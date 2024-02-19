17 родителей-одиночек, которые даже не думают париться из-за этого, ведь у них что ни день, то приключение
Никто не будет спорить с тем, что растить ребенка в одиночку тяжело. Никакой помощи от второго родителя нет, да еще и частенько посторонние люди лезут со своей жалостью и непрошенными советами. Но герои нашей подборки не унывают. Напротив, они очень даже рады своей свободе и новым возможностям, которые она дает.
- Я отец-одиночка. Воспитываю дочурку сам. Люблю ее безмерно, она мое солнышко. Приносит из школы поделку. С виду ежик потрепанный. А оказывается, что это я. Доча такая: «Красивый ты у меня, правда?» Конечно, правда, но дочурка моя еще красивее. Может, у вас возникнет вопрос: «А где мама?» Для большей трагичности истории она должна погибнуть при ужасных обстоятельствах. Но нет, она жива. Чувствует себя прекрасно, необремененная мужем и ребенком. Через год после родов заявила, что уезжает в другой город. Больше домой не возвращалась. На развод подавать не хочет — алименты, наверное, боится платить. Или что дочку ей оставят. Так мы и живем уже 9 лет. Я, дочка и мама, которая где-то там. © Палата № 6 / VK
- Выскажу сейчас непопулярное мнение, но для меня быть мамой-одиночкой не так уж трудно. У меня нет никакой поддержки со стороны, но моя жизнь прекрасна. Есть крутая работа, я сама все оплачиваю. Да и ребенок — это не так уж и дорого. Конечно, свободного времени очень мало, но, если честно, у меня его особо не было и раньше. Если вы собираетесь родить, просто наслаждайтесь моментом и не парьтесь из-за трудностей. Они всегда будут, но их всегда можно преодолеть. © Nicole Powell / Quora
- Малыш захотел научиться плавать, а я сама не умею. Отдала его в бассейн. А там такой тренер, ух! Импозантный мужчина. Даже сын заметил, что я от него без ума, и говорит: «Мам, если хочешь, я могу выведать у Вадима Григорьевича, есть ли у него кто-то». Мне даже неловко стало. Но потом я подумала: «А что тут такого? Сын сам все понимает!» Сказала, чтобы он выяснил этот момент, когда будет возможность. © Мамдаринка / VK
- Отец моего ребенка плохо относился ко мне. Еще он не хотел работать и заботиться о малыше. Уволился, сутками рубился в видеоигры. А свекровь мне постоянно капала на мозги, мол, почему ты заставляешь сыночку помогать с ребенком. Я так устала от вечного унижения, что решила бежать из этой токсичной семейки. Буду работать сколько потребуется, чтобы у дочки была достойная жизнь. Тяжело, но это моя ответственность. И я уверена, что лучше уж быть мамой-одиночкой, чем иметь полную семью, где вам с партнером плохо, но вы не расходитесь из-за ребенка. © Cinnamonyn / Reddit
- Много лет назад я осталась с тремя детьми на руках и без стабильной работы. Муж пожелал удалиться в закат и наслаждаться холостяцкой жизнью. Нам с детьми пришлось переехать в квартиру поменьше и в другом городе. Я стала работать по ночам в одном магазинчике, а днем занималась бытом. Из-за постоянной усталости и нервотрепки начали сильно выпадать волосы. Тогда я вспомнила про старый рецепт маски для волос на травах, мне о ней рассказывала бабушка. Сделала я себе эту маску, и уже через месяц было видно результат: волосы стали гуще, отросли, теперь такие прямо мягкие и блестящие. Напарницы на работе это тоже, конечно, заметили. Я поделилась с ними баночкой маски, но рецепт раскрывать не стала. Слух разнесся по небольшому городу очень быстро, вскоре я стала зарабатывать на этом чудо-средстве. Спустя полгода рассчиталась с долгами, мы с детьми стали неплохо так жить. © Палата № 6 / VK
- Моим детям было 3, 6, 9 и... 40 лет, когда последний бросил меня. Конечно же, я говорю про мужа, ведь у меня всегда было чувство, будто он четвертый ребенок в семье. После его ухода у меня словно гора с плеч свалилась, я аж офигела. Меньше грязной посуды, белья, мусора. Больше не нужно ему говорить, что делать и как это делать правильно. Но самое крутое — это мое внутреннее состояние. Я больше ни на кого не обижаюсь, не злюсь. Бонус — раз в 2 недели у меня есть целых 2 дня без детей, бывший забирает их к себе. Не могла позволить себе такого очень давно. © Myra Scott / Quora
- Материнства в одиночку мне хватило ровно на 2 месяца. Потом взяла няню, которая живет с нами. И это было моим лучшим решением. Высыпаюсь, успеваю заниматься своими делами, а не таскаюсь по городу с коляской. Хорошо выгляжу, слежу за собой. Считаю, что идеальная мама — это не та, которая сутками успокаивает ребенка. А та, которая не забывает и о себе. А то гляжу на замученных мамочек во дворе, и прям сердце сжимается. © Мамдаринка / VK
- Моему папе уже 70. Он воспитывал меня один, мама ушла, когда я был маленьким. Я безгранично благодарен отцу за все, что он для меня сделал. Несколько лет назад папа освоил соцсети. Решил, так сказать, ознакомиться с современными реалиями. Сейчас сидит и читает разные факты, статьи, новости, книги. На аватарку поставил фотку, где он еще студент. Красавчик такой, молоденький! Ему пишут женщины, хотят познакомиться, а батя каждой отвечает: «Ой, я уже дедушка. Вам нужно с моими детьми или внуками уже знакомиться!» © Палата № 6 / VK
- Мой брак был ужасен, я сбежала от мужа. Честно сказать, он был бесполезный как партнер, я никогда никакой помощи от него не получала. Когда уходила, мое финансовое положение оставляло желать лучшего, пришлось переехать к родителям. Но уже через полтора года я нашла хорошую работу. Потом купила дом и машину. Иногда приходится экономить на себе, но зато мои дети ни в чем не нуждаются. © luckylady365 / Reddit
- Подруга одна с ребенком. Папашка там — оторви и выбрось. Алиментов нет. Родители ей помогают чуток, но в целом все сама: подработки, декретные. Мужским вниманием не обделена. И вот на днях объявился папаня. Нет, не с целью повидаться с ребенком. Он хотел узнать, как получить такие же пособия, как у нее, ведь ему показалось, что больно хорошо мать-одиночка живет. Оказалось, он где-то нагулял еще дитятко, и та женщина требует, чтобы он, как честный человек, женился. Вот паренек и пытается со свадьбы соскочить, убедив новую даму, что одиноким мамам платят баснословные суммы. Подруга поржала и выгнала его.
- Как хорошо, что муж свалил. Теперь могу наслаждаться общением с детьми, любимой работой, спортом и путешествиями, а не его недовольной рожей, вечными пельменями, безденежьем и продавленным диваном. Кстати, диван теперь новый, и как-то деньги на него быстро и легко нашлись у матери-одиночки. © Подслушано / VK
- Я усыновила младенца и была на седьмом небе от счастья. Долго искала своего принца на белом коне, но, увы, тщетно. Многие мужчины не хотят встречаться с женщиной, у которой есть ребенок «неизвестного происхождения». Сначала я переживала из-за этого, а потом решила сходить в группу мамочек-одиночек. Наслушалась там таких жутких историй о манипуляциях бывших мужей! И я решила, что лучше уж быть одной с ребенком, чем в какой-то фиговой, зато полной семье. © Lisa Newall / Quora
- Алименты бывший не платит, выживаем с ребенком на мою зарплату. В 5 лет я его отдала на кружок по рисованию, хоть это и недешево. Он ходит туда с огромным удовольствием, а мне ради этого пришлось пойти на вторую работу. И вот на днях учитель попросил меня задержаться. Оказалось, сын нарисовал небольшой комикс. Он изобразил себя в виде супергероя, который помогает мне и защищает меня от зла. Зло было в виде монстра из грязной посуды, нестираных вещей и так далее. И в самом конце у главного героя была реплика: «Моя мама спасена и сможет больше отдыхать. Моя любовь и сила будут ее защищать всегда». В этот момент я не смогла сдержать слезы. © Мамдаринка / VK
- Я отец-одиночка. Дочке уже 9 лет, у нее длинные волосы и она всегда просит заплести ей косички. Но я не умею. Каждое утро у меня прям битва с ее волосами. Я пытаюсь заплести косички, но не получается. Дочка подбадривает меня, но я вижу, как она расстраивается. Как-то раз услышал, что другие девочки сделали ей замечание, мол, у нее волосы растрепанныe. Увидел в интернете, что проходит мастер-класс причесок для девочек. Записался, пришел, объяснил ситуацию. Преподаватель меня выслушала и научила. Когда на следующее утро я заплел дочке две косички — ровненькие, нигде ничего не торчит — она была такая радостная. Поцеловала меня в щеку и побежала на автобус. Впервые в жизни я заплакал от счастья. © Палата № 6 / VK
- Я мать-одиночка с самого рождения ребенка, но это не помешало мне встать на ноги. У меня квартира, машина, два раза в год ездим с дочерью в отпуск. Со мной часто знакомятся мужчины. И вот что я заметила. Более успешные нормально относятся к наличию ребенка, пытаются найти подход не только ко мне, но и к дочке. А вот те, у которых за плечами ничего нет, обзывают женщиной с «прицепом». © Рабочие истории / VK
- У меня двое детей, воспитываю их одна. Если честно, это не трудно: я работаю, готовлю, убираю, хожу в школу, на собрания, к врачу. Короче, делаю все то же самое, что и другие. Зарабатываю неплохо. Самое сложное — это выносить предрассудки других людей. Все вокруг почему-то считают, что знают лучше, как мне управляться с моими детьми. Но на самом деле я чувствую себя гораздо свободней, чем замужние мамочки. © Alexa Jones / Quora
- Я отец-одиночка. Есть у меня шикарная соседка, очень она мне нравится. Мы часто гуляем втроем: я, моя дочка и соседка Как-то раз соседка шла нам навстречу, а моя малая сорвалась и побежала к ней. Обняла и начала что-то ей шептать в бедро. Соседка рассмеялась: «Света, что ты делаешь?» А дочурка как ляпнет: «Просто проверяла, правду ли папа говорит, что у вас ноги от ушей растут!» © Палата № 6 / VK
Иногда быть без пары действительно проще. Особенно в этом убеждаешься, когда начинаешь поиски второй половинки. У нас есть подборка историй и переписок, в которой люди пытались с кем-то познакомиться в сети, но вышло не очень-то удачно.
Комментарии
Полностью согласна что одной проще, даже если надо по ночам пахать.
Когда тебе 24/7 выносят мозг это много, много хуже.
> Если честно, это не трудно: я работаю, готовлю, убираю, хожу в школу, на собрания, к врачу. Короче, делаю все то же самое, что и другие.
Вот да. Женщины и так все это делают обычно сами. А тут еще нет балласта в виде вечно всем недовольного мужика и его мамаши. Красота!
Меня после развода спрашивали, как я одна со всем управляюсь. На что я отвечала: "Да так же, как и раньше, только сейчас мне мозг и кошелек только одно дитятко выносит".
Ну а потом я встретила нормального человека.
Это все применимо к токсичным отношениям. Зачем страдать, когда вторая половинка уже давно паразитировала? Хочется пожелать всем счастья в семейной жизни. А если что-то идет не так - никогда не терпите, не разрушайте себя и своих детей из-за того, а что скажут люди.
Отец-одиночка с мамой "где-то там". Если что, на алименты можно подать и будучи в браке ;)
Моя мама улетела в командировку на 2 дня, а папа пытался завязать мне 2 хвостика. Один выше другого получился. Улет