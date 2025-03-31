18 человек рассказали о том, как музыка связала их с другими людьми

В современном мире нас повсюду сопровождает музыка. В любой телефон можно вставить наушники и слушать любимые песни даже по дороге на работу или в магазин. Мы настолько к этому привыкли, что порой даже внимания не обращаем. Но для героев нашей статьи музыка оказалась настолько важна, что буквально создала моменты единения с любимыми и родными. Трогательное предложение, поход мамы с сыном на концерт или первая встреча будущих супругов — если бы не музыка, некоторых таких историй просто не существовало бы.