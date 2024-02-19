17 родителей-одиночек, которые даже не думают париться из-за этого, ведь у них что ни день, то приключение

Никто не будет спорить с тем, что растить ребенка в одиночку тяжело. Никакой помощи от второго родителя нет, да еще и частенько посторонние люди лезут со своей жалостью и непрошенными советами. Но герои нашей подборки не унывают. Напротив, они очень даже рады своей свободе и новым возможностям, которые она дает.