Мой папа рано научился читать, в 4-5 лет, так нянечки в детсаду ему книжки давали, чтобы он детям читал))
15+ человек просто включили музыку, а финал этой истории оказался круче любого кино
Музыка способна объединять людей, стирая границы времени, моды и личных предпочтений. Правда, иногда это единство возникает в дружном смехе над неуклюжим танцем или залихватским исполнением любимого хита. Бывает, что мелодия в наушниках неожиданно становится публичным перформансом или дает жизнь новому интернет-мему. Как знать — возможно, слава сама находит тех, кто просто искренне любит музыку.
- У лучшей подруги был день рождения. Помимо основного подарка, решила добавить что-то особенное. Собрала около сотни песен — группу «The Doors» и прочие бессмертные хиты и творчество наших друзей, хиты 80-х и ультрамодные треки — и записала, чтобы она могла слушать музыку в машине, ведь я знаю, как она ненавидит радио. Эта часть подарка ей понравилась больше всего. © Подслушано / Ideer
- Сын в саду на сон-часе прежде, чем уснуть, минимум 3 колыбельные поет. Воспитатели все жаловались, что он детям только спать этим мешает. Я с ним разговаривала, просила не петь. Но ребенок есть ребенок — согласился, а потом снова за свое. Сейчас сын заболел, третий день дома. Звонит воспитатель: «А вы скоро выйдете? А то без Сашиных песен дети по часу теперь укладываются». Ха! А говорили, мешает. © Мамдаринка / VK
- Я вчера с Алисой ругалась, попросила песню Сергея Жукова, а она мне каверы какие-то предлагает. А хотелось первоисточник тех лет! Я ее обозвала, и она, словно издеваясь в ответ, включила мне песню «Ты че такая дерзкая». Я была в шоке. © helenavitapin
- Пошла на концерт любимой группы, просто потусить, попрыгать, поорать песни. В толпе кто-то толкнул, я как-то прошмыгнула не туда, оказалась за кулисами. Меня чуть не выгнали, но один звукарь сказал: «Останься, только не мешай». Я стояла, глядела на все, как зачарованная. Тогда и поняла, я хочу быть здесь. Через неделю пошла на курсы вокала. Потом на кастинги. Потом собирала группу. А через год выступала на том же фестивале. Уже не в толпе. А с микрофоном. И с дрожью в коленках, но дикой радостью в сердце. © Не все поймут / VK
- Ехал домой сейчас, слушал «Король и Шут» в машине. Тут останавливает гаишник, наш диалог:
— Здравствуйте, я такой-то, ваши документы.
— Здравствуйте, да, сейчас (отдаю документы).
— Опа, КиШ играет, что ли?
— Ну да, давно его слушаю.
Даже не проверяя документы, возвращает их мне:
— Уважаю! Счастливого пути!
Вот это было круто! © Подслушано / Ideer
«Дочурка слушает песню, которую я сочинил и сыграл для нее, когда она родилась»
Сын в подростковом возрасте любил слушать песни "Короля и Шута", и меня к ним приобщил.
- Живу на первом этаже. Спокойно смотрела сериальчик. Услышала, что кто-то сел на скамейку у подъезда. По голосам парень и девушка. Решила послушать музыку времен своей молодости. Через полчаса стук в окно. Выглядываю, а это парень тот, говорит: «Девушка, спасибо, Вы напомнили нам нашу юность». © Подслушано / Ideer
- Сидели как-то с друзьями. Музыка играла самая разная: то джаз, то рок, то попса. И вдруг включается какая-то попсовая песня. За соседним столиком мужик просто закрыл лицо рукой и заплакал. Его друг смотрел в полном недоумении, как и мы. Типа «Михалыч, че за фигня?» Минуты через две тот, собравшись, сказал: «Извини, дочка под эту песню с женихом первый танец танцевала... два месяца назад... до сих пор не отпускает». Так тронуло. © Не все поймут / VK
«У этой леди татуировка из „Take on me“ группы „A-ha“»
- Расходимся с женой. Она сумасшедшая меломанка. На каждую ситуацию у нее есть песня, как у волка и хора зайцев в мультике. Вчера опять повздорили, я ей высказал свое мнение, а она в ответ поет Лепса: «Но мне все равно. Я тебя не люблю, это главный мой плюс. Я на это кино-о-о не куплюсь...» — и еще пританцовывает. Это конец. Я так больше не могу. © Подслушано / Ideer
- Лежу в больнице. А началось все с того, что придя пораньше домой, я включила на полную свой плейлист и стала танцевать. Зацепилась ремнем за диванчик, полетела, упала. Пролежала на полу несколько часов. А из компьютера продолжали доноситься слова: «Рок-н-ролл танцуют все кругом. Мы прыгали, вертелись и кружились так, что пол ходил ходуном!» © Подслушано / Ideer
- Сегодня мой сосед выбросил из окна ноутбук. Все потому, что он не мог найти вкладку, на которой играла музыка — минут пять сидел и пытался вырубить песню «От винта» из «Смешариков». О том, что можно выключить звук или просто перезапустить ноут, он как-то не додумался. Хорошо, что мы живем на первом этаже и ноут сильно не пострадал. Но что самое главное, даже после того, как он его выбросил из окна, песня продолжала играть. © Не все поймут / VK
«Ща споем!»
у нас на работе есть девочка, она частенько тоже поёт песни в тему (ей так кажется)). мы её любим, поэтому терпим, подшучиваем над ней))). да, и лучше песня, чем когда с тобой цитатами из фильмов разговаривают(
- Работаю официанткой в караоке-баре. Уже больше полугода каждый месяц к нам приходит девушка, заказывает кабинку на два часа и горланит там в гордом одиночестве песни. Репертуар очень широкий: от детских хитов из советских мультиков до шансона и рока. И мы всем коллективом пытаемся понять, то ли она настолько одинока, то ли наоборот — таким образом изолируется от общества многочисленных друзей. © Подслушано / Ideer
- Решила подарить своей сестре на свадьбу песню. Сижу на кухне, репетирую в исполнении, что есть мочи пою под музыку Roxette «Listen to your heart»... А через минуту соседи врубают на полную громкость оригинал. Либо я их вдохновила, либо они решили таким образом сказать мне, как надо эту песню петь. © Подслушано / Ideer
- Давно хотела научиться играть на каком-то музыкальном инструменте. Осознавала, что гитару мне пока рано изучать, поэтому приобрела себе губную гармошку. С самого утра села учиться, получалось весьма неплохо, к вечеру уже могла сыграть что-то похожее на песню. Сижу, репетирую, уже темно за окном, как вдруг ко мне в комнату заходит мой старший брат и кидает под ноги сотку. Я сижу с гармошкой в недоумении, а он лыбится и говорит: «Прости, не удержался, думал какой-то бродяга под окном деньги выпрашивает». © Не все поймут / VK
- Очень люблю танцевать. Но, так как я дама семейная и у меня двое детей, частые походы по клубам исключены. Придумала выход. Раз в неделю устраиваем танцевальные вечеринки с детьми. Наряжаемся, красимся в соответствующей тематике. Например, танцуем под хиты 90-х, недавно была тема «Рок». Дети в восторге, я довольна... Муж ржет. © Подслушано / Ideer
«Нашел свой старый, все еще работающий MP3-плеер с более чем 3000 песнями моей юности»
А сыну помешала научиться играть на гитаре наша собака Тиночка. Сынок старается играет-поёт, почти не фальшивит. Тут к нему вламывается Тиночка, плюхается на попу и начинает подвывать, очень громко и вдохновенно.
- Собирались всей семьей на день рождения к моему папе. С мужем заранее купили подарок, уже почти вышли, а сын сидит в кресле и тихонько себе поет. Подошла, спрашиваю: «Назар, а ты что дедушке подаришь? Может, заедем по пути, выберешь что-то от себя?» Он серьезно так отвечает: «У меня уже есть подарок — песня!» Я удивилась: «И что же за песня такая? С днем рождения?» А он мне с выражением так поет: «В этот день родили меня на свет! В этот день с иголочки я одет! В этот день теплом вашим я согрет! Мне сегодня тридцать лет!» И хоть дедушке исполнялось 75, он был в восторге и радовался, как ребенок. © Карамель / VK
- Пришел домой с работы поздно ночью, на часах почти полночь, я сходил в душ, разогрел ужин, сижу у балкона, ем и наслаждаюсь серенадами кузнечиков за окном. Такую идиллию прервал кто-то с гитарой. Этот незнакомец сел у подъезда на лавочке, начал играть знакомую мелодию, а потом и спел: «Холодный ветер с дождем усилился стократно. Все говорит об одном, что нет пути обратно...». Я вышел на балкон, смотрю вниз, а это мальчишка лет 12, такой грустный, но так хорошо поет. Страшно представить, какая любовная драма случилась у него в жизни, что он в таком возрасте поет такие песни. © Не все поймут / VK
«Роузи слушает, как играет моя невестка»
- На свой первый концерт вместе со своим папой пришла 13-летняя девочка. Когда все узнали, что это был ее первый раз, кто-то из продавцов мерча пришел и подарил ей футболку. Барабанщик одной из групп, выступавших на разогреве, подарил ей обе свои барабанные палочки. Участники другой группы подошли к ней в перерыве между выступлениями, чтобы познакомиться и сфотографироваться вместе. © xPadawanRyan / Reddit
- Это был хороший день. Мы пришли к моей девушке домой, я включил для нее музыку и мы немного поговорили. Она просто посмотрела на меня и серьезно спросила: «Давай поженимся!» Я заплакал. Никакого продуманного плана, никакого показушничества. Она всегда была застенчивой и сдержанной, и я никогда не ожидал, что она окажется такой смелой. Она вовсе не планировала этого. Просто посмотрела на меня и спросила, потому что чувствовала, так будет правильно. Я, конечно же, согласился. © ***Oracle / Reddit
Так что в следующий раз слушайте музыку громко, смейтесь над недоразумениями и помните: самые нелепые ситуации часто превращаются в те самые истории, которые мы рассказываем годами.
Комментарии
"Так что в следующий раз слушайте музыку громко"
😉😊😎
Только убедитесь, что соседи согласны с плей-листом)
Решили мы однажды с подругой шампусика выпить.
При открывании бутылки что-то пошло не так. И вот смотрю я ны наполовину полную (я ж оптимистка!) бутылку, ны мокрые обои, пол, подругу...
А из динамиков: "Расплескалась синева, расплескалась!"