень хорошо рисует. Классная постоянно ее одну привлекала к рисованию всяких плакатов к праздникам и тематическим дням, но не считала нужным ее хвалить за это. Каждый месяц у них проходил классный час, где одноклассников поздравляли со всякими достижениями и участием в мероприятиях, выдавали грамоты, но ни разу за два года мою дочь не посчитали нужным как-то отметить перед классом. Это ей в конце концов надоело и в новом учебном году она отказалась рисовать. Классный руководитель мне звонила с претензиями и требованием повлиять на дочь, я ей объяснила в чем причина ее отказа рисовать. Педагог пообещала, что все исправит. Знаете как «похвалили» мою дочь? На перемене классная дала написать текст на грамоте однокласснице, у которой «красивый» подчерк, а потом просто положила грамоту на парту дочери. Вот и все! Дочь, конечно, не оценила такое награждение и не стала больше рисовать для класса. © RainbowShark / Pikabu
- У нас в школе ежегодно проводились интеллектуальные марафоны, по итогам которых отличившихся награждали призами и грамотами. Однажды я умудрилась забрать сразу 6 первых мест по разным предметам. Так вот, мальчикам подарили диски с хорошими учебными пособиями, а девочкам — полуживые тюльпанчики. Я промолчала, стиснув зубы. Было очень неприятно. © user10661089 / Pikabu
- Я сразу по нескольким предметам в олимпиадах участвовала. Места не занимала, но до последнего этапа часто доходила. И наша классная однажды решила, что пришло время публично похвалить моего одноклассника, мол, он такой гений и везде участвует. А про меня ни слова ни сказала. И вот она втирает про какие-то баллы, а я говорю: «Ничего, что я в этой олимпиаде тоже участвовала и набрала больше баллов?» Так она меня врушей выставила. А потом: «Ой, а чего это ты отказываешься участвовать?» Я и так за спасибо это делала, и, как оказалось, даже спасибо не заслужила. © Perzeptron / Pikabu
- У меня еще в начальной школе похожее было. Внутришкольная олимпиада по математике, Первое место — у девочки из моего класса, второе — у меня, третье — у мальчика из параллели. Награждение перед всей школой. Давно было, плохо помню детали, но вышла с этого награждения я крайне обескураженная. Подарки были одинаковыми, тут без проблем, но нам с победительницей их дали и тут же развернули обратно, спасибо, что назвали по имени, а мальчика минут пять хвалили. © user8278357 / Pikabu
- В далеком прошлом я тоже была девочкой-отличницей, которую каждый учитель просил поучаствовать в межшкольных и городских олимпиадах. Но после конфликта в классе и закономерного перевода в другую школу я услышала от директора что-то вроде «ну и катитесь». Уже в другой школе я получила довольно высокие баллы на выпускных экзаменах. Меня наградили сломанными настольными часами из какого-то камня. Думаю, в очень редких случаях усилия подобного рода оправданы. Чаще приходится выслушивать: «Ты, конечно, молодец, но стоило постараться побольше». Так себе мотивация для дальнейшей жизни. © lazyquokka / Pikabu
Порой бывает нелегко найти общий язык с подрастающим поколением, но результат, как правило, того стоит. Вот, к примеру, 4 рабочих способа наладить контакт даже с ершистым подростком.
Комментарии
Девочка не н. а приз обиделась, а н. а слова, которыми поздравляли победителей. Про мальчиков сказали "Вы — наше будущее! Благодаря вам наша страна будет идти вперед и процветать! Вы — главная надежда нашего государства и его достояние! ", про девочку "хочу поздравить украшение нашей школы!Девочку, которая как цветочек радует нам глаз и наполняет нас гармонией! Красавица и мечта всех здешних мальчиков!"
Ну и девочка сказала, что не надо из неё шалашовку делать.