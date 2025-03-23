12 случаев, когда музыка сделала момент особенным

Музыка часто сопровождает нас в самые эмоциональные моменты нашей жизни. Обычно это наш выбор, но порой музыка врывается в нашу жизнь внезапно и тем самым добавляет щепотку особой магии. И сегодня мы собрали для вас истории, когда нужная мелодия в правильный момент сделала его ещё более ярким!