Папа-панк психически ненормален или мама такая суперсекси, что к ней прям все пристают ?
18 человек рассказали о том, как музыка связала их с другими людьми
Истории
2 часа назад
В современном мире нас повсюду сопровождает музыка. В любой телефон можно вставить наушники и слушать любимые песни даже по дороге на работу или в магазин. Мы настолько к этому привыкли, что порой даже внимания не обращаем. Но для героев нашей статьи музыка оказалась настолько важна, что буквально создала моменты единения с любимыми и родными. Трогательное предложение, поход мамы с сыном на концерт или первая встреча будущих супругов — если бы не музыка, некоторых таких историй просто не существовало бы.
- Был примерно 2003 год. Программы с передачей приветов по радио еще были популярны, но туда уже можно было не звонить, а отправлять заявки по электронной почте. Я тогда была студенткой и хотела услышать свою любимую песню. Написала письмо, мол, мой любимый человек сейчас едет домой по пробкам, передаю ему привет и прошу поставить для него песню. В качестве имени несуществующего любимого человека от балды назвала имя и фамилию брата лучшей подруги. Просто первый, кто в голову пришел, никогда ничего к нему не испытывала. Недавно у подруги был день рождения, там присутствовал и ее брат. Пустился в сентиментальные воспоминания, оказалось, что он помнит этот день и до сих пор считает, что привет ему тогда передала его девушка (ныне его супруга, мать его троих детей). Не стала ему ничего говорить, пусть дальше думает. Но теперь чувствую себя прямо-таки купидоном. © Подслушано / Ideer
- Лучший комплимент в жизни был от будущего мужа после рок-концерта, где я на возвышение залезла и прыгала в музыкальном экстазе. Подошел потом и сказал: «Я смотрел на вас, как вы возвышались над беснующейся толпой, как будто они — горстка низкорослых хоббитов, а вы — пещерный тролль». © Aztecorum / ADME
- Мой, на тот момент, парень работал диджеем и его попросили помочь с музыкой во время перерывов одного футбольного матча. Я тоже была на игре и услышала нашу песню, но не придала этому значения. Сижу, ем попкорн и тут организаторы направляют на меня камеру. Я даже не заметила, что меня транслируют на экране над полем, но парень указал. Смотрю и вижу себя, со щеками, раздутыми от попкорна. И тут он просит меня выйти за него замуж. На меня весь стадион смотрел, пока я спешно жевала попкорн, чтобы ответить «да». © Alma White / Quora
- Мои родители вместе уже 25 лет. Мама замутила с папой ради билета на концерт известной группы. Выяснилось, что нет у него никакого билета вовсе, просто очень уж хотелось ее уломать на свидание. Так вот недавно прибегает папуля домой с огромной кучей бумажек — спустя четверть века он-таки везет маму в день ее рождения на концерт любимой группы в Европу. Никогда не видела их такими счастливыми и влюбленными. Будто им снова по двадцать и они едут кутить и отжигать. Люблю этих безумцев. © Подслушано / Ideer
- Недавно иду по переходу, слышу звук гитары и мою любимую песню из уст симпатичного парня, решила кинуть денег, остановилась, кинула, но не отошла... Он познакомился со мной, начали говорить и я напрочь забыла, куда шла! Такое у меня в первый раз, теперь встречаемся, играем вместе. Вот так музыка связывает сердца и людей. © Карамель / VK
- Я обожаю рэп, выросла на этом жанре музыки, сама ходила в широких штанах, с цепями на шее, пыталась читать даже в одно время. На концертах зависала всю свою молодость, но затем случайно встретила своего будущего мужа. Настоящий такой рокер, в татухах, на гитаре играет, в пирсинге весь, в черном ходит. 12 лет уже вместе, женаты, воспитываем ребенка. Никогда не ссорились из-за музыки, наоборот, она нас связала и научила любить! © Палата № 6 / VK
- Я обожаю музыку и концерты. Хожу еще с подросткового возраста на разные выступления, где могу оторваться от души. Но всегда мечтала посещать вип-зону, где есть столики, нет толпы людей, которые могут тебя задавить. Плюс люди оттуда гораздо чаще получают автографы после концерта. И вот мечта сбылась. Я познакомилась с парнем из обеспеченной компании. Они тоже обожают всякие концерты, но посещают исключительно вип. Он подарил мне билет туда, и я была вне себя от радости. Как же я ошибалась. Это был самый скучный концерт в моей жизни. Там ни подвигаться, ни потанцевать. Ты сидишь за столом и смотришь на концерт, как по телевизору. В чем тогда смысл, где же драйв? Короче, я поняла, что иногда понты ничего не значат. И деньги не всегда дарят удовольствие. © Палата № 6 / VK
- Мои родители познакомились в творческом ансамбле. Отец играл на гитаре, а мать пела. С моей будущей женой нас свел концерт группы рок-группы в 1990 году. А наш сын привез свою невесту с фестиваля в Будапеште. © Подслушано / Ideer
- Дочь-девятиклассница однажды весной принесла в дневнике требование нам с мужем явиться в школу «для беседы о школьной форме и подозрительных увлечениях вашей дочери». Сказала, новую директрису возмущает ее выбритый висок и три прокола в ухе. Поржали всей семьей, в школу сходили, вопрос снялся сам собой. С мужем познакомились на рок концерте, он шкаф-байкер в татуировках, я играю на ударных в местной группе. Оба с высшим образованием, дочь олимпиадница. Колоритная семейка интеллигентных рокеров. © Подслушано / Ideer
- Папа у меня настоящий панк. В своей молодости у него даже была своя группа, с которой они пели «гаражный панк». Мама ходила на их маленькие концерты, там она с папой и познакомилась. Она мне рассказывала, что он был очень ревнивым. Каждый раз, когда видел, что к маме кто-то пристает из толпы, сразу же бросал гитару и шел разбираться. И только тогда, когда понимал, что мама в безопасности, он брал гитару и продолжал концерт. Вчера папа выступал у друга на свадьбе, увидел, что к маме подошел какой-то мужчина. Прямо как в молодости он взял и бросил гитару, побежав на разборку. Закончилось все мирно, но я поняла, что мой отец даже в свои 52 остается настоящим панком. © Палата № 6 / VK
- Я в тот вечер диджеил на вечеринке, и туда пришла девушка. Попросила поставить песню, а это моя любимая. Так что я сразу обратил внимание на девушку, мы поболтали, я взял ее номер. А потом увидел, что и другим парням она номер тоже дала. Я сразу расстроился, но понимаю, что она одинока, имеет право раздавать номера, кому захочет. И вот конец вечеринки, я сел в машину, болтаю с другом и вижу, как та девушка выходит из здания и оглядывается, ища меня. Увидела, подошла и говорит, мол, взяла кучу телефонов парней, уже не помню где чей, скажи, который из них твой. Я был просто на седьмом небе от счастья. На этот раз я сам записал свой номер ей в телефон. Следующие несколько ночей мы болтали по телефону от заката до рассвета. И вот прошло уже 9 лет и у нас скоро свадьба. © Debotosh Purkayastha / Quora
- А нас с мужем в прямом смысле «связала музыка». В тот же день, когда мы познакомились, мы поняли, что созданы друг для друга. Сначала кто-то включил песню, где были слова: «Музыка нас связала». А мы начали подпевать. Только мы из всех, кто был на вечеринке. А под конец тусы все решили петь караоке и выудили из шкафа микрофон со шнуром. Когда пела моя подруга, она, забыв о шнуре, носилась по всей комнате из-за чего мы с мужем оказались притянуты друг к другу и обмотаны шнуром микрофона. © Не все поймут / VK
- Мы были единственными двумя людьми в инди-клубе, которым не нравились «Smiths». Решили поцеловаться друг с другом вместо того, чтобы танцевать под «There is a Light that Never Goes Out». Все еще блаженно счастливы почти 9 лет спустя, но если нас спросить о «нашей песне», вот тут мы так и не сошлись на одном варианте. © Petrunka / Reddit
- Мой папа старше мамы на десять лет, и у них весьма интересная история знакомства. Как-то раз мамина подружка привезла ей кассеты с музыкой, послушать. Мама включает, а там он — талантливый самоучка, играет на гитаре, хорошо поет. Но вот прошло семь лет и они конец-то встретились лично. И влюбились друг в друга с первого взгляда. © Подслушано / Ideer
- Бросила бывшего из-за того, что он смеялся над тем, что я предпочитаю классическую музыку, а сам слушал рэп. Больше года встречаюсь с любителем тяжелого метала, который не только ни разу не сказал ничего плохого про мой вкус, но даже высиживает многочасовые концерты. По-моему, это любовь. © Подслушано / Ideer
- Вечер. Переполненная маршрутка. Еду стоя. Рядом со мной у окна замечаю девушку в наушниках. По ее лицу было очевидно, что она получает настоящий кайф от музыки. Придвинулся поближе, прислуживаюсь. И понимаю, что в наушниках у нее моя любимая песня! В тот момент я понял, что влюбился. Вместе мы два года. © Подслушано / Ideer
- Пошли как-то с сыном на концерт. В перерыве к нам подходит незнакомый взъерошенный подросток, торомзит сына и сходу так восклицает: «Ты что, с мамой что ли пришел?» В голове судорожно придумываю как отшутиться от насмешек, а подросток кричит: «Это так круто! Твоя мама такая классная! Моя бы никогда не пошла сюда». Я наслаждалась каждым мгновением, пока этот ребенок говорил. © Affectionate-Map2583 / Reddit
- С молодым человеком познакомились на корпоративе. После официальной части была дискотека. Заиграла песня «Despasito», мы без слов приблизились и стали танцевать вместе латину. Два незнакомых человека. А как танец закончился, мы вдруг разговорились и обнаружили много общего, будто сто лет уже друг друга знаем. Он не отходил от меня весь вечер. Теперь, когда слышим эту песню, улыбаемся и приглашаем друг друга танцевать. Музыка и любовь к танцам нас связала. © Карамель / VK
На самом деле музыка не только сердца объединяет, но в целом может придать любому моменту совершенно волшебную атмосферу:
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