12 случаев, когда музыка сделала момент особенным

Истории
2 часа назад

Музыка часто сопровождает нас в самые эмоциональные моменты нашей жизни. Обычно это наш выбор, но порой музыка врывается в нашу жизнь внезапно и тем самым добавляет щепотку особой магии. И сегодня мы собрали для вас истории, когда нужная мелодия в правильный момент сделала его ещё более ярким!

  • Я бежал марафон в 2017 году. Первые 28 километров я слушал подкасты и аудиокниги, а потом, когда начал уставать, переключился на музыку. В моем плейлисте для бега много электронной инди-музыки, и я просто включил ее в случайном порядке. Первой заиграла песня «Living Upside Down» (Жизнь вверх ногами) группы Cut Copy. В припеве поется «Продолжай двигаться, не сбавляй темп». Честно говоря, это дало мне заряд энергии, который помог пережить начало самого трудного отрезка. © SirJeffers88 / Reddit
  • Мне было 20, и бывшая девушка только что родила нашего сына. Сказать, что все тогда для меня было безумием, было бы преуменьшением. Я вышел из больницы, чтобы пойти домой за вещами, и по радио зазвучала песня «Here Comes the Sun». Меня зацепило то, как солист поет «it’s alright» («все в порядке»), и я начал реветь, как маленький ребенок, которого только недавно помог создать. Прошло почти 19 лет, и каждый раз, когда я слышу эту песню, она возвращает меня в тот момент и напоминает мне, что все в порядке. © MoonpiesForMisfits / Reddit
  • Ехали из клуба на такси, в машине играла песня Насырова "Я – это ты". Водитель рассказал: "Под нее я обещал одной маленькой девочке жениться". "И что?" — спросила подруга. "Женился, но на другой". "А та где?" — не унималась она. "А она вот сидит сзади и не верит, что это сейчас происходит". Так я встретила человека, с которым связано все мое детство. Оба женаты, теперь дружим семьями. © Подслушано / Ideer
  • Много лет назад в дороге включил альбом Funeral группы Arcade Fire. Я дослушал его почти до конца, но увидел придорожное кафе и остановился пообедать во время последней песни. Это странно, но мне очень нравится слушать альбомы от начала до конца. Поэтому я немного расстроился, что придется прерваться. Но когда я зашел в ресторан, там играла та самая последняя песня, ровно на том же моменте, как я вышел из машины! © RevolutionaryCoyote / Reddit
  • Однажды ехал по шоссе и пролетал мимо рекламного щита с надписью «Ты отправляешься в рай или в ад?» Ровно в этот момент в моей машине играла песня "Highway to Hell" группы "AC/DC"! © sugurkewbz / Reddit
  • Мой отец унаследовал стереосистему своего брата, когда мы все были детьми. Она простояла в сарае нетронутой много лет, так как нуждалась в небольшом ремонте. Однажды у отца все же дошли до этого руки, и, как только система заработала, он включил радио – заиграла песня "Wish You Were Here" ("Хотелось бы, чтобы ты был здесь") группы "Pink Floyd". Та же, что играла на похоронах брата. © Aggressive_Ad7518 / Reddit
  • Недавно ездила на дачу. Тогда были дожди и большая лужа. Я подхожу, смотрю, а там какой-то жук на веточке плывет. Вдруг подул ветер, и этот жучок упал в воду, но держался за веточку. Именно в этот момент у меня в наушниках заиграла песня из Титаника, с эпизода крушения. Такой эпичный момент получился. Но жучка я все же спасла! © Подслушано / Ideer
  • В конце 2018 года я рассталась со своим парнем. Все просто не складывалось. Разные цели, разные взгляды и т.д. Он мирно съехал, я продала дом, упаковала все в три чемодана и прыгнула на самолет в Ирландию, где прожила следующий год. Во время полета на моем телефоне включилась песня Kygo «Happy Now» ("Счастлив сейчас"). Это ощущалось так, будто в моей жизни закрылась одна глава и началась новая. Слушая эту песню, я до сих пор чувствую то же самое. © bdawks39 / Reddit
  • Это был один из первых разов, когда я услышал пластинку "Aenema" группы "Tool" в конце 90-х. Пришлось поставить ее на паузу во время песни "Eulogy", потому что звонила моя будущая бывшая. Она вывалила на меня целый вагон чуши. Помню, повесив тубку, я просто пробубнил себе под нос: "Не ври, черт возьми", глядя на телефон. Затем продолжил слушать песню. Как я была удивлен, когда солист сначала прошептал, а потом прокричал "Не ври, черт возьми!" через какую-то минуту! © Donnie_Dont_Do / Reddit
  • Один из парней в старшей школе расстался со мной. Мы с двумя лучшими друзьями идем в местный торговый центр, чтобы погулять, побездельничать, просто побыть подростками. После того, как я пришла в себя, мы вернулись в машину – по радио просто гремела песня "Everybody Hurts" ("Всем больно") группы REM. Это был уморительный момент, который я никогда не забуду! © little-kitchen-witch / Reddit
  • Я выбрал колледж в 18 лет по самым лучшим причинам: хотел остаться на юге поближе к дому, но пойти туда, где у меня будет больше шансов увидеть выступление Radiohead. Так что выбрал Атланту. И вот на первом курсе в 2003 году они играют в Атланте, и я там! Примерно через 45 минут после начала шоу они начинают играть Paranoid Android, песню, которая познакомила меня с Radiohead. Буквально в тот момент, когда Том поет «Rain down on me» ("да прольется на меня дождь"), небеса разверзаются и начинается дождь. Это было действительно невероятно! © MumblyJohn / Reddit
  • Когда я впервые выехал на своей машине один после получения прав, по радио заиграла Bittersweet Symphony (я так любил эту песню, и до сих пор люблю). Опущенные окна, чувство независимой жизни, и весь мир у меня на кончиках пальцев. Это было потрясающе. Я никогда не забуду это чувство! © 0ptikrisprime / Reddit

Музыка — вечный источник вдохновения и лучшее дополнение ярких моментов. Если вам интересна эта тема, то мы собрали для вас несколько похожих материалов:

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